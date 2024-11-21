В РФ простаивает каждый второй самолет Airbus A320/A321neo

Российские авиаперевозчики из-за санкций не в состоянии обслуживать весь парк А320. В самой сложной ситуации оказалась компания S7, сообщил "Коммерсант".

Российские авиаперевозчики по состоянию на середину ноября текущего года приостановили полеты на 34 из 66 самолетов Airbus A320neo и А321neo, находящихся в их авиапарках, сообщила в четверг, 21 ноября, газета "Коммерсант". Это вызвано сложностями с техобслуживанием американских двигателей Pratt & Whitney из-за санкций, введенных против России за развязанную ею войну против Украины.

По сведениям издания, в самой сложной ситуации оказалась S7: у нее припаркован 31 из 39 A320/А321neo возрастом от 3 до 7 лет. По словам двух источников "Коммерсанта", авиакомпания планирует экономить ресурсы двигателей этих самолетов до начала следующего высокого сезона, когда большая часть машин может снова вернуться в расписание. Два других источника издания утверждают, что ресурсы двигателей более чем 20 самолетов Airbus уже фактически исчерпаны.

Помимо парка S7 в России имеется еще 27 самолетов A320/А321neo, но большинство из них оснащены двигателями Leap французского производства. С ними ситуация чуть менее сложная, чем с Pratt & Whitney.

Угроза массового выхода из эксплуатации

По мнению нескольких собеседников "Коммерсанта", в отсутствие ремонта в России самолеты Airbus начнут, по усредненной оценке, с 2026 года массово выбывать из эксплуатации.

A320/А321neo составляют примерно 10% всего иностранного магистрального воздушного флота в РФ. Источники издания не ожидают, что их вывод из эксплуатации окажет критическое влияние на объем авиаперевозок в стране.

После российского вооруженного вторжения в Украину в феврале 2022 года Евросоюз, Великобритания, США и ряд других стран запретили экспорт в Россию товаров и технологий, использующихся в авиационном и космическом секторах. Boeing и Airbus приостановили техобслуживание и поддержку российских авиакомпаний и поставки им запчастей.