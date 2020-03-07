Решение о переносе ЧМ по хоккею-2020 может быть принято до конца марта

Международная федерация хоккея на льду (IIHF) обсуждает возможность отмены либо переноса чемпионата мира, который должен пройти с 8 по 24 мая в швейцарских Цюрихе и Лозанне. Как уточняет в субботу, 7 марта, агентство dpa, в Швейцарии из-за распространения коронавируса SARS-CoV-2, которым в этой стране инфицированы уже более 210 человек, временно запрещены публичные, в том числе спортивные, мероприятия при участии более 1000 зрителей. Запрет действует как минимум до 15 марта.

Глава Хоккейного союза Германии (DEB) и член исполкома IIHF Франц Райндль (Franz Reindl) высказал мнение, что окончательное решение может быть принято еще до конца марта. "У меня все еще есть надежда, что он (чемпионат мира. - Ред.) состоится. Надо посмотреть, что будет происходить в ближайшие две-три недели, затем необходимо будет вынести решение", - отметил Райндль. Очередное заседание совета IIHF состоится в середине марта.

Рассматривается вариант с Сочи

Глава Международной федерации хоккея на льду Рене Фазель ранее уточнял, что рассматривается вариант переноса ЧМ в российский Сочи или в Беларусь.

Ранее IIHF объявила об отмене молодежных первенств мира (игроки не старше 18 лет) в группах А (соревнования запланированы на 22-28 марта в Таллине) и В (23-29 марта в Софии) второго дивизиона, а также в группах А (16-22 марта с Стамбуле) и В (с 29 марта по 4 апреля в люксембургском Коккельшойере) третьего дивизиона.

Более 102 тысяч заболевших по всему миру

SARS-CoV-2 проник более чем в 60 стран и территорий с начала вспышки в китайской провинции Хубэй в конце декабря 2019 года.

По состоянию на 7 марта в мире выявлены 102 262 случая заражения. Свыше 3497 жителей планеты скончались из-за легочного заболевания COVID-19, вызванного вирусом, 57 660 человек выздоровели. Такие данные привел сайт Worldometer международной группы волонтеров, отслеживающих всемирную статистику в режиме реального времени.

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