Развод как повод для убийства: какой приговор суд в Берлине вынес чеченцам

После полугода судебных слушаний земельный суд Берлина в среду, 24 марта, вынес приговор по делу граждан России чеченского происхождения, обвиняемых в похищении человека, нанесении телесных повреждений и планировании убийства. Четверо обвиняемых отделались условными сроками от шести месяцев до года; пятый ранее был приговорен к трем с половиной годам тюрьмы за готовность совершить убийство.

Ключевые фигуры процесса - 46-летняя мать и ее 26-летний сын, планировавшие похищение и убийство своей дочери (сестры) из-за того, что та "опозорила честь семьи", уйдя от мужа и написав на него заявление в полицию. К тому же пострадавшая, живя в Берлине, очень свободно строила свои отношения с мужчинами, что шло вразрез с кавказскими традициями. Хуже того: ее откровенные фото оказались в интернете.

Честь семьи: когда брат готов убить сестру

Дело в суде Берлина - это история не про организованную преступность или криминальные чеченские кланы, о которых в последние годы все больше говорят немецкие политики и полицейские. Это история о том, как оказавшаяся в Германии чеченская семья сталкивается с тем, что дочь и сестра открывает для себя прелести западных свобод и тем самым нарушает кавказские традиции, позоря семью. И в какой-то момент семья приходит в такое бешенство, что мать и сын при помощи родственников и друзей начинают планировать похищение и… убийство.

Все началось в октябре 2018 года, когда 21-летняя чеченка оказалась замужем за психически больным чеченским соотечественником - не по любви, а по воле своей семьи. И хотя дело происходило в Берлине, родственники выдали девушку замуж "по исламским законам", указано в обвинительном заключении.

Уже через три месяца чеченка не только сбежала от своего свежеиспеченного "мужа", но и подала на него заявление в полицию. Речь шла об избиении, изнасиловании и о желании чеченца уехать в Сирию к джихадистам. В результате летом 2019-го года берлинский суд начал рассмотрение дела о принудительном помещении чеченца в психиатрическую больницу. Уже одно только заявление в полицию на мужа было истолковано родным девушки как позор для семьи. Родственники решили увезти ее в Грузию, а оттуда попытаться перейти границу с Чечней - чтобы выдать ее замуж повторно.

Похищение на фоне убийства Хангошвили

Митинг чеченцев у посольства России, фото из архива

23 августа 2019-го года в Берлине был застрелен бывший чеченский полевой командир Зелимхан Хангошвили. Шокированная чеченская диаспора готовила на 31 августамитинг у посольства России. Но у обвиняемых были совсем другие планы - чтобы не попадаться на глаза немецким пограничникам, они решили лететь из Польши. Билеты на рейс Краков - Кутаиси им купил знакомый чеченский беженец из Берлина; он же в ночь на 28 августа отвез их в аэропорт на машине и проводил до зоны паспортного контроля. Любопытная деталь - спустя полгода его задержит полиция по подозрению в подготовке нападения на берлинскую синагогу.

Из Кутаиси чеченцы на автобусе и такси добрались до Панкисского ущелья, где сняли дом за 500 евро в месяц. Первым делом брат избил сестру шлангом от стиральной машины; последующие полтора месяца ее держали в доме под наблюдением. Но перейти границу с Чечней им не удалось. Как отметил в заключительном слове председательствующий на процессе судья, это было бы странно, ведь обвиняемые чеченцы получили в Германии статус политических беженцев именно из-за преследований на родине.

В результате мать вернулась с дочерью из Грузии в Варшаву, поселила ее у знакомой, оставив девушку без денег, документов и мобильного телефона. Что, впрочем, не помешало ей начать встречаться с мужчинами и там. А в интернете, как выяснилось в суде, начали появляться интимные фотографии.

Убийство ради чести

Пару недель родственники всерьез обсуждали убийство блудной дочери и сестры, в обвинительном заключении есть переводы соответствующих пассажей из их телефонных разговоров. Но потом решили повторно отвезти ее в Грузию и принудительно выдать замуж в Панкисском ущелье. Новый муж должен был держать ее под контролем, лишив возможности вернуться в Германию. На случай, если план не сработает, в качестве запасного варианта они рассматривали убийство.

Один из обвиняемых был задержан по подозрению в подготовке нападения на синагогу в Берлине

Но план не сработал еще раньше - пограничники в кутаисском аэропорту, получив информацию от немецких спецслужб, не пропустили их в Грузию и в тот же день отправили обратно.

18 января 2020 года мать и сына арестовали, и они провели 11 месяцев в СИЗО.

Приговор - от шести месяцев до года условно - был вынесен лишь за "лишение свободы": пострадавшую, по мнению суда, обманом заманили в Краков и оттуда в Кутаиси. А все то, что делали граждане России на территории Грузии, - не в компетенции немецкого суда.

Защитники обвиняемой планируют обжаловать приговор. Как говорит адвокат Надя Самур (Nadija Samour), обвинение в "лишении свободы" беспочвенно - по дороге в Краков пострадавшая могла в любой момент делать паузы и остановки, самостоятельно совершать покупки на бензоколонках, у нее был мобильный телефон, так что она была свободна в том смысле, что могла передвигаться, куда хотела.

Сама пострадавшая давать показания в суде против своих родственников отказалась. Пятый обвиняемый приговорен ранее к трем с половиной годам лишения свободы, поскольку суд установил, что он выразил готовность убить пострадавшую.

В заключительном слове судья упомянул, что родная тетя пострадавшей заплатила жизнью за свой эмансипированный стиль жизни, - и в резкой форме предостерег обвиняемых от любого вмешательства в личную жизнь пострадавшей в будущем.

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