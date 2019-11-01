 От снежных склонов до рыцарских замков: 10 причин посетить Рудные горы | Фоторепортажи о Германии | DW | 03.01.2020

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Фоторепортажи

От снежных склонов до рыцарских замков: 10 причин посетить Рудные горы

Что посмотреть в Рудных горах - популярном туристическом регионе в немецкой федеральной земле Саксония?

  • Фихтельбергская узкоколейная железная дорога (Fichtelbergbahn)

    Достопримечательности Рудных гор

    Фихтельбергская дорога

    Рудные горы (Erzgebirge) - регион на границе Германии и Чехии. Немецкая часть находится в Саксонии. Первые горные промыслы появились здесь в XII веке после обнаружения месторождений серебра. Сейчас эти места популярны среди любителей природы, походов и зимних видов спорта. На этом паровозе можно по Фихтельбергской дороге доехать до самого высокогорного города Германии - Обервизенталя.

  • Обервизенталь

    Достопримечательности Рудных гор

    Обервизенталь

    Популярный зимний курорт Обервизенталь расположен у подножия 1215-метровой горы Фихтельберг - самой высокой точкой Саксонии. Общая протяженность трасс для спуска составляет здесь около 17 километров. Перепад высот - триста метров. В Обервизентале также находится база для тренировок немецких олимпийцев.

  • Рудные горы

    Достопримечательности Рудных гор

    Зимняя сказка

    В Рудных горах можно, кончено, спускаться по склонам, но многие едут в этот восточногерманский регион ради неспешных лыжных прогулок и катания на беговых лыжах. Маршруты проложены среди таких заснеженных романтических ландшафтов. Около города Йохангеоргенштадт находится одна из самых длинных таких трасс в Германии - Каммлойпе протяженностью 36 километров.

  • Аннаберг-Буххольц

    Достопримечательности Рудных гор

    Аннаберг-Буххольц

    Накатались на лыжах? Теперь познакомимся с историей здешних горных промыслов. Сделать это можно, например, в городе Аннаберг-Буххольц, где серебро нашли в конце XV века, после чего начался период его бурного расцвета. В 2019 году исторические памятники "Горнодобывающего региона Рудные горы" в Германии и Чехии были включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

  • Аннаберг-Буххольц

    Достопримечательности Рудных гор

    Парады горняков

    В предрождественские недели в разных местах Рудных гор проходят костюмированные парады горняков, привлекающие сюда многочисленных туристов. В Средние века в таких праздничных шествиях участвовали рудокопы и ремесленники, а сегодня - члены исторических обществ, заботящихся о сохранении традиций региона.

  • Молот Фронау

    Достопримечательности Рудных гор

    "Фронауер Хаммер"

    В Аннаберг-Буххольце также находится этот памятник доиндустриальной технической истории - 500-летний "Молот Фронау" ("Frohnauer Hammer"). Он служил для изготовления скобяных изделий, а еще раньше - для обработки серебра и меди. Механизм приводится в действие силой воды и до сих пор находится в рабочем состоянии.

  • Саксонские мотоциклы

    Достопримечательности Рудных гор

    Чопау

    Далее заглянем в Чопау - один из самых известных городов региона. Первое укрепление появилось здесь в XII веке на месте пересечения реки Чопау и Саксонского соляного пути. В 1920-х годах в городе начали производство мотоциклов. Некоторое время завод DKW был крупнейшим в мире - до 60 тысяч экземпляров в год. В ГДР здесь собирали мотоциклы марки MZ. Сейчас производство закрыто.

  • Охотничий замок Вильдек в Чопау

    Достопримечательности Рудных гор

    Охотничий замок Вильдек

    Истории мотоциклов в Чопау посвящен музей, обладающий одной из самых больших коллекций в Европе. Экспозиция расположена в охотничьем замке Вильдек. Свой нынешний облик он приобрел в ренессансную эпоху, но здесь также сохранилась 30-метровая средневековая башня.

  • Замок Крибштайн (Burg Kriebstein)

    Достопримечательности Рудных гор

    Замок Крибштайн

    Раз речь зашла о древних замках, рассказывая о достопримечательностях Рудных гор, нельзя не упомянуть Крибштайн - самый красивый средневековый замок Саксонии. Первое письменное упоминание об укреплении на этом скалистом выступе над рекой Чопау датировано 1384 годом. Живописный замок неоднократно становился местом съемок телевизионных сказок и других фильмов.

  • Фигурка Ангелы Меркель из Рудных гор

    Достопримечательности Рудных гор

    Сувениры

    Напоследок заглянем за традиционными сувенирами из Рудных гор. Регион славится своими деревянными игрушками и украшениями - щелкунчиками, рождественскими пирамидами и курящими человечками, но здешние мастера также обращаются к современным темам и персонажам, в чем можно убедиться, взглянув на эту фотографию.

    Автор: Андреас Кирххоф, Максим Нелюбин


  • Фихтельбергская узкоколейная железная дорога (Fichtelbergbahn)

    Достопримечательности Рудных гор

    Фихтельбергская дорога

    Рудные горы (Erzgebirge) - регион на границе Германии и Чехии. Немецкая часть находится в Саксонии. Первые горные промыслы появились здесь в XII веке после обнаружения месторождений серебра. Сейчас эти места популярны среди любителей природы, походов и зимних видов спорта. На этом паровозе можно по Фихтельбергской дороге доехать до самого высокогорного города Германии - Обервизенталя.

  • Обервизенталь

    Достопримечательности Рудных гор

    Обервизенталь

    Популярный зимний курорт Обервизенталь расположен у подножия 1215-метровой горы Фихтельберг - самой высокой точкой Саксонии. Общая протяженность трасс для спуска составляет здесь около 17 километров. Перепад высот - триста метров. В Обервизентале также находится база для тренировок немецких олимпийцев.

  • Рудные горы

    Достопримечательности Рудных гор

    Зимняя сказка

    В Рудных горах можно, кончено, спускаться по склонам, но многие едут в этот восточногерманский регион ради неспешных лыжных прогулок и катания на беговых лыжах. Маршруты проложены среди таких заснеженных романтических ландшафтов. Около города Йохангеоргенштадт находится одна из самых длинных таких трасс в Германии - Каммлойпе протяженностью 36 километров.

  • Аннаберг-Буххольц

    Достопримечательности Рудных гор

    Аннаберг-Буххольц

    Накатались на лыжах? Теперь познакомимся с историей здешних горных промыслов. Сделать это можно, например, в городе Аннаберг-Буххольц, где серебро нашли в конце XV века, после чего начался период его бурного расцвета. В 2019 году исторические памятники "Горнодобывающего региона Рудные горы" в Германии и Чехии были включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

  • Аннаберг-Буххольц

    Достопримечательности Рудных гор

    Парады горняков

    В предрождественские недели в разных местах Рудных гор проходят костюмированные парады горняков, привлекающие сюда многочисленных туристов. В Средние века в таких праздничных шествиях участвовали рудокопы и ремесленники, а сегодня - члены исторических обществ, заботящихся о сохранении традиций региона.

  • Молот Фронау

    Достопримечательности Рудных гор

    "Фронауер Хаммер"

    В Аннаберг-Буххольце также находится этот памятник доиндустриальной технической истории - 500-летний "Молот Фронау" ("Frohnauer Hammer"). Он служил для изготовления скобяных изделий, а еще раньше - для обработки серебра и меди. Механизм приводится в действие силой воды и до сих пор находится в рабочем состоянии.

  • Саксонские мотоциклы

    Достопримечательности Рудных гор

    Чопау

    Далее заглянем в Чопау - один из самых известных городов региона. Первое укрепление появилось здесь в XII веке на месте пересечения реки Чопау и Саксонского соляного пути. В 1920-х годах в городе начали производство мотоциклов. Некоторое время завод DKW был крупнейшим в мире - до 60 тысяч экземпляров в год. В ГДР здесь собирали мотоциклы марки MZ. Сейчас производство закрыто.

  • Охотничий замок Вильдек в Чопау

    Достопримечательности Рудных гор

    Охотничий замок Вильдек

    Истории мотоциклов в Чопау посвящен музей, обладающий одной из самых больших коллекций в Европе. Экспозиция расположена в охотничьем замке Вильдек. Свой нынешний облик он приобрел в ренессансную эпоху, но здесь также сохранилась 30-метровая средневековая башня.

  • Замок Крибштайн (Burg Kriebstein)

    Достопримечательности Рудных гор

    Замок Крибштайн

    Раз речь зашла о древних замках, рассказывая о достопримечательностях Рудных гор, нельзя не упомянуть Крибштайн - самый красивый средневековый замок Саксонии. Первое письменное упоминание об укреплении на этом скалистом выступе над рекой Чопау датировано 1384 годом. Живописный замок неоднократно становился местом съемок телевизионных сказок и других фильмов.

  • Фигурка Ангелы Меркель из Рудных гор

    Достопримечательности Рудных гор

    Сувениры

    Напоследок заглянем за традиционными сувенирами из Рудных гор. Регион славится своими деревянными игрушками и украшениями - щелкунчиками, рождественскими пирамидами и курящими человечками, но здешние мастера также обращаются к современным темам и персонажам, в чем можно убедиться, взглянув на эту фотографию.

    Автор: Андреас Кирххоф, Максим Нелюбин


Смотрите также:

  • Ольбернхау, Саксония

    Горнодобывающий регион Рудные горы

    В июле 2019 года Комитет Всемирного наследия ЮНЕСКО на своем заседании в Баку одобрил совместную заявку Германии и Чехии о включении в этот список Горнодобывающего региона Рудные горы / Крушне-Гори (Montanregion Erzgebirge / Krušnohoří).

  • Аннаберг-Буххольц

    Горнодобывающий регион Рудные горы

    Эта фотография была сделана во время исторического парада горняков в саксонском городе Аннаберг-Буххольц. Перечисленные в заявке семнадцать саксонских и пять богемских исторических, культурных и природных памятников отражают 800-летнюю историю этого горнодобывающего региона. Представим некоторые из них, начав в Чехии.

  • Королевский монетный двор в Яхимове

    Горнодобывающий регион Рудные горы

    Чешский город Яхимов (ранее - Йоахимсталь) славится памятниками ренессансной архитектуры, но в историю горнодобывающего дела вошел, благодаря чеканившимся здесь крупным серебряным монетам - первой попытке заменить золотые аналоги в Священной Римской империи. Иоахимсталеры начали чеканить в 1520 году. Позже стало использоваться сокращенное название - талер, от которого затем произошел "доллар".

  • Бывший исправительно-трудовой лагерь Выкманов II

    Горнодобывающий регион Рудные горы

    Эта фотография сделана недалеко от Яхимова - в месте, где в 1951 году был открыт исправительно-трудовой лагерь Выкманов II. Здесь на протяжении многих лет в нечеловеческих условиях содержались политические заключенные, обрабатывавшие урановую руду перед отправкой в СССР. О страданиях этих людей сейчас напоминает национальный мемориал - "Красная башня смерти".

  • Аннаберг-Буххольц

    Горнодобывающий регион Рудные горы

    В число немецких объектов Всемирного наследия в Рудных горах теперь входит Молот Фронау (Frohnauer Hammer) в городе Аннаберг-Буххольце. Вплоть до XV века на этой водяной мельнице мололи зерно, но в 1621 году ее переделали, чтобы производить заготовки для чеканки серебряных монет. Позже начали также обрабатывать медь и железо. Сегодня здесь работает самый старый в Германии музей кузнечного дела.

  • Шайбенберг

    Горнодобывающий регион Рудные горы

    Эти 30-метровые базальтовые столбы находятся недалеко от саксонского города Шайбенберг. Они входят в число важнейших геологических памятников природы в Германии. "Органные трубы", как их здесь называют, образовались миллионы лет назад из застывшей лавы и сейчас позволяют ученым лучше понять процессы формирования земной поверхности.

  • Мариенберг

    Горнодобывающий регион Рудные горы

    Многие города, расположенные в этом регионе, были основаны после обнаружения здесь богатых рудных месторождений. Один из них - Мариенберг, заложенный в 1521 году. На этой фотографии хорошо виден симметричный план города - прямолинейные улицы, ведущие к центральной Рыночной площади в форме квадрата. Ренессансные архитектурные памятники в центре Мариенберга находятся под охраной.

  • Штольня Бюнау

    Горнодобывающий регион Рудные горы

    Около города Альтенберг находится одно из крупнейших в Европе месторождений олова, добывать которое в этих местах начали более шести веков назад. Туристы могут спуститься под землю, посетив музейную шахту Цвиттерфельд в районе Цинвальд (Vereinigt Zwitterfeld zu Zinnwald). Здешняя главная Глубокая штольня Бюнау (Tiefer-Bünau-Stollen) имеет выходы на поверхность на немецкой и на чешской сторонах.

  • Лауэнштайн

    Горнодобывающий регион Рудные горы

    Некоторые местные жители несказанно разбогатели на горных промыслах. Среди них особое место занимала семья Бюнау, в честь которой названа штольня на предыдущей фотографии. Представители этого рода запечатлены на четырехэтажном алтаре - высечены в полный рост из камня. Алтарь находится в приходской церкви Лауэнштайна - одного из районов города Альтенберг.

  • Эренфридерсдорф

    Горнодобывающий регион Рудные горы

    Чтобы приводить в действие механизмы, на рудниках использовалась вода. Этот средневековый канал был проложен, предположительно, в XIV столетии к цинковой шахте в Эренфридерсдорфе. Протяженность - 5,5 километра, перепад высоты - 23,5 метра. Использовался до 1990 года для подачи воды на обогатительную фабрику. В начале 2000-х годов был отреставрирован. Вдоль канала проложен прогулочный маршрут.

    Автор: Анн Термеш, Максим Нелюбин


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