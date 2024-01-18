Убежище в ЕС для жертв домашнего насилия. Что решил суд

Если женщины подвергаются домашнему насилию, они могут рассчитывать на международную защиту. Эксперты приветствуют это решение Суда Евросоюза. Теперь все зависит от того, как оно будет воплощаться в действительности.

Женщинам может быть предоставлен статус беженца, если в стране происхождения им угрожает "физическое или психологическое насилие, обусловленное гендерной принадлежностью". Это включает в себя сексуальное и домашнее насилие, постановил во вторник, 16 января, Суд Европейского союза (EuGH).

Убежище для женщин в Нижней Саксонии Фото: Peter Steffen/dpa/picture alliance

Суд рассмотрел дело гражданки Турции курдского происхождения. Разведенная мусульманка заявила, что семья принудила ее к браку, а муж угрожал и избивал ее. Если бы она вернулась, ее жизни угрожала бы опасность, поэтому женщина обратилась за международной защитой в Болгарии. Это дело - по сути, связанное с угрозой так называемого "убийства чести" - и было рассмотрено в Европейском суде.

Женщины - часть социальной группы

Согласно его решению, статус беженца применяется, если человек подвергается преследованиям из-за своей расы, религии, национальности, политических взглядов или принадлежности к определенной социальной группе и поэтому покинул свою страну.

Европейский суд разъяснил, на каком основании женщинам, подвергшимся насилию, должно предоставляться убежище и дополнительная защита Фото: /Patrick Scheiber/imago

Суд уточнил, что женщины в целом могут рассматриваться как социальная группа. И постановил, что если они "подвергаются физическому или психологическому насилию, включая сексуальное и бытовое, в стране происхождения в связи со своим полом", им может быть предоставлен статус беженца.

Женщинам может быть предоставлена дополнительная защита даже тогда, когда они "не соответствуют требованиям для получения статуса беженца", считают в суде. Это касается тех случаев, когда им действительно угрожает опасность стать жертвами насилия или даже быть убитыми.

В частности, по мнению судей, правом на дополнительную защиту могут стать угрозы со стороны членов семьи или их общины "из-за предполагаемого нарушения культурных, религиозных или традиционных норм".

Политики и НКО приветствуют решение

"Это очень важное решение для защиты женщин от домашнего и сексуального насилия", - пояснила евродепутат от "зеленых" Терри Райнтке (Terry Reintke), отвечая на вопрос DW. Оно ясно дает понять, что "ЕС должен также защищать женщин, у которых нет европейского паспорта, от домашнего насилия в их родных странах".

"Очень важное решение для защиты женщин" - Терри Райнтке, сопредседатель Комитета по делам женщин в Европарламенте Фото: Philippe Stirnweiss/EP

Председатель Комитета по правам женщин Европарламента Роберт Бидрон признает решение Европейского суда как "важный шаг в направлении продвижения инклюзивного и сострадательного подхода к политике предоставления убежища".

Организация Terre des Femmes и Pro Asyl также приветствуют это решение. Карл Копп, европейский представитель Pro Asyl, считает, что оно усиливает правовое положение женщин. Стефани Вальтер, консультант неправительственной организации Terre des Femmes, в интервью DW говорит, что решение можно только приветствовать, поскольку оно укрепляет шансы на защиту женщин, пострадавших от домашнего насилия.

Значение и сфера применения судебного решения

В то же время Вальтер не уверена, что это решение изменит практику предоставления убежища, существующую на данный момент в Германии. Это связано с тем, что многие дела в немецких административных судах уже решаются в соответствии со стандартами, изложенными в решении Европейского суда.

По ее мнению, проблема заключается в другом. Для того чтобы женщины могли изложить свои причины для получения убежища, им необходимо предоставить определенные условия, такие как безопасное жилье и доступ к специализированным консультационным центрам.

Кроме того, женщины часто не знают, что калечащие операции на половых органах, принудительный брак или домашнее насилие являются причинами для бегства, которые они должны будут предъявить властям на первом собеседовании.

Эксперт по миграции Копп подчеркивает, что эффект от принятого решения также зависит от того, как оно будет реализовано в национальных законодательствах. Однако, по его мнению, результат будет в основном положительным.

Если решение будет выполнено должным образом, можно предположить, что в будущем больше женщин получат защиту. Оно также гарантирует, что "достижения Стамбульской конвенции вновь будут полностью реализованы в процедуре предоставления убежища", говорит Карл Копп из организации Pro Asyl.

Значение Стамбульской конвенции

Стамбульская конвенция Совета Европы обязывает подписавшие ее стороны принять ряд мер по защите женщин от семейного насилия . ЕС официально присоединился к этому соглашению 1 июня 2023 года.

Хотя ее подписали все страны-члены ЕС, она еще не ратифицирована Болгарией, Чешской Республикой, Венгрией, Литвой и Словакией. В своем решении Европейский суд прямо сослался на это соглашение.

По мнению евродепутата Терри Райнтке, вынесение решения стало возможным только благодаря присоединению ЕС к Стамбульской конвенции. Она призвала другие государства ратифицировать этот документ.

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