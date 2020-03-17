Россию из-за пандемии коронавируса ждет сокращение ВВП на 1,4 процента

На фоне пандемии коронавируса Россию по итогам 2020 года ожидает падение валового внутреннего продукта (ВВП) на 1,4 процента. Такой прогноз содержится в отчете международного рейтингового агентство Fitch Ratings, обнародованном в четверг, 2 апреля.

Во втором квартале 2020-го сокращение составит 3,8 процента в годовом выражении, в третьем - 0,1 процента, в четвертом возможен слабый рост на уровне 0,7 процента. Цена на нефть в течение большей части года будет ограничена пределами 25-30 долларов за баррель.

Возвращение к докризисному уровню - не ранее конца 2021 года

Сокращение объема экономического производства в США и еврозоне во втором квартале составит до 30 процентов в годовом исчислении, и возвращение к показателям, сопоставимым с теми, что были до пандемии, возможны не раньше конца 2021 года. Мы считаем, что карантинные меры могут снизить ВВП в ЕС и в США на 7-8 процентов, или на 28-30 процентов в годовом исчислении с апреля по июнь, указывают аналитики Fitch.

"Это беспрецедентное для мирного времени падение ВВП за один квартал, и оно сопоставимо с тем, что, по нашим оценкам, произошло в Китае" за первые три месяца этого года, когда власти ввели строгие ограничительные меры и большая часть производства была остановлена, считают эксперты.

"Беспрецедентное для мирного времени падение"

При этом агентство ждет сокращения глобальной экономической активности на 1,9 процента в 2020 году и снижения ВВП США, еврозоны и Великобритании на 3,3, 4,2 и 3,9 процента соответственно - в целом за год.

Всего, по данным частного Университета Джонса Хопкинса в американском Балтиморе, в мире на 05.00 мск 3 апреля коронавирусом инфицированы 1 014 673 человека, скончались 52 973, выздоровели 210 335. В России количество подтвержденных случаев, по официальных данным, составляет 3548, умерло 30 человек.

Карта распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса:

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