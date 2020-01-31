 Россия эвакуирует сограждан с китайского острова Хайнань | Новости из Германии о России | DW | 31.01.2020

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Россия

Россия эвакуирует сограждан с китайского острова Хайнань

Несмотря на эпидемию коронавируса в КНР, эвакуированных россиян не будут поголовно помещать под карантин. С 1 февраля Россия закроет почти все авиасообщение с Китаем.

На китайском острове Хайнань

На китайском острове Хайнань

В связи с эпидемией коронавируса в КНР все россияне, которые в настоящее время находятся на популярном среди туристов китайском острове Хайнань, будут возвращены в РФ к 4 февраля. Об этом сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова по итогам состоявшегося в пятницу, 31 января, заседания оперативного штаба по предотвращению завоза и распространения коронавируса в РФ.

"Что касается организованных туров. Сейчас в Хайнане находится, по данным Ростуризма, порядка 2 тыс. 665 наших граждан. Все эти граждане по сроку 4 февраля должны быть возвращены в РФ. Они будут возвращены чартерными рейсами", - сказала Голикова, возглавляющая оперативный штаб.

Вице-премьер отметила, что поголовного карантина для российских туристов не будет, "карантин будет только для тех, у кого будут выявлены какие-то признаки заболевания или повышенная температура".

Контекст

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Между тем в МИД РФ сообщили, что Москва уже уведомила Пекин по дипломатическим каналам о начале эвакуационных мероприятий по вывозу российских граждан из китайской провинции Хубэй, наиболее сильно, пострадавшей от коронавируса.

Прекращение авиасообщения с Китаем

Татьяна Голикова также сообщила, что с 1 февраля Россия прекращает авиасообщение с Китаем, за исключением четырех рейсов "Аэрофлота" из Москвы и рейсов четырех китайских авиакомпаний. "Имеется 37 китайских и 154 авиационные частоты. Закрываем все, кроме "Аэрофлота", который будет летать регулярными рейсами в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. Еще четыре китайские компании будут продолжать летать на регулярной основе в Москву", - сказала она.

По словам Голиковой, "все они будут прилетать в терминал F Шереметьево, где "будет организована вся работа авиационных властей и Роспотребнадзора, чтобы они направлялись при необходимости в медучреждения".

Помимо "Аэрофлота", регулярные рейсы из РФ в Китай выполняют S7 и "Уральские авиалинии". Из Китая в "Шереметьево" летают Air China, China Southern, China Eastern, Beijing Capital, Hainan Airlines. Ранее, после рекомендаций Ростуризма, прекратилось чартерное авиасообщение с Китаем. Полеты, в числе прочих, приостановили компании AZUR air, Nordwind и IFly.

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    Симптомы китайского коронавируса напоминают признаки гриппа и простудных заболеваний. В первую очередь, это общее недомогание, кашель и повышенная температура. По наблюдениям китайских врачей, особенно уязвимы перед вирусом пожилые люди и люди с ослабленным иммунитетом. Инкубационный период составляет от одного до 14 дней, причем в это время опасность заражения вирусом сохраняется.

  • Диаметр коронавируса 2019-nCoV из Китая оставляет от 80 до 160 нанометров.

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    Вирус 2019-nCoV, вспышка которого произошла в Китае, относится к семейству коронавирусов, хорошо известных ученым. В 2003 году вирус из этого семейства вызвал вспышку острого респираторного синдрома (Sars), а в 2012-м - ближневосточного респираторного синдрома (Mers) .

  • Вспышка пневмонии, вызываемой коронавирусом 2019-nCoV началась в городе Ухане в конце декабря 2019 года. Изначально вирус передавался от диких животных к человеку, впоследствии - от человека к человеку.

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    Вирус появился в городе Ухань в центральном Китае

    Впервые коронавирус 2019-nCoV был выявлен в городе Ухань в центральной части Китая. Предположительно источником инфекции стал местный рынок морепродуктов, на котором продавались, кроме прочего, змеи, летучие мыши и другие дикие животные, употребляемые китайцами в пищу. Население города составляет около 11 млн человек.

  • Из-за угрозы заражения новым коронавирусом из Китая пассажиры метро в Шри-Ланке носят респираторные маски. Сотрудники метро измеряют температуру тела людей на станциях с помощью специальных тепловых датчиков.

    Новый коронавирус из Китая

    Респираторные маски и датчики температуры тела

    Из-за вспышки легочного заболевания, вызванного коронавирусом 2019-nCoV в Китае, сотрудники аэропортов и метро уже в нескольких странах начали регулярно замерять температуру тела пассажиров. Респираторные маски - еще одна мера предосторожности, призванная противостоять распространению вируса.

  • Пожилая китаянка с респираторной маской на лице на пустынной улице города Уханя, ставшего очагом распространения смертоносного коронавируса.

    Новый коронавирус из Китая

    Опустевшие улицы Уханя

    Опасаясь заражения опасным коронавируом, жители города Уханя, с 22 января фактически находящегося на карантине, стараются избегать людных мест. Кинотеатры, рестораны и музеи города прекратили работу, многие фирмы рекомендовали своим сотрудникам перейти на работу из дома.

  • Десятки экскаваторов строят в ускоренном темпе больницу для пациентов, зараженных коронавирусом 2019-nCoV в городе Ухань.

    Новый коронавирус из Китая

    Экстренная постройка новой больницы в Ухане

    Учитывая скорость распространения нового коронавируса, китайские власти распорядились в рекордные сроки, за десять дней, построить в городе Ухань новую больницу для пациентов, инфицированных вирусом 2019-nCoV. По данным на 28 января, число скончавшихся от коронавируса в Китае составило 106 человек. Еще более 4,5 тысяч человек в КНР и ряде других стран на сегодняшний день заражены этим вирусом.

  • Из-за вспышки коронавируса отдельные города в Китае фактически оказались отрезаны от внешнего мира. Магазины, рестораны и кинотеатры прекратили работу. Ожидается, что связанный с этим спад потребления будет иметь негативные последствия для китайской экономики.

    Новый коронавирус из Китая

    Последствия для экономики Китая

    По мнению многих экспертов, вспышка коронавируса в Китае, из-за которой города с многомиллионным населением фактически оказались под карантином, будет иметь негативные последствия для экономики КНР. В первую очередь, речь идет о спаде потребления в период празднования Нового года по лунному календарю и отказе китайцев от уже запланированных поездок.

  • Исследование коронавируса ведется в лабораториях Института вирусологии берлинской клиники Шарите.

    Новый коронавирус из Китая

    Коронавирус за пределами Китая

    Кроме КНР инфицирование коронавирусом было зафиксировано в ряде других стран, в том числе США, Франции, Японии и Южной Корее. В ночь на 28 января власти Баварии подтвердили первый случай заболевания коронавирусом в Германии. По данным властей ФРГ, страна хорошо подготовлена к борьбе с коронавирусом. В Институте вирусологии берлинской клиники "Шарите" врачи разработали метод диагностики вируса.

  • В связи со вспышкой легочного заболевания, вызываемого коронавирусом 2019-nCoV, целый ряд государств объявил о намерении провести воздушным путем эвакуацию своих граждан из города Ухань.

    Новый коронавирус из Китая

    Эвакуация иностранных граждан из Уханя

    В связи со вспышкой легочного заболевания, вызываемого коронавирусом 2019-nCoV, целый ряд государств объявил о намерении провести эвакуацию своих граждан самолетами из города Ухань,транспортное сообщение с которым по указанию властей КНР было прервано. В том числе, о подобных планах заявили США, Германия и Нидерланды. По данным МИД ФРГ, на сегодня в Ухане проживают около 90 граждан Германии.

    Автор: Елена Гункель


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