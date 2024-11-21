Власти Чехии вспомнили об экс-диссидентах, подняв им пенсии

Через 35 лет после "бархатной революции" правительство Чехии повысило пенсии бывшим диссидентам и снизило отставным функционерам коммунистического режима. DW рассказывает о причинах этого.

Петрушка Шустрова была в прошлом известной чешской журналисткой, переводчицей и экспертом по Восточной Европе. Давно достигнув пенсионного возраста, полностью уйти на заслуженный отдых она не смогла. "Мне придется работать до конца своих дней, - смиренно делилась Шустрова. - Потому что я просто не смогу сводить концы с концами на свою пенсию".

В период так называемой нормализации в Чехословакии, начавшийся после подавления "Пражской весны" в августе 1968 года и продолжавшийся до падения коммунистического правления в стране 17 ноября 1989 года, Шустрова входила в группу диссидентов и активных противников режима. Она стала одним из первых подписантов, а затем и представителем "Хартии-77" - сначала документа, а потом гражданского движения, лидером которого являлся будущий президент Чехии Вацлав Гавел.

Петрушка Шустрова (фото из архива) Фото: Ondrej Deml/CTK/picture alliance

За свою деятельность в качестве активистки "Хартии-77" Шустрова была на несколько лет отправлена за решетку. В 1980-е она была одной из самых заметных чешских диссидентов, и в течение семи лет ей вообще не разрешали работать. После снятия запрета она могла выполнять лишь неквалифицированную и очень плохо оплачиваемую работу. Сотни диссидентов тогда постигла та же участь, что и Шустрову. В результате они долгое время практически не имели возможности получать нормальную пенсию.

Низкие пенсии для бывших чешских диссидентов, высокие - для экс-чиновников

До сих пор Чешское управление соцобеспечения (ČSSZ) автоматически пересчитывало бывшим диссидентам их трудовой стаж и имевшиеся зарплаты в пенсии. Однако, поскольку в коммунистическую эпоху противники режима не имели регулярных доходов или получали их в очень малом размере, пенсии диссидентов оказывались низкими. Многие из них жили в нищете либо были вынуждены продолжать работать после достижения преклонного возраста.

В отличие от них, активные сторонники прежних властей - отставные офицеры и сотрудники госбезопасности, а также представители правившей элиты - могли наслаждаться высокими пенсионными выплатами. Не говоря уже об огромных личных состояниях, сколоченных за сорок лет коммунистического правления. В собственности у многих остались виллы стоимостью на миллионы евро, которые им было позволено сохранить даже после 1989 года.

Андрей Бабиш Фото: Lukas Kabon/AA/picture alliance

Такая очевидная несправедливость стала результатом намеренно мягкого обращения демократических правительств Чехии с функционерами прежнего режима после его краха. Оно было частью стратегии "бархатной революции", которая завершилась соглашением о мирной передаче власти и быстром переходе страны к демократии.

Кроме того, многие в то время еще молодые высокопоставленные деятели коммунистического режима извлекли выгоду из начавшейся вскоре приватизации, став успешными и богатыми бизнесменами. Среди них - бывший премьер-министр Чехии, миллиардер Андрей Бабиш.

Активисты "Хартии-77" добились повышения пенсий экс-диссидентам

В 2023 году два диссидента, подписавшие в свое время "Хартию-77", обратили внимание на эту продолжавшуюся несправедливость. Иржи Грунторад и Джон Бок начали голодовку в Праге перед зданием чешского правительства, требуя повышения пенсий для себя и своих товарищей, которые попали в аналогичную ситуацию. "Эти люди часто сидели в тюрьмах или были изгнаны из страны. То, что сейчас они вынуждены просить деньги, - это абсурд", - заявил тогда Грунторад.

Иржи Грунторад во время голодовки, ноябрь 2023 года Фото: Vit Simanek/CTL/picture alliance

Только после этой громкой акции дело сдвинулось с мертвой точки. Правительство премьер-министра Петра Фиалы, связывая себя с наследием "бархатной революции", начало решать проблему. Власти изменили законодательство о соцобеспечении, которое оставалось несправедливым по отношению к бывшим диссидентам. Нескольким сотням противников коммунистического режима пенсию повысили до средней по стране - это почти 800 евро в месяц, что стало для них значительным улучшением положения.

Однако для Петрушки Шустровой было уже слишком поздно - она скончалась незадолго перед этим в возрасте 76 лет.

Власти Чехии внесли поправки в пенсионное законодательство

Повышение пенсий в общей сложности коснется 430 экс-диссидентов, пояснил министр труда и социальных дел Чехии Мариан Юречка 17 ноября, в 35-ю годовщину "бархатной революции". В среднем оно составит 4400 крон (чуть менее 200 евро). "Это символическая точка спустя 35 лет, которую еще можно поставить сегодня. Символический расчет с прошлым и устранение некоторых совершенных несправедливостей", - отметил министр.

Министр труда и социальных дел Чехии Мариан Юречка Фото: Vladimir Prycek/CTK/picture alliance

Принятые поправки к закону о соцобеспечении также предусматривают сокращение очень высоких пенсий высокопоставленных чиновников коммунистического режима. "Пенсии 177 человек были снижены, самое большое урезание составило 7775 чешских крон (279 евро)", - сообщили в министерстве труда Чехии. В среднем же снижение ставило почти 1500 крон (60 евро). Тем не менее даже после этого большинство таких лиц по-прежнему получают пенсию по возрасту; в среднем она составляет почти 1000 евро - это все равно больше, чем у многих диссидентов.

Кому и за что в Чехии повысили и снизили пенсии

Пражский Институт изучения тоталитарных режимов (USTR) играет важную роль в принятии решений о том, кто имеет право на более высокую пенсию как противник коммунистических властей, а кому она должна быть уменьшена. Одной из главных задач USTR является управление и обеспечение доступа к архивам спецслужб тоталитарной эпохи, а также научные публикации, посвященные тому периоду.

Он охватывает отрезок времени от Мюнхенского соглашения сентября 1938 года ("мюнхенский сговор" о разделе территории Чехословакии), включает оккупацию страны нацистской Германией и завершается "бархатной революцией" и созданием демократического правительства в последующие недели.

Замдиректора Института изучения тоталитарных режимов Камил Недведицкий Фото: Michaela Rihova/CTK/picture alliance

"Репрессии со стороны коммунистических властей сильно повлияли на пенсии чешских диссидентов, поскольку им не разрешалось заниматься профессиональной деятельностью. А время, проведенное в тюрьме, не засчитывалось в трудовой стаж", - пояснил в интервью DW замдиректора USTR Камил Недведицкий. Причины, по которым были урезаны пенсии высокопоставленных функционеров, также понятны. "Пенсии этих людей были намного выше средних, потому что они были вознаграждены за участие в репрессиях, и их доходы были выше, чем у рядовых работников", - добавил Недведицкий.

Против поправок в пенсионное законодательство выступила Коммунистическая партия Чехии и Моравии (КСКМ), не представленная в парламенте страны и возглавляемая евродепутаткой Катержиной Конечной. "Я считаю это чистой демонстрацией силы спустя 35 лет и еще одним проявлением несправедливого отношения нынешнего правительства к пенсионерам", - сказала Конечная в беседе с DW.