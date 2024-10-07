Октоберфест. Криминальная статистика

Мюнхенская полиция сообщила, что в этом году преступлений на пивном фестивале Октоберфест было зафиксировано заметно меньше, чем в прошлом. Однако имели место и серьезные драки, и изнасилования.

Мюнхенская полиция сообщила, что преступлений на пивном фестивале Октоберфест - 2024 было зафиксировано почти на 25 процентов меньше, чем в 2023 году. При этом надо отметить, что в прошлом году праздник длился на два дня дольше.

Криминальная статистика, если совсем кратко, такова: убийств или крупных краж зафиксировано не было, при этом - как минимум два изнасилования, десятки случаев сексуальных домогательств и апскертинга, более 200 случаев нанесения тяжких телесных повреждений - причем чаще, чем в предыдущие годы, для этого использовались литровые пивные кружки.

Полицейские уверены, что такая статистика - это почти успех (особенно если учитывать, что побывать на Октоберфесте успело более 6,5 миллиона человек, а выпито пива было более семи миллионов литровых кружек). Для работы на фестивале было задействовано рекордное количество полицейских: более 600 человек. Сотрудников пивных павильонов тщательно проинструктировали, как быть в случае обнаружения подозрительных предметов или персон.

Первая медицинская помощь была оказана санитарами 5300 пострадавшим (обращений было на 30 процентов меньше, чем в прошлом году). Здесь речь идет и о жалобах на плохое самочувствие, и об отдавленных в толпе пальцах, и о мозолях на ногах.

Октоберфест и сексуальные домогательства

Согласно полицейской статистике, таких преступлений стало меньше. Вероятно, отчасти потому, что сотрудники павильонов стали внимательнее следить за тем, как ведут себя гости и гостьи. В некоторых палатках используются специальные приложения для смартфонов, которые можно здесь же бесплатно скачать и через которые можно быстро сообщить охранникам о том, что кому-то требуется помощь. Менеджеры убедительно рекомендуют посетительницам не замалчивать случаи домогательств, а сразу сообщать о них.

Нашумевшая и обсуждавшаяся в соцсетях статья в Zeitmagazin, вышедшая пару дней назад, была посвящена судьбе разносчиц и разносчиков пива, работающих на пивном фестивале. На вопросы журнала отвечали две официантки и один официант. По словам собеседников, каждый из них, а также их коллег в той или иной степени испытывал дискомфорт: и женщин, и мужчин гости регулярно шлепали по попе, женщин хватали за грудь, мужчин - за причинное место.

Сопротивляться сложно, потому что в руках - тяжеленные литровые кружки. По словам собеседников, воспринимать подобное (как, впрочем, и пьяные крики с песнями) на трезвую голову крайне сложно, поэтому они и сами в течение смены позволяют себе "расслабиться", пишет Zeitmagazin.

И вот так - ежедневно! Фото: DW

29-летняя мюнхенская студентка Марен Шульце-Фельмеде (Maren Schulze-Velmede) исследовала сексуально озабоченное поведение гостей Октоберфеста в рамках своей бакалаврской работы. Она и сама уже четвертый год работает официанткой в одном из пивных павильонов. Идею для исследования подкинул ее профессор, сообщает газета Süddeutsche Zeitung.

В анонимном опросе приняли участие 127 сотрудников, разносящих пиво на Октоберфесте. Три человека из четырех отметили, что подвергались сексуальным домогательствам на рабочем месте. И лишь несколько заявили о таких случаях своему начальству.

Как пишет газета Süddeutsche Zeitung, планируется, что в следующем году каждый павильон будет в рамках специального семинара подробно инструктировать официанток и официантов, как правильно вербально отвечать на недостойное поведение гостей и как вести себя в ситуации, когда слова никак на посетителей не повлияли.

Что забывают или теряют гости Октоберфеста

Есть на территории пивного фестиваля не только своя санитарная служба, готовая прийти на помощь, но и свое собственное бюро находок. В этом году туда поступило более 3,5 тысячи различных предметов, забытых посетителями в павильонах или потерянных в траве.

Среди них - сотни кошельков, банковских карточек, телефонов, ключей, зонтиков, а также кожаные шорты (часть традиционного баварского костюма), женская обувь, капы, защищающие зубы от стирания, а также пять обручальных колец (за тремя из них позже пришли владельцы).