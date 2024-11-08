Мюнхен: 460 тысяч евро за 2 года стоянки лайнера "Аэрофлота"

Airbus A320 прилетел в Германию из Санкт-Петербурга через три дня после начала войны в Украине. На следующий день Евросоюз закрыл небо для российских самолетов в рамках санкций против РФ.

Самолет Airbus A320 российской компании "Аэрофлот" покинул Германию после двух с половиной лет простоя, вызванного санкциями Евросоюза в отношении РФ. Лайнер простаивал в аэропорту Мюнхена в течение 834 дней, что обошлось в 460 тысяч евро, пишут немецкие СМИ в пятницу, 8 ноября. По их данных, каждые сутки стоянки стоили от 340 до 560 евро.

Все расходы оплатила лизинговая компания, уточняет медиакомпания Bayerischer Rundfunk. По ее сведениям, самолет не принадлежал российскому авиаперевозчику: "Аэрофлот" взял его в лизинг у ирландского филиала китайской компании, которая теперь забрала судно обратно, чтобы сдавать другому перевозчику.

Airbus вылетел в Чехию

Покинувший Мюнхен в начале июня самолет направился не в Россию, а в Остраву на востоке Чехии, отмечает Der Spiegel. По словам собеседников Bayerischer Rundfunk из авиационной отрасли, в дальнейшем этот Airbus будет использоваться в Канаде.

Авиалайнер прибыл в Баварию из Санкт-Петербурга 27 февраля 2022 года, спустя три дня после начала войны России против Украины. С 28 февраля 2022-го Евросоюз полностью закрыл небо для российских самолетов в рамках санкций, введенных в ответ на военное вторжение РФ в соседнюю страну.