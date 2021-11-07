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Революция

Communist party members on the streets in Moscow. Bild: DW/E. Burrows

В России прошли задержания из-за акций в годовщину Октябрьской революции 07.11.2021

Мероприятия, традиционно проводимые коммунистами и другими активистами в годовщину Октябрьской революции 7 ноября, в целом ряде городов России окончились задержаниями.
A setting sun lights up the Kremlin in Moscow, Russia on 04 January 2010. Temperature in Moscow on 04 January dropped to minus 20 degrees Celsius. EPA/YURI KOCHETKOV +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Почти три четверти россиян не будут праздновать День народного единства 04.11.2021

Менее 20 процентов россиян намерены отметить День народного единства или годовщину Октябрьской революции, выяснил "Левада-центр". Чаще всего желание отпраздновать выражали опрошенные старше 55 лет.
Spain's Unidas Podemos (Together We Can) candidate for Madrid regional elections, Pablo Iglesias arrives to a meeting in Madrid, Spain, April 23, 2021. REUTERS/Juan Medina

Левопопулистов из "Подемос" в Испании незаконно финансировали из Венесуэлы? 25.10.2021

В Испании начато расследование предполагаемого финансирования Венесуэлой левопопулистской партии "Подемос". Вероятная цель - распространение революционных идей в Испании.
Der konservative unabhängige Kandidat Peter Marki-Zay feiert, nachdem er die Vorwahlen der Opposition in Ungarn gewonnen hat. Peter Marki-Zay wird als Oppositionskandidat den rechtsnationalen Ministerpräsidenten Viktor Orban bei der Parlamentswahl 2022 herausfordern. (Wiederholung mit verändertem Bildausschnitt) +++ dpa-Bildfunk +++

Анти-Орбан: кто бросит вызов премьеру Венгрии на выборах? 23.10.2021

Лидер венгерской оппозиции Петер Марки-Зай обещает устроить в стране "революцию маленьких людей" и отменить "конституцию Орбана" голосованием в парламенте.
Der konservative unabhängige Kandidat Peter Marki-Zay feiert, nachdem er die Vorwahlen der Opposition in Ungarn gewonnen hat. Peter Marki-Zay wird als Oppositionskandidat den rechtsnationalen Ministerpräsidenten Viktor Orban bei der Parlamentswahl 2022 herausfordern. (Wiederholung mit verändertem Bildausschnitt) +++ dpa-Bildfunk +++

Оппозиция Венгрии выдвинула соперника Орбана на выборы-2022 19.10.2021

Соперником Виктора Орбана на предстоящих выборах станет Петер Марки-Зай - консерватор, католик, отец семерых детей. На праймериз за него проголосовало большинство. "Это революция простых людей", - заявил политик.
Chinese President Xi Jinping applauds at a meeting commemorating the 110th anniversary of Xinhai Revolution at the Great Hall of the People in Beijing, China October 9, 2021. REUTERS/Carlos Garcia Rawlins

Председатель КНР Си Цзиньпин призвал к "воссоединению" с Тайванем 09.10.2021

Тайвань в ответ на призыв Си Цзиньпина мирно присоединиться к КНР указал на независимость островной республики и напомнил об итогах Синьхайской революции. Ранее Китай посылал боевую авиацию к Тайваню.
1.10.2021 Konferenz in Kaunas (Litauen) über die Zukunft von Belarus.

"Коллективный Лукашенко" или революция? Эксперты дискутируют о будущем Беларуси 01.10.2021

На ежегодном конгрессе исследователей Беларуси в Каунасе его участники обсудили, неотвратимы ли изменения в стране, и каким может быть ее будущее. Репортаж DW.

Интервью с Виктором Мартиновичем - о революции в сердце и белорусской травме 29.09.2021

Белорусский писатель Виктор Мартинович в интервью DW рассказал, как пережил прошедший год, что дает ему надежду и помогает справиться с бессонницей, в чем разница между революцией и бунтом и почему любить может только свободный. Писатель также высказал предположение, почему в Беларуси запретили его роман "Революция".
Viktor Martinovich, Schriftsteller, Belarus Copyright: Iryna Ignatjuk.

Виктор Мартинович: Белорусы не должны торговать своей болью 23.09.2021

Виктор Мартинович представил немецким читателям свой последний роман "Революция", изданный в ФРГ, а также объяснил DW, почему его запретили в Беларуси и есть ли у белорусов сейчас какая-то надежда.

Женщины против Лукашенко: что стало с активистками протеста? 03.09.2021

Год назад женские марши, цепи солидарности и триумвират Тихановской, Колесниковой и Цепкало стали символами белорусской революции. Что стало с женским протестом год спустя? Как белоруски борются с режимом Лукашенко в Беларуси и из-за границы? Как помогают женщинам-политзаключенным и попавшим под репрессии? И кто она - женщина в новой Беларуси?

Olga Kucherenko, eine Schwester des ermordeten Aktivistes Roman Bondarenko.

Топонимика протеста. Как сегодня выглядят места белорусской революции? 13.08.2021

Станция метро "Пушкинская", стела "Минск - город-герой", 1-й переулок Окрестина - после августа 2020-го это не просто точки карте, а знаковые места белорусского протеста. Что там сейчас - в галерее DW.
Inauguration of Ebrahim Raisi. 03.08.2021

Комментарий: Высшее руководство Ирана ожидает жесткости от нового президента 05.08.2021

Высшее руководство Ирана выбрало президентом Эбрахима Раиси, чтобы подавить протесты в стране, находящейся в самом глубоком кризисе со времени революции 1979 года, пишет Райнер Херман.

Жесткие санкции ЕС: удар по Лукашенко или по белорусам? 06.07.2021

ЕС принял экономические секторальные санкции против белорусского режима. Но заставят ли они Лукашенко пересмотреть свою политику в отношении политзаключенных и прав человека? Ведут ли санкции к еще большей зависимости Минска от Кремля? И как они отразятся на экономике страны и на жизни простых белорусов?
Olga Shparaga, Philisophin, Autorin des Buchs Die Revolution in Belarus hat ein weibliches Gesicht DW, Yana Karpova

Философ о белорусской революции: Общество заговорило на языке феминизма 30.06.2021

В Германии вышла книга "У революции женское лицо" философа Ольги Шпараги. В интервью DW она рассказала о роли женщин в белорусских протестах, трансформации общества и текущем этапе сопротивления режиму Лукашенко.
Acting Armenian Prime Minister Nikol Pashinyan looks at a photographer after voting at a polling station during a parliamentary elections in Yerevan, Armenia, Sunday, June 20, 2021. Armenians are voting in a national election after months of tensions over last year's defeat in fighting against Azerbaijan over the separatist region of Nagorno-Karabakh. (Lusi Sargsyan/PHOTOLURE via AP)

Армения: Пашинян заявил о "стальной" революции, оппозиция - о фальсификациях 21.06.2021

Данные ЦИК указывают на убедительную победу партии "Гражданский договор" Никола Пашиняна на выборах в парламент. Блок "Армения" экс-президента Кочаряна не доверяет этому.
Blick in eine Regal mit Akten im Archiv der Bundesbeauftragten für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes in Berlin. Aufnahme vom 15.01.2005. Foto: Tim Brakemeier dpa/lbn +++(c) dpa - Report+++

Конец эпохи: документы "штази" отправились в архив 17.06.2021

Ведомство по архивам "штази" - наследие мирной революции в ГДР. Теперь само оно прекратило существование: 17 июня прошла церемония по передаче документов ведомства в Федеральный архив. Но возможность изучать их остается.
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