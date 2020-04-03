 Россия приостанавливает все международное авиасообщение | Новости из Германии о России | DW | 03.04.2020

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Россия

Россия приостанавливает все международное авиасообщение

Целый ряд российских СМИ сообщили о приостановке в ночь на 4 апреля всего международного авиасообщения. Росавиация никак не комментирует ситуацию.

Пустой зал регистрации в аэропорту Внуково

Пустой зал регистрации в аэропорту Внуково

Россия с 4 апреля приостанавливает все пассажирское международное авиасообщение, включая вывозные рейсы для граждан РФ. Об этом со ссылкой на источники в авиаотрасли в пятницу, 3 апреля, сообщили ТАСС, "Интерфакс", "Коммерсант" и РБК. "Росавиация отозвала все разрешения на международные вылеты", - указал, в частности, собеседник ТАСС. В числе прочих будут приостановлены рейсы, на которых граждане иностранных государств покидают Россию.

Российские авиаперевозчики уже получили соответствующее распоряжение Росавиации, утверждает "Интерфакс". Агентство также указывает на отмену рейса "Аэрофлота" из Нью-Йорка в Москву, который должен был состояться 3 апреля. "Росавиация" пока не комментирует ситуацию, ответа на соответствующий запрос DW пока не получено.

За границей остаются 25 тысяч желающих вернуться россиян

По данным МИД РФ, за границей остаются около 25 тысяч россиян, желающих вернуться в страну. "Коммерсант" со ссылкой на свои источники сообщает, что вывозных рейсов для граждан России больше не будет.

С 18 марта на фоне распространения коронавируса РФ закрыла границы для въезда иностранцев, в страну могли возвращаться лишь россияне. С 27 марта Россия приостановила все регулярное и чартерное авиасообщение с иностранными государствами за исключением рейсов для возвращения россиян. С 31 марта были введены квоты при въезде граждан РФ в свою страну - не более 500 человек в сутки через московский аэропорт "Шереметьево".

По данным официального сайта Стопкоронавирус.рф, в России за последние сутки число заразившихся SARS-CoV-2 возросло на 601 до 4149, от вирусной пневмонии COVID-19 скончались 34 человека. В свою очередь группа волонтеров Worldometer сообщает, что во всем мире число выявленных случаев коронавируса превысило один миллион. Из них более 220 тысяч человек выздоровели, более 55 тысяч человек скончались.

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    Автор: Марина Барановская


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