Инвалиды и домашнее насилие: какова ситуация в Кыргызстане?

В Кыргызстане родственники часто стыдятся людей с ограниченными возможностями, а о случаях насилия по отношению к ним не всегда сообщают милиции, выяснили правозащитники из организации Human Rights Watch.

В Кыргызстане о случаях домашнего насилия по отношению к людям с ограниченными возможностями, в первую очередь, девочкам и женщинам, не всегда становится известно милиции. В то же время правоохранительные органы нередко игнорируют сообщения о подобных преступлениях или преуменьшают их значимость. Такие выводы содержатся в докладе под названием "Подвергшиеся жестокому обращению со стороны родственников - проигнорированные государством", который обнародовала правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) в четверг, 14 декабря.

В Кыргызстане семьи девочек и женщин с ограниченными возможностями часто стыдятся их и скрывают их от общества, говорится в докладе. Между тем из-за нехватки шелтеров и в целом услуг для подвергшихся домашнему насилию людей с ограниченными возможностями спастись от своих обидчиков им бывает непросто.

"Законы не учитывают потребности людей с ограниченными возможностями"

"Борьба с домашним насилием уже давно является приоритетом для правительства и гражданского общества Кыргызстана, однако законы не учитывают особые потребности женщин и девочек с ограниченными возможностями, в результате чего они подвергаются риску того, что насилие продолжится, - подчеркивает Сыйнат Султаналиева - сотрудник подразделения HRW, занимающегося Центральной Азией, и одна из авторов доклада. - Кыргызстан обязался продвигать и защищать права человека по отношению к женщинам и людям с ограниченными возможностями и должен выполнить свои обещания".

Фото: John MacDougall/AFP/Getty Images

Два ключевых закона - "О правах и гарантиях лиц с ограниченными возможностями здоровья" , принятый в 2008 году, и "Об охране и защите от семейного насилия" , принятый в 2017 году, - не содержат конкретных положений о защите от насилия в семье женщин и девочек с ограниченными возможностями, констатируют в HRW. Однако в парламенте Кыргызстана сейчас рассматриваются поправки к обоим этим законам.

Что рассказывают жертвы домашнего насилия

В период с февраля 2022 года по июль 2023 года эксперты HRW поговорили в Кыргызстане с 56 жертвами домашнего насилия, имеющими инвалидность, теми, кто предоставляет им услуги, и экспертами из трех областей страны.

"Меня насиловал и дядя, и мой дед, - передают правозащитники рассказ 27-летней Айгуль А. - Дядя начал заниматься этим, когда мне исполнилось 16. Он отводил меня в сарай и насиловал там. Однажды его едва не застала за этим его собственная маленькая дочь. Тогда он обхватил рукой мою шею и прошептал мне: "Смейся!" Я начала смеяться. И он сказал своей дочери, что щекочет меня".

"В моей семья я никто, - констатирует другая героиня исследования, 23-летняя девушка с церебральным параличом. - Мою социальную карту у меня уже давно забрали... а я превратилась в козла отпущения, когда моей семье нужно выпустить пар. В основном они бьют меня по голове, потому что никто этого не заметит".

Авторы задокументировали случаи длительного физического, психологического, сексуального и экономического насилия со стороны членов семьи, партнеров или бывших партнеров и направили свои ключевые выводы соответствующим министерствам Кыргызстана. Ответы властей на эти обращения были также учтены в докладе.

Почему не о всех случаях насилия становится известно милиции

Одна из проблем, на которую указывают в HRW, - как и другие девочки и женщины, жертвы домашнего насилия, имеющие ограничения здоровья, часто подвергаются давлению со стороны своих обидчиков или семьи с целью не дать им заявить о злоупотреблении в милицию. В свою очередь, правоохранительные органы часто не воспринимают такие обращения всерьез.

"Они (следственные органы. - Ред.) просто решили, что не будут заниматься этим (делом. - Ред.), потому что преступник все отрицал, говоря, что девочка все выдумала, - рассказал правозащитникам адвокат, специализирующийся на делах, связанных с домашним насилием. - И люди в деревне поверили ему, потому что у девочки были проблемы с обучением".

Многие в Кыргызстане стыдятся иметь родственников с инвалидностью Фото: Christin Klose/dpa/picture alliance

В последние годы правительство Кыргызстана добилось определенного прогресса в борьбе с бытовым насилием в отношении женщин и детей, указывают в HRW: "Некоторые сотрудники милиции прошли обучение тому, как общаться с людьми с различными видами инвалидности при реагировании на сообщения о домашнем насилии, а власти разрабатывают подход "единого окна" для предоставления услуг жертвам сексуального насилия в одном месте". Однако Кыргызстан может и должен сделать больше, уверены правозащитники.

Их рекомендации: власти страны должны привести свое законодательство о правах инвалидов и домашнем насилии в соответствие с Конвенцией ООН о правах инвалидов, которую Бишкек ратифицировал в 2019 году, и Конвенцией ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, которую он ратифицировал в 1997 году, чтобы обеспечить предотвращение насилия в отношении женщин и девочек с инвалидностью и реагирование на него на основе соблюдения прав человека.

Это должно обеспечить разумные условия для того, чтобы добиться правосудия. К таким условиям, по мнению правозащитников, относится, в частности, обучение сотрудников правоохранительных и судебных органов тому, как распознавать случаи насилия в отношении девочек и женщин с инвалидностью и бороться с ними.

"Правительство Кыргызстана должно возглавить борьбу против нормализации насилия в отношении женщин и девочек с инвалидностью и их дискриминации ", - уверена Сыйнат Султаналиева. Правительство должно воспользоваться моментом и пересмотреть свои законы, чтобы обеспечить женщинам и девочкам с инвалидностью возможность жить без насилия, в том числе у себя дома".

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