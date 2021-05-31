Российская авиация

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу обвинил США и НАТО в наращивании присутствия авиации, кораблей и военных на западной границе страны.
В Ryanair подтвердили, что пилоты получили от авиавластей Беларуси указание лететь в Минск. Российский авиаэксперт Вадим Лукашевич считает, что лайнер до последних минут уходил от преследующего его истребителя.
Пилоты военной авиации России часто отключают транспондеры, не сообщают планы полетов и не выходят на связь, подчеркнули в НАТО. Альянс фиксирует у своих границ рост активности авиации РФ.
Коллектив The New York Times получил одну из самых престижных в США наград в области журналистики за тексты о режиме Владимира Путина, интересах РФ в Африке и участии российской авиации в конфликте в Сирии.
Депутаты бундестага и министр обороны ФРГ предлагают ввести новые санкции против Кремля за удары российской авиации по целям в сирийской провинции Идлиб. Канцлер возлагает надежды на режим прекращения огня.
Канцлер ФРГ и президент России в телефонной беседе затронули конфликт в сирийской провинции, утверждает Кремль. Ситуация в Идлибе станет предметом обсуждений Путина и турецкого лидера Эрдогана 5 марта.
Российская военная авиация несколько раз наносила слепые удары по зонам, где располагались мирные жители, говорится в докладе Международной независимой следственной комиссии по Сирии, опубликованном 2 марта.
Бои в сирийской провинции Идлиб становятся все более ожесточенными, а поток беженцев - все более массовым. Идлиб стал ареной столкновения интересов целого ряда участников конфликта.
Немецкий политик из партии ХДС Норберт Рёттген осудил "военные преступления" российской авиации в провинции Идлиб. Из района боев уже бежали до миллиона мирных жителей.
В федеральный реестр США в рамках санкций против Сирии, Северной Кореи и Ирана внесены Кумертауское авиационное производственное предприятие, Конструкторское бюро приборостроения в Туле, "НПО Машиностроения".
Терпение Турции на исходе, предупредил президент этой страны Реджеп Тайип Эрдоган. Накануне сирийские войска при поддержке авиации России захватили стратегически важный город в сирийской провинции Идлиб.
По данным разных источников, за один день в Сирии в результате бомбардировок российской авиации погибли от 18 до 24 человек, среди которых 13 детей.
Опубликованная рядом российских СМИ новость о том, что между Ереваном и Крымом будет установлено прямое авиасообщение, не соответствует действительности. Об этом заявили в управлении гражданской авиации Армении.
Среди жертв российских бомбардировок почти 2000 - дети. Российская авиация также убила 5500 повстанцев и 5200 джихадистов, сообщил Сирийский наблюдательный центр по правам человека.
Компания "Совфрахт", ранее включенная в санкционный список США, поставляла авиационное топливо российским военным в Сирии в обход штрафных мер. Для раскрытия этой схемы Минфин координировал усилия с ФБР.
Посетителям авиасалона продемонстрировали опытный образец российского пассажирского лайнера MC-21 и макет российско-китайского широкофюзеляжного самолета CR929.
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