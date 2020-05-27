Работа в "красной зоне": как волонтеры в России борются с коронавирусом

"Желающие стать волонтерами в COVID-больницах - люди разных профессий. Фотографы, студенты, модели, бухгалтеры, юристы… Среди них много молодых специалистов творческого труда, у которых из-за пандемии остановилась основная работа. Освободившееся время они решили посвятить помощи тем, кто сейчас особенно в ней нуждается", - рассказывает Татьяна Аржемирская - основатель портала Memedic, занимающегося подбором волонтеров для работы в клиниках, где лечат пациентов с коронавирусом.

Татьяна - бизнес-консультант, специализирующийся на организации процесса управления персоналом. После того, как в конце марта руководство больницы в Коммунарке из-за перегрузки медперсонала обратилось к общественности с призывом помочь клинике в качестве волонтеров, она вместе со своим другом, IT-специалистом Арсением Лебедевым создала волонтерский центр, удовлетворяющий потребности больницы. На его сайте желающие стать волонтерами могли получить информацию о том, какая работа их ждет, и оставить свои координаты.

Уже с 1 апреля в центр стали обращаться и другие больницы из Москвы и регионов с просьбой добавить их в базу сайта. Так возник проект Memedic. Сегодня в нем участвуют 6 больниц Москвы, одна клиника из Черкесска и около 700 волонтеров.

Работа в больнице на передовой

Одна из них - 31-летняя поэтесса Анна Долгарева. В интервью DW она рассказала, что после начала пандемии несколько раз отправляла заявки в организации, доставляющие продукты пожилым людям, но там было и так много желающих помочь. "Ближе к концу апреля я узнала о возможности волонтерства в больнице с COVID-пациентами и решила, что это - именно та передовая, которая мне нужна", - вспоминает Анна.

По словам девушки, она была готова устроиться в "красную зону", однако это было связано с рядом бюрократических формальностей. Поэтому она стала помощницей медсестры в отделении гнойной хирургии московской ГКБ имени Виноградова. "Большинство сотрудников перевели оттуда в "красную зону", поэтому персонала критически не хватало, а больные, в том числе экстренные, продолжали поступать", - говорит Анна.

Поэтесса Анна Долгарева ночами ухаживает за пациентами отделения гнойной хирургии

За неделю она отрабатывает по две-три смены. Совершает вечерние и утренние обходы пациентов, измеряет им температуру, готовит к уколам и сдаче анализов, сопровождает на процедуры. Говорит, что приходить каждый день просто бы не смогла: "Психологически это очень тяжело. Потому что у тебя на глазах страшно, в мучениях умирают люди".

Кроме нее в отделении работают еще несколько волонтеров. Анна называет их удивительными людьми и героями. "Я видела очень много страшного в жизни", - признается она. Любимый мужчина Анны погиб во время конфликта в Донбассе, после этого она отправилась в тот регион в качестве журналиста. "Волонтерство для меня - это не очень легко, но, наверное, намного проще, чем для всех остальных. Впрочем, следы на душе все равно остаются", - добавляет девушка.

С работой в COVID-клиниках справляются не все

По словам Татьяны Аржемирской, с ролью волонтеров в ковидных клиниках справляются не все: "Кто-то приходил со своим представлением, а потом понимал, что не справится. Но таких не много. Большинство из тех, кто предлагает больницам помощь, - взрослые люди, которые приходят сюда осознанно, по велению души и понимают реальную ситуацию".

Василий Недопекин мечтает связать свое будущее с медициной

22-летний москвич Василий Недопекин со 2 мая работает помощником медперсонала в "красной зоне" одной из московских государственных больниц (ее точное название в беседе с DW Василий предпочел не указывать). По словам молодого человека, он с детства мечтал стать врачом. Однако в 2015 году на вступительных экзаменах в один из медицинских вузов Москвы недобрал баллов для учебы на бюджетных местах и решил забрать документы.

На сайт проекта Memedic он наткнулся случайно: "После медобследования мне сказали, что по состоянию здоровья я подхожу для работы в "красной зоне". Я подумал и согласился".

Что происходит в "красной зоне"

В больнице Василий отрабатывает по 4-5 смен в неделю в удобное для него время. Точного графика, которого надо неукоснительно придерживаться, у волонтеров нет. Перед началом смены у Василия всегда измеряют температуру. Если она выше 37, приступать к работе нельзя. После этого волонтер проходит в так называемый шлюз. Это помещение, где он оставляет в сейфе личные вещи и получает полный комплект защитной одежды - так называемый "чумной костюмом", или "костюм космонавта".

Василий Недопекин у "красной зоны" в "костюме космонавта"

Это хирургический костюм, который стерилизуют в конце каждой смены, горнолыжные очки, тоненькая марлевая шапочка, бахилы и тканевый респиратор, а также медицинская маска, которую носят поверх респиратора. На руки надевают сразу две пары защитных перчаток - на случай, если первая пара прорвется. "Верхнюю пару полагается менять либо каждые два-три часа, либо сразу же после контакта с больным", - объясняет Василий.

Снятие "чумного костюма" после смены проходит по строгой схеме и под контролем сотрудника больницы. Перчатки снимают в последнюю очередь. По словам Василия, устраиваясь волонтером в "красную зону", он боялся не столько заразиться коронавирусом, сколько того, что увидит в больнице. В начале мая новые пациенты с COVID-19 поступали в его клинику буквально каждый день. "Сейчас картина резко изменилась, - отмечает волонтер. - Пациентов с ковидом стало меньше, как мне кажется, примерно на треть, многих выписывают".

Больницы благодарны за любую помощь

Тем не менее нагрузка на медперсонал по-прежнему так велика, что больницы благодарны волонтерам за любую помощь. Москвич Александр Бессарабенко начинал волонтерскую работу около месяца назад в качестве помощника на пункте передач в одной из московских больниц, перепрофилированных в инфекционные госпитали (как и некоторые другие волонтеры, точное название клиники Александр предпочел не указывать, пояснив лишь, что она расположена в Ясенево). Вскоре Александр, который в данный момент пишет диплом во Всероссийской академии внешней торговли, стал координатором работающего при этой больнице волонтерского центра.

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко (в центре) попросил у волонтеров поддержки

По его словам, волонтеры помогают больнице круглосуточно, каждый день в клинику приходят от 5 до 15 человек. Кроме прочего, они занимаются уборкой территории, оформлением статистики заболевших, стиркой и химической обработкой белья врачей и пациентов из "красной зоны" в прачечной - и таким образом разгружают медперсонал от этих второстепенных обязанностей. "Здесь все держится на какой-то внутренней ответственности за происходящее", - продолжает Александр.

Обязательное условие для начала волонтерской работы - отсутствие контакта с группой риска, в том числе пожилыми людьми. Поэтому Александр пока живет отдельно от своих близких в московской квартире, а остальные члены его семьи переехали на дачу: "Конечно, мы скучаем друг по другу, но родители относятся с пониманием к моему выбору".

Волонтер работает в "зеленой зоне", но иногда пересекается с медиками, работающими в "красной". Их Александр считает героями: "Насколько я знаю, ни один из врачей, которым предложили помогать в "красной зоне", не отказался. Они проводят там по 12 часов, за это время в "красной зоне" мужчина среднего телосложения теряет по 1,5-2 кг веса".

"Перегрузка медперсонала - не проблема пандемии"

О колоссальной нагрузке на средний и младший медицинский персонал рассказывает Юлия Пономаренко. У Юлии три высших образования, в том числе психологическое и лингвистическое. В начале апреля она устроилась помощницей санитара в одну из многопрофильных московских больниц (ее название известно редакции, но по просьбе Юлии не упоминается).

Психолог Юлия Пономаренко заботится о тех, кто не в состоянии сделать это сам

В прошлом Юлия работала с бездомными и помогала в хосписе. Волонтерство она называет своей "второй кожей". В больнице она сконцентрировалась на помощи по уходу за тяжелыми больными - людьми с деменцией, с проблемами с речью, пациентами, пережившими инсульт, то есть теми, кто не может самостоятельно себя обслужить.

С точки зрения Юлии, таким пациентам в российских больницах уделяют слишком мало внимания, причем не только во время пандемии. "При существующем распределении штата в отделениях без коронавируса не хвататет персонала, поэтому они не могут в полном объеме выполнять свои обязанности", - делится она своими наблюдениями с DW.

Как волонтерство в COVID-клиниках меняет людей

Многие волонтеры, помогающие ухаживать за пациентами с COVID-19, признают, что этот опыт не прошел для них бесследно. "Это, на самом деле, большое счастье. Видеть, что ты нужен, и делать полезное, делать себя нужным. Не думала раньше, что собственная нужность может приносить такое счастье", - рассказывает Анна Долгарева.

Похожие чувства испытывает и Василий Недопекин: По его словам, именно работая с ковид-пациентами, он узнал, что такое тепло и забота. "Теперь я даже не думаю в пути о наушниках, а сканирую пространство вокруг себя, наблюдаю за людьми, вдруг им тоже от меня нужна просто улыбка или какой-то, казалось бы, самый пустячковый комплимент".

Многие из оказавшихся в реанимации пациентов уже не возвращаются оттуда

"Или вот еще. Бывает такое здесь, что сегодня я общаюсь с человеком, обсуждаю с ним погоду, а придя на следующий день на смену, узнаю, что его перевели в реанимацию. А там летальность по статистике около 65%. То есть непонятно, вернется ли он оттуда... Так я стал ценить каждую минутку, проведенную рядом с новыми и интересными людьми", - добавляет волонтер.

После окончания пандемии Василий попытается остаться работать в больнице и параллельно снова поступить в медицинский вуз. "Не знаю, может, я слишком молод и в связи с этим слишком романтичен, но мне кажется, это стоит и нужно пережить, - говорит он. - Необязательно в "красной зоне", есть огромное количество других способов, через которые проходить физически и морально сложно. Но так возможно проверить себя - а смогу ли я, надолго ли меня хватит? Грубо говоря - нужно просто выйти из зоны комфорта и оказаться там, где раньше и не представлял себя. Поверьте, после такой встряски ваша жизнь не останется прежней".

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