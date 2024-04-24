Канада разрешила Airbus использовать титан из РФ

Канада, несмотря на санкции, введенные против компании-поставщика "ВСМПО-Ависма", разрешила Airbus использовать российский титан в производстве самолетов.

Правительство Канады разрешило компании Airbus использовать российский титан для изготовления самолетов на территории страны, несмотря на санкции, введенные Оттавой против производителя титана "ВСМПО-Ависма" из РФ. Об этом сообщило в среду, 24 апреля, агентство Reuters .

"Airbus осведомлена о том, что канадское правительство вводит санкции в отношении "ВСМПО-Ависма", и получила необходимое разрешение для обеспечения безопасности операций Airbus в соответствии с применимыми санкциями", - заявили в Airbus Canada в ответ на запрос Reuters.

Как отмечает агентство, это решение обеспечит Airbus "гибкость на ее канадских заводах" и "развеет опасения", что ее деятельность может пострадать из-за фактического запрета на импорт в Канаду самолетов Airbus, производство которых в значительной степени зависит от титана.

Airbus обещал отказаться от российского титана

Российская корпорация "ВСМПО-Ависма" - крупнейший в мире производитель титана. Она подпала под санкции Канады в феврале 2024 года. Осенью прошлого года против корпорации были введены санкции США из-за выпуска продукции для российской военной отрасли.

Airbus еще в декабре 2022 года сообщала, что решила отказаться от поставок титана из России в течение нескольких месяцев.