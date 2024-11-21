  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Распад коалиции в ФРГВойна в УкраинеСитуация в Беларуси
ПреступностьНорвегия

Сын кронпринцессы Норвегии арестован по делу о насилии

Александра Иванова
21 ноября 2024 г.

Мариуса Борга Хёйби обвиняют в сексуальных действиях по отношению к женщине, которая не была в состоянии воспротивиться им.

https://p.dw.com/p/4nE6U
Сын кронпринцессы Норвегии Метте-Марит - Мариус Борг Хёйби (август 2024 года)
Сын кронпринцессы Норвегии Метте-Марит - Мариус Борг Хёйби (август 2024 года)Фото: Hakon Mosvold Larsen/Getty Images

Старший сын кронпринцессы Норвегии Метте-Марит - Мариус Борг Хёйби - проведет неделю в камере предварительного заключения. Такое решение вынес суд в Осло в среду, 20 ноября.

Указывается, что молодого человека обвиняют в правонарушении сексуального характера. Это уже второй подобный инцидент, связанный с Мариусом Боргом Хёйби, передает немецкий телеканал ZDF со слов прокурора полиции Осло Андреаса Крушевски. В обоих случаях речь идет о "сексуальных действиях в отношении женщины, которая была не в состоянии воспротивиться им". На сайте норвежской полиции сообщается, что расследование по текущему делу было начато прокуратурой 6 ноября.

Хёйби был задержан в автомобиле в пригороде Осло в ночь на 19 ноября. В резиденции сына кронпринцессы прошел обыск. 

В комментарии телерадиокомпании NRK адвокат Хёйби завил, что его подзащитный невиновен, а прокурор вынес "катастрофически неправильную оценку" ситуации.

За прошедшие месяцы в отношении сына норвежской кронпринцессы были выдвинуты и другие обвинения - в частности, в причинении телесных повреждений своим бывшим девушкам и в порче имущества, напоминают журналисты.

Мариус Борг Хёйби был рожден норвежской кронпринцессой Метте-Марит от ее предыдущего партнера. От кронпринца Хаакона у нее еще двое детей - наследная принцесса Ингрид Александра и принц Сверре Магнус. Хёйби принадлежит к королевской семье, однако не имеет титула принца и не является официальным членом королевского дома.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Телефон в руках, на экране которого написал хэштег #MeToo

#MeToo: жертвы сексуального насилия обвиняют

#MeToo: жертвы сексуального насилия обвиняют

Жертвы насилия и домогательств со всего мира рассказывают о пережитом ужасе. Под обвинение попали и ряд известных лиц.
Общество4 ноября 2017 г.9 фото
external

Самый лучший ответ любителям "члено-фото", или MeToo в Швеции - "Европа в фокусе" (22.01.2018)

Самый лучший ответ любителям "члено-фото", или MeToo в Швеции - "Европа в фокусе" (22.01.2018)

Хорватия и Словения не могут поделить море. Между судом и тюрьмой - будни турецкой журналистки. В Германию вернулись волки.
Политика22 января 2018 г.26:24 мин.
Осло

Норвегия передаст Украине ЗРК "Мистраль"

Норвегия передаст Украине ЗРК "Мистраль"

По словам министра обороны, Норвегия направит Киеву зенитные ракетные комплексы "Мистраль". ВС королевства снимают их с вооружения, передало издание Stavanger Aftenblad.
Политика20 апреля 2022 г.
Показать еще