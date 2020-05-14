Святая Корона: что известно об этой мученице?

Слово "корона" сейчас у всех на устах. Но оказывается, что это не только название вируса, но и имя католической святой, которую почитают в самых разных странах. Нет, вирус назван не в ее честь. Наоборот: среди прочего, эта святая должна защищать людей и от эпидемий.

Святые мученики Виктор и Корона

Согласно преданию, святая Корона, которую еще называют в греческой традиции святой Стефанией или Стефанидой ("стефания" по-гречески - "корона"), жила около 1800 лет назад, когда особенно жестоко преследовали первых христиан, - не то во времена правления Марка Аврелия, не то императоров Антонина Пия или Диоклетиана. Ей было 16 лет, когда она умерла мученической смертью, но точно не известно, где именно: не то в Дамаске, не то в Александрии, не то в Антиохии (древнем городе на территории сегодняшней Турции), не то на Сицилии...

Ясно только, за что именно она приняла смерть: Корона, невеста одного из товарищей солдата Виктора Сиенского, утешала и вдохновляла его, когда святого (в будущем) Виктора пытали и мучили римляне, пытаясь заставить отречься от веры. Не отреклась и сама Корона.

Мучения св. Виктора. Справа - св. Корона. Миниатюра 1480 г.

Поэтому на алтарях и фресках этих двух святых - Виктора и Корону - часто изображают вместе. У св. Короны обычно в руках или за спиной - пальмовые ветви, потому что она приняла даже более страшную смерть, чем сам Виктор. Ему отрубили голову, а Корона была привязана к двум пальмовым деревьям и разорвана после того, как стволы были отпущены...

Кому покровительствует св. Корона?

Ее почитают в самых разных странах - особенно со времен Средневековья. Паломнические церкви св. Короны есть в Австрии, Баварии и Италии. В Австрии до 1924 года даже чеканили монету, названную кроной именно в честь этой святой.

Что вовсе не случайно: св. Корона издавно считалась покровительницей в денежных делах. К ней обращались (и обращаются) за помощью кладоискатели и те, кто надеется выиграть в лотерею. Защита от эпидемий не была, так сказать, главной компетенцией св. Короны, но сейчас, конечно, это изменилось.

Молитва с благодарностью

Мощи св. Короны с VI века находятся в знаменитом Ахенском соборе, построенном первым королем "всей Европы" Карлом Великим, от имени которого, собственно, и пошло слово "король". В 1910 году мощи перенесли из древнего свинцового саркофага в массивный золотой реликварий весом 98 килограммов, сделанный в виде церкви.

Ахенский собор надеется в скором времени провести выставку, посвященную святой Короне. Если это удастся, сюда придут многие. И не только из любопытства, но и для того, чтобы помолиться св. Короне с благодарностью, что это наваждение, наконец, кончилось.

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