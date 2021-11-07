Интервью с Виктором Мартиновичем - о революции в сердце и белорусской травме

Белорусский писатель Виктор Мартинович в интервью DW рассказал, как пережил прошедший год, что дает ему надежду и помогает справиться с бессонницей, в чем разница между революцией и бунтом и почему любить может только свободный. Писатель также высказал предположение, почему в Беларуси запретили его роман "Революция".