Популярные рождественские рынки в Германии (фотогалерея)

За четыре недели до праздника в Германии вновь открылись рождественские базары, всего по стране - более двух с половиной тысяч. Представляем некоторые из них.
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Этот дом в небольшом нижнесаксонском городе похож на магазин по продаже елок и рождественских украшений.
Борьба с пластиковым загрязнением планеты дошла до немецких рождественских базаров.
В замке этого княжеского рода в баварском Регенсбурге вновь открылся рождественский рынок.
Современные рождественские календари мало чем напоминают своих предшественников 17-го века. Но они по-прежнему каждый год дарят радость и приносят в дом атмосферу праздника.
Особую бдительность следует проявлять в людных местах - например, на вокзалах, а сейчас в Германии - также на многочисленных рождественских рынках.
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Берлинский ботанический сад до седьмого января по вечерам превращается в "Christmas Garden" - Рождественский сад.
Что нельзя пропустить и нужно обязательно сделать во время похода на рождественские рынки в Германии?
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