Белорусский писатель Виктор Мартинович в интервью DW рассказал, как пережил прошедший год, что дает ему надежду и помогает справиться с бессонницей, в чем разница между революцией и бунтом и почему любить может только свободный. Писатель также высказал предположение, почему в Беларуси запретили его роман "Революция".
Год назад женские марши, цепи солидарности и триумвират Тихановской, Колесниковой и Цепкало стали символами белорусской революции. Что стало с женским протестом год спустя? Как белоруски борются с режимом Лукашенко в Беларуси и из-за границы? Как помогают женщинам-политзаключенным и попавшим под репрессии? И кто она - женщина в новой Беларуси?
ЕС принял экономические секторальные санкции против белорусского режима. Но заставят ли они Лукашенко пересмотреть свою политику в отношении политзаключенных и прав человека? Ведут ли санкции к еще большей зависимости Минска от Кремля? И как они отразятся на экономике страны и на жизни простых белорусов?