Сексуальное насилие

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До 3200 служителей католической церкви оказались причастны к сексуальному насилию за последние 70 лет, сообщила специальная комиссия по итогам расследования.
В суде Мюнстера вынесен приговор по делу сети педофилов. Кто оказался на скамье подсудимых и что узнал суд? DW о громком судебном процессе.
Достигнутое соглашение между организацией бойскаутов и адвокатами жертв позволит выплатить одну из крупнейших в истории США компенсаций по искам о сексуальном насилии.
С 2018 по 2020 годы в Польше зарегистрированы 368 случаев, когда речь могла идти о в сексуальном насилии в отношении несовершеннолетних со стороны священнослужителей.
Министр обороны ФРГ Крамп-Карренбауэр заявила, что виновные в сексуальном насилии и правом экстремизме будут сурово наказаны. Из Литвы выводится подразделение бундесвера из миссии НАТО.
В Германии и Парагвае задержаны четверо участников даркнет-платформы Boystown, их обвиняют в распространении детской порнографии. Проведены обыски в Северном Рейне - Вестфалии, Баварии и Гамбурге.
Насилие над несовершеннолетними в ФРГ будет всегда считаться преступлением и наказываться лишением свободы на срок не менее 1 года. Значительно ужесточаются и наказания за детскую порнографию.
Отчет адвокатов о сокрытии случаев сексуального насилия со стороны священников в архиепископии Кельна вновь привлек внимание к этой проблеме. Как отреагируют в остальных католических епархиях Германии?
Молодая француженка обвиняла 20 пожарных в том, что они насиловали ее на протяжении двух лет, когда она была подростком. Но Верховный суд Франции не согласился с версией об изнасиловании.
Вот это поворот. Когда-то вульгарный и ориентированный на блокбастеры "Оскар" собирается в 2021 году раздать статуэтки независимым и низкобюджетным лентам.
Такое сатирическое изображение епископа с митрой в виде головки пениса до четверга можно увидеть перед Кельнским собором. В чем дело?
Угроза сексуального насилия особенно велика для детей в Ираке, Йемене и Сирии, сообщила организация Save the Children. По оценкам организации, сексуальное насилие угрожает почти 72 млн детей.
В ряде европейских стран секс без согласия официально признается актом насилия. Такой закон теперь принят и в Дании. В чем его необходимость?
Находящиеся в розыске лица уже осуждены заочно или находятся под подозрением. Европол обнародовал их список на своем сайте в надежде получить информацию, которая приведет к их задержанию.
В берлинской клинике "Шарите" центр помощи детям, ставшим жертвами насилия, переходит на новую - скандинавскую - модель работы. Она ставит во главу угла потребности ребенка и пережитое им.
Четыре года назад девочка Кызгалдак из Казахстана стала жертвой насилия. Поможет ли ей наказать обидчиков ток-шоу под названием "Давай мириться"?
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