Уволены гендиректор "Як" и управляющий директор "Туполева"

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), входящая в "Ростех", в понедельник, 25 ноября, объявила об увольнении гендиректора ПАО "Яковлев" Андрея Богинского и управляющего директора АО "Туполев" Константина Тимофеева. Андрей Богинский также покинет пост замгендиректора ОАК по гражданской авиации.

Как пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники в авиационной промышленности, уволить Богинского распорядился премьер-министр РФ Михаил Мишустин "за провал программы гражданской авиации". Другой источник издания, однако, утверждает, что уход топ-менеджера может быть связан с его переходом в правительство РФ.

Отмечается, что управлять ПАО "Яковлев" теперь будет гендиректор ОАК Вадим Бадеха, который будет совмещать эти два вида деятельности. Управление деятельностью АО "Туполев" будет осуществлять заместитель гендиректора ОАК по гособоронзаказу и управлению программами оперативно-тактической авиации Александр Бобрышев. Он же займет пост управляющего директора компании "Туполев". Бобрышев уже возглавлял эту компанию в 2009-2013 годах, напоминает "Коммерсант".

Перестановки в руководстве ОАК

"Передача управления на уровень головной компании ОАК позволит сконцентрировать все ресурсы корпорации на выполнении конкретных задач по своевременной сертификации и запуску серийного производства линейки отечественных гражданских лайнеров", - цитирует газета пресс-службу ОАК.

Вадим Бадеха стал гендиректором ОАК в начале ноября. Его предшественник на этом посту Юрий Слюсарь 4 ноября был назначен президентом РФ Владимиром Путиным врио губернатора Ростовской области.

Как пишет агентство dpa, недовольство правительства России связано, в том числе, с неоднократным откладыванием начала серийного производства среднемагистрального самолета МС-21. В текущем году этот срок был перенесен на 2025 год. Как отмечает агентство, в последнее время задержки были связаны и с западными санкциями, введенными на фоне агрессивной войны России против Украины. В общей сложности необходимо было заменить около 80 импортных компонентов, включая двигатели, указывают журналисты.