Канада разрешила Airbus использовать титан из РФ

Канада разрешила Airbus использовать титан из РФ24 апреля 2024 г.
Правительство Канады разрешило компании Airbus использовать российский титан для изготовления самолетов на территории страны, несмотря на санкции, введенные Оттавой против производителя титана "ВСМПО-Ависма" из РФ. Об этом сообщило в среду, 24 апреля, агентство Reuters.
"Airbus осведомлена о том, что канадское правительство вводит санкции в отношении "ВСМПО-Ависма", и получила необходимое разрешение для обеспечения безопасности операций Airbus в соответствии с применимыми санкциями", - заявили в Airbus Canada в ответ на запрос Reuters.
Как отмечает агентство, это решение обеспечит Airbus "гибкость на ее канадских заводах" и "развеет опасения", что ее деятельность может пострадать из-за фактического запрета на импорт в Канаду самолетов Airbus, производство которых в значительной степени зависит от титана.
Airbus обещал отказаться от российского титана
Российская корпорация "ВСМПО-Ависма" - крупнейший в мире производитель титана. Она подпала под санкции Канады в феврале 2024 года. Осенью прошлого года против корпорации были введены санкции США из-за выпуска продукции для российской военной отрасли.
Airbus еще в декабре 2022 года сообщала, что решила отказаться от поставок титана из России в течение нескольких месяцев.