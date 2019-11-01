От снежных склонов до рыцарских замков: 10 причин посетить Рудные горы

Что посмотреть в Рудных горах - популярном туристическом регионе в немецкой федеральной земле Саксония?
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Таких деревянных зверей и другие фигурки делают ремесленники в Рудных горах уже двести лет. (25.12.2019)
Саксонский замок Крибштайн уже неоднократно превращался в съемочную площадку. Его кинематографическая карьера началась еще в ГДР.
Они и курортников по пляжам развозят, и альпинистов в горы доставляют, и по рудникам туристов катают.
Замок расположен в Рудных горах. Впервые упоминается в XIII веке. В 1930-х годах здесь основали орнитологическую станцию. Во времена ГДР работал интернат для "трудных подростков".
Такой вид открывался на Рудные горы из саксонской столицы Дрездена в один из морозных январских дней этого года.
Хороша страна Германия, здесь Швейцарий больше всех! Ничего случайного в этом нет.
"Захвати с собой штатив - ты просто обязан снять город ночью", - почти в категорической форме посоветовали мне дрезденские друзья. Это был хороший совет.
Их названия - как главы зимней сказки: Тюрингский лес, Рудные горы, Шварцвальд, Гарц… Здесь можно кататься на лыжах или просто гулять по заснеженным лесам и склонам.
Часы с кукушкой из Шварцвальда, щелкунчики из Рудных гор, откуда угодно - пивные кружки и подставки под них, мозельские рислинги, марципановые сладости... Что вы привозите или хотели бы привезти из Германии?
Лесной регион Гарц находится сразу в трех федеральных землях Германии - Тюрингии, Саксонии-Анхальт и Нижней Саксонии. На Вальпургиеву ночь сюда на гору Броккен слетаются ведьмы.
Лесной регион Шварцвальд в Баден-Вюртемберге популярен среди туристов в любой сезон.