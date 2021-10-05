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Сексуальное насилие

Symbolbild für Missbrauch in der Kirche. Vor weissem Hintergrund McPBBO McPBBO Symbol image for Abuse in the Church before white Background

Расследование обнаружило 216 тысяч жертв педофилии в католической церкви Франции 05.10.2021

До 3200 служителей католической церкви оказались причастны к сексуальному насилию за последние 70 лет, сообщила специальная комиссия по итогам расследования.

03.11.2020, Nordrhein-Westfalen, Münster: Der Angeklagte sitzt in einem Gerichtssaal im Landgericht und verdeckt sein Gesicht. Mit einem Prozess gegen einen 53-Jährigen aus Schleswig-Holstein beginnt hier eine erste gerichtliche Aufarbeitung des Missbrauchsfalls Münster. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa | Verwendung weltweit

Приговор педофилам из Мюнстера. Что узнали судьи 06.07.2021

В суде Мюнстера вынесен приговор по делу сети педофилов. Кто оказался на скамье подсудимых и что узнал суд? DW о громком судебном процессе.

In this Wednesday, Feb. 12, 2020, photo, a statue stands outside the Boys Scouts of America headquarters in Irving, Texas. The Boy Scouts of America has filed for bankruptcy protection as it faces a barrage of new sex-abuse lawsuits. The filing Tuesday, Feb. 18, in Wilmington, Delaware, is an attempt to work out a potentially mammoth compensation plan for abuse victims that will allow the 110-year-old organization to carry on. (AP Photo/LM Otero)

"Бойскауты Америки" выплатят жертвам насилия 850 млн долларов 02.07.2021

Достигнутое соглашение между организацией бойскаутов и адвокатами жертв позволит выплатить одну из крупнейших в истории США компенсаций по искам о сексуальном насилии.
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Католические священники в Польше столкнулись с новыми обвинениями в педофилии 29.06.2021

С 2018 по 2020 годы в Польше зарегистрированы 368 случаев, когда речь могла идти о в сексуальном насилии в отношении несовершеннолетних со стороны священнослужителей.

10.10.2019, Litauen, Rukla: Deutsche Soldaten der Enhanced Forward Presence (eFP) Battle Group in voller Ausrüstung warten auf den Besuch der deutschen Verteidigungsministerin. Foto: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa | Verwendung weltweit

Минобороны ФРГ из-за скандала выводит мотопехотный взвод из Литвы 16.06.2021

Министр обороны ФРГ Крамп-Карренбауэр заявила, что виновные в сексуальном насилии и правом экстремизме будут сурово наказаны. Из Литвы выводится подразделение бундесвера из миссии НАТО.
ARCHIV - ILLUSTRATION - Ein Mann benutzt am 26.07.2016 in Stuttgart (Baden-Württemberg) die beleuchtete Tastatur eines Notebooks (Szene gestellt). (Zu dpa Neue Betrugsmasche: Gefälschte Job-Angebote im Internet vom 13.03.2017) Foto: Silas Stein/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Заблокирован один из крупнейших в мире сайтов педофилов в даркнете 03.05.2021

В Германии и Парагвае задержаны четверо участников даркнет-платформы Boystown, их обвиняют в распространении детской порнографии. Проведены обыски в Северном Рейне - Вестфалии, Баварии и Гамбурге.
Bildnummer: 53383049 Datum: 30.06.2009 Copyright: imago/blickwinkel Junge wehrt sich und haelt sich die Arme schuetzend vor das Gesicht boy reacts against somebody BLWS223089 kbdig 2009

В Германии принят новый закон о борьбе с сексуальным насилием над детьми 25.03.2021

Насилие над несовершеннолетними в ФРГ будет всегда считаться преступлением и наказываться лишением свободы на срок не менее 1 года. Значительно ужесточаются и наказания за детскую порнографию.
Die Plastik „Der Eichelbischof“ des Künstlers Jacques Tilly steht vor dem Dom in Köln. Verschiedene Initiativen, die sich mit der Aufarbeitung des sexuellen Missbrauchs von Kindern durch Priester in der katholischen Kirche befassen, haben sich anlässlich der digitalen Frühjahrsvollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz zu einer Protestveranstaltung vor dem Dom zusammengefunden. +++ dpa-Bildfunk +++

Сексуальное насилие в католической церкви ФРГ: что установило расследование 22.03.2021

Отчет адвокатов о сокрытии случаев сексуального насилия со стороны священников в архиепископии Кельна вновь привлек внимание к этой проблеме. Как отреагируют в остальных католических епархиях Германии?
18/11/2020 Eine Femen-Aktivistin hält während einer Demonstration ein Plakat mit der Aufschrift «Gerechtigkeit für Julie» in die Höhe. Zu der Demonstration haben feministische Gruppen aufgerufen, weil ein Gericht die rechtliche Einstufung von «sexuellem Verstoß» beibehalten hatte, nachdem drei Feuerwehrleute eine 14-jährige Minderjährige, «Julie», im Jahr 2009, zur sexuellen Nötigung gezwungen haben sollen. Das Berufungsgericht von Versailles lehnte am 12. November 2020 einen Antrag auf Neueinstufung der Vorwürfe als «Vergewaltigung» unter Beibehaltung der Klassifizierung von «sexuellem Missbrauch» ab. +++ dpa-Bildfunk +++

Дело об изнасиловании "Жюли": суд во Франции вынес решение 17.03.2021

Молодая француженка обвиняла 20 пожарных в том, что они насиловали ее на протяжении двух лет, когда она была подростком. Но Верховный суд Франции не согласился с версией об изнасиловании.
31.01.2020, USA, Los Angeles: Oscar-Statuen aus Schokolade mit goldenem Überzug stehen bei der Pressevorschau des Gouverneursballs für die 92. Oscar-Verleihung im Dolby Theatre. Die Oscar-Verleihung findet am Sonntag, den 9. Februar im Dolby Theatre statt. Foto: Chris Pizzello/Invision/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Еще не Берлинале, но уже почти Канны: как изменился Голливуд 16.03.2021

Вот это поворот. Когда-то вульгарный и ориентированный на блокбастеры "Оскар" собирается в 2021 году раздать статуэтки независимым и низкобюджетным лентам.
Die Plastik „Der Eichelbischof“ des Künstlers Jacques Tilly steht vor dem Dom in Köln. Verschiedene Initiativen, die sich mit der Aufarbeitung des sexuellen Missbrauchs von Kindern durch Priester in der katholischen Kirche befassen, haben sich anlässlich der digitalen Frühjahrsvollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz zu einer Protestveranstaltung vor dem Dom zusammengefunden. +++ dpa-Bildfunk +++

Вместо епископской митры - головка полового члена (фото) 23.02.2021

Такое сатирическое изображение епископа с митрой в виде головки пениса до четверга можно увидеть перед Кельнским собором. В чем дело?
Junge wehrt sich und haelt sich die Arme schuetzend vor das Gesicht | boy reacts against somebody | Verwendung weltweit

Каждому шестому ребенку в зонах конфликта грозит сексуальное насилие 18.02.2021

Угроза сексуального насилия особенно велика для детей в Ираке, Йемене и Сирии, сообщила организация Save the Children. По оценкам организации, сексуальное насилие угрожает почти 72 млн детей.
ARCHIV - 07.06.2016, Berlin: ILLUSTRATION - Eine Frau versucht, sich vor der Gewalt eines Mannes zu schützen. Jeden Tag versucht im Schnitt mindestens ein Mann in Deutschland seine Partnerin oder Ex zu töten. Dazu kommen tausende Fälle von Vergewaltigungen, Körperverletzungen, Stalking und sexueller Nötigung. (zu dpa Giffey: Für viele Frauen ist Zuhause ein gefährlicher Ort vom 20.11.2018) Foto: Maurizio Gambarini/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Секс без согласия - это изнасилование. В Дании принят новый закон 18.12.2020

В ряде европейских стран секс без согласия официально признается актом насилия. Такой закон теперь принят и в Дании. В чем его необходимость?
FILE - This Friday, Dec. 2, 2016 file photo shows the headquarters of Europol in The Hague, Netherlands. A massive law-enforcement effort across Europe has resulted in the seizure of 24 tons of raw steroid powder and closure of nine underground labs that produced performance-enhancing drugs and other illegal substances. Europol said Monday, July 8, 2019 the operation, which included 33 countries and was led by national police forces in Italy and Greece, was the largest of its kind and led to the arrest of 234 people and the dismantling of 17 organized-crime groups. (AP Photo/Mike Corder, File) |

Европол разыскивает 18 самых опасных педофилов и насильников 27.10.2020

Находящиеся в розыске лица уже осуждены заочно или находятся под подозрением. Европол обнародовал их список на своем сайте в надежде получить информацию, которая приведет к их задержанию.
24.09.2020 Childhood Haus, Berlin - 24. 9. 2020

"Дом детства": как в Германии помогают малолетним жертвам насилия 13.10.2020

В берлинской клинике "Шарите" центр помощи детям, ставшим жертвами насилия, переходит на новую - скандинавскую - модель работы. Она ставит во главу угла потребности ребенка и пережитое им.
(c) DW-Korrespondent in Kasachstan Anatoly Ivanov. Almaty am 17.09.2020 Kyzgaldak Talgatqyzy - Frauenaktivistin aus Kasachstan

Поможет ли ток-шоу в борьбе с насилием над казахскими женщинами? 19.09.2020

Четыре года назад девочка Кызгалдак из Казахстана стала жертвой насилия. Поможет ли ей наказать обидчиков ток-шоу под названием "Давай мириться"?
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