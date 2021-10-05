Сексуальное насилие

Дело об изнасиловании "Жюли": суд во Франции вынес решение

Молодая француженка обвиняла 20 пожарных в том, что они насиловали ее на протяжении двух лет, когда она была подростком. Но Верховный суд Франции не согласился с версией об изнасиловании.