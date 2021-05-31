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Российская авиация

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Service members of the Russian airborne forces wait before boarding Ilyushin Il-76 transport planes during drills at a military aerodrome in the Azov Sea port of Taganrog, Russia April 22, 2021. REUTERS/Stringer

Россия разместит на западе 20 новых воинских частей и соединений 31.05.2021

Министр обороны РФ Сергей Шойгу обвинил США и НАТО в наращивании присутствия авиации, кораблей и военных на западной границе страны.
FILE PHOTO: An aircraft of low-cost airliner Ryanair is seen behind a fence while being parked at the tarmac of Weeze airport near the German-Dutch border during a wider European strike of Ryanair airline crews to protest slow progress in negotiating a collective labour agreement at Weeze airport, Germany August 10, 2018. REUTERS/Wolfgang Rattay/File Photo

В Ryanair заявили об указании Беларуси посадить самолет с Протасевичем в Минске 23.05.2021

В Ryanair подтвердили, что пилоты получили от авиавластей Беларуси указание лететь в Минск. Российский авиаэксперт Вадим Лукашевич считает, что лайнер до последних минут уходил от преследующего его истребителя.

25.07.2019, Russland, St. Petersburg: ST PETERSBURG, RUSSIA - JULY 25, 2019: A Tupolev Tu-142 anti-submarine warfare aircraft involved in a rehearsal of the Russian Navy Day Parade on the Neva River. Alexander Demianchuk/TASS Foto: Alexander Demianchuk/TASS/dpa |

Авиация НАТО за 2020 год 350 раз перехватывала российские самолеты 28.12.2020

Пилоты военной авиации России часто отключают транспондеры, не сообщают планы полетов и не выходят на связь, подчеркнули в НАТО. Альянс фиксирует у своих границ рост активности авиации РФ.
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Журналисты NYT удостоены Пулитцеровской премии за материалы о России 04.05.2020

Коллектив The New York Times получил одну из самых престижных в США наград в области журналистики за тексты о режиме Владимира Путина, интересах РФ в Африке и участии российской авиации в конфликте в Сирии.
A Syrian man counts his money at a currency exchange counter in the town of Binnish in Syrias northwestern Idlib province, near the Turkish border, on March 6, 2020 following a Russia-Turkey ceasefire deal. - Syria's war-ravaged northwest woke up to relative calm day, its skies free of warplanes for the first day in months, following a Russian-Turkish ceasefire deal. The agreement raised hopes of an end to one of the bloodiest phases in the conflict but residents in Idlib were sceptical this deal would last longer than previous ones. (Photo by Muhammad HAJ KADOUR / AFP) (Photo by MUHAMMAD HAJ KADOUR/AFP via Getty Images)

Вначале санкции против России за Украину, теперь - за Сирию? 06.03.2020

Депутаты бундестага и министр обороны ФРГ предлагают ввести новые санкции против Кремля за удары российской авиации по целям в сирийской провинции Идлиб. Канцлер возлагает надежды на режим прекращения огня.
Smoke billows from a building following a reported bombardment by pro-Syrian government forces in the town of Maaret al-Numan in Syria's Idlib province, the country's last major opposition bastion, on December 20, 2019. (Photo by Abdulazez Ketaz / AFP) (Photo by ABDULAZEZ KETAZ/AFP via Getty Images)

Меркель и Путин обсудили по телефону ситуацию в Идлибе 03.03.2020

Канцлер ФРГ и президент России в телефонной беседе затронули конфликт в сирийской провинции, утверждает Кремль. Ситуация в Идлибе станет предметом обсуждений Путина и турецкого лидера Эрдогана 5 марта.
February 7, 2020 - Idlib, Syria - Continued northwest Syria violence leaves vulnerable children and families without a safe shelter. Over the past weeks, spiraling violence in northwest Syria has displaced 690,000 people, including some 6,500 children forced to flee every day. Thus, bringing the total number of displaced children in the area to more than 300,000 since early December 2019. Recent winter rains and cold weather have worsened the already harsh conditions, adding to the vulnerability of displaced families and children and exacerbating their need for urgent humanitarian assistance as well as basic services. (Credit Image: © Khaled Akacha/ UNICEF/ZUMA Wire/ZUMAPRESS.com |

Эксперты ООН заявили о причастности ВВС РФ к военным преступлениям в Сирии 02.03.2020

Российская военная авиация несколько раз наносила слепые удары по зонам, где располагались мирные жители, говорится в докладе Международной независимой следственной комиссии по Сирии, опубликованном 2 марта.
Syrians drive with their belongings as they flee the town of Atme in Syria's northwestern Idlib province, near the Turkish border, on February 12, 2020, following a weeks-long regime offensive against the country's last major rebel bastion. (Photo by Rami al SAYED / AFP) (Photo by RAMI AL SAYED/AFP via Getty Images)

Идлиб: участники военной операции в Сирии и их интересы 19.02.2020

Бои в сирийской провинции Идлиб становятся все более ожесточенными, а поток беженцев - все более массовым. Идлиб стал ареной столкновения интересов целого ряда участников конфликта.
dpatopbilder - 15.02.2020, Syrien, Idlib: Zivilisten fliehen aus Idlib. Die Offensive syrischer Regierungstruppen auf die letzte große Rebellenhochburg um die Stadt Idlib treibt immer mehr verzweifelte Menschen in die Flucht. Nach jüngsten Angaben der Vereinten Nationen sind seit Anfang Dezember mehr als 800 000 Menschen aus der letzten großen syrischen Rebellenhochburg vertrieben worden. Foto: Uncredited/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Глава комитета бундестага пригрозил России санкциями за авианалеты в Сирии 18.02.2020

Немецкий политик из партии ХДС Норберт Рёттген осудил "военные преступления" российской авиации в провинции Идлиб. Из района боев уже бежали до миллиона мирных жителей.
A view of the US Department of State is seen July 31,2014, where President Obama will host African Leaders August 4-6,2014 in Washington, DC for the US-Africa Leaders Summit. This historic summit, the first of its kind, will bring leaders from across the African continent to the nation's capital and further strengthen ties with one of the world's most dynamic and fastest-growing regions. The theme of the Summit is investing in the next generation. Building on the progress made since President Obamas trip to Africa last summer, the Summit will advance the focus on trade and investment in Africa, and highlight Americas commitment to Africas security, its democratic development, and elevate the ideas of young people.. AFP PHOTO/Paul J. Richards (Photo credit should read PAUL J. RICHARDS/AFP/Getty Images)

США ввели санкции против трех российских предприятий 13.02.2020

В федеральный реестр США в рамках санкций против Сирии, Северной Кореи и Ирана внесены Кумертауское авиационное производственное предприятие, Конструкторское бюро приборостроения в Туле, "НПО Машиностроения".
Istanbul, Türkei Erdoğan hält eine Pressekonferenz am Flughafen Atatürk.

Эрдоган обвинил Россию в нарушении соглашений по Сирии 29.01.2020

Терпение Турции на исходе, предупредил президент этой страны Реджеп Тайип Эрдоган. Накануне сирийские войска при поддержке авиации России захватили стратегически важный город в сирийской провинции Идлиб.
15.01.2020 IDLIB, SYRIA - JANUARY 15: A drone photo shows the aerial photo of marketplace after it was hit by Syrian regime and Russian airstrikes in central Idlib, Syria on January 15, 2020. At least 15 civilians were killed and many others wounded in the airstrikes. The attacks came despite the recent cease-fire that began early Sunday in the embattled northwestern province of Idlib. Assad regime's attempts to violate the cease-fire continues. Izzeddin Idilbi / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

В ходе авиарейдов в Сирии убиты не менее 18 мирных жителей 21.01.2020

По данным разных источников, за один день в Сирии в результате бомбардировок российской авиации погибли от 18 до 24 человек, среди которых 13 детей.

Flughafen Zvartnoz in Eriwan, Armenien, am 14.01.2020.

В Ереване опровергли сообщения о регулярных авиарейсах в Крым 10.01.2020

Опубликованная рядом российских СМИ новость о том, что между Ереваном и Крымом будет установлено прямое авиасообщение, не соответствует действительности. Об этом заявили в управлении гражданской авиации Армении.
A picture taken on May 5, 2019 shows destruction at the entrance of a hospital in the village of Kafr Nabl, south of the jihadist-held Syrian province of Idlib. - Two hospitals in the Syrian province of Idlib, were put out of service by Russian air strikes according to the Syrian Observatory for Human Rights (OSDH). (Photo by OMAR HAJ KADOUR / AFP) (Photo credit should read OMAR HAJ KADOUR/AFP/Getty Images)

Жертвами российских авиарейдов в Сирии стали 8300 мирных жителей 30.09.2019

Среди жертв российских бомбардировок почти 2000 - дети. Российская авиация также убила 5500 повстанцев и 5200 джихадистов, сообщил Сирийский наблюдательный центр по правам человека.
The Treasury Department is seen a day after Standard and Poor's downgraded the U.S. government's credit rating from AAA to AA+, the first ever downgrade of the U.S. credit rating, in Washington, DC, on August 6, 2011. UPI/Roger L. Wollenberg Photo via Newscom picture alliance

США подвергли Россию новым санкциям за поставки топлива в Сирию 26.09.2019

Компания "Совфрахт", ранее включенная в санкционный список США, поставляла авиационное топливо российским военным в Сирии в обход штрафных мер. Для раскрытия этой схемы Минфин координировал усилия с ФБР.
Russian passenger plane MC-21-300 performs during the MAKS-2019 International Aviation and Space Show in Zhukovsky, outside Moscow, Russia, Tuesday, Aug. 27, 2019. (AP Photo/Pavel Golovkin) |

В подмосковном Жуковском открылся международный авиасалон МАКС-2019 27.08.2019

Посетителям авиасалона продемонстрировали опытный образец российского пассажирского лайнера MC-21 и макет российско-китайского широкофюзеляжного самолета CR929.
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