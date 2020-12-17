Путин счел, что Навальный пользуется поддержкой спецслужб США

Российский оппозиционер Алексей Навальный пользуется "поддержкой спецслужб США". Так считает президент РФ Владимир Путин, выступивший, в четверг, 17 декабря, на большой пресс-конференции.
Он назвал недавнее расследование об отравлении Навального "легализацией материалов американских спецслужб", отметив, что те пользуются данными геолокации. Конкретных доказательств того, что свои сведения расследователи получили от американской стороны он, однако, не привел. При этом Путин ни разу не назвал оппозиционера по фамилии.
Заявив, что "пациент берлинской клиники пользуется поддержкой спецслужб США", глава государства добавил, что "тогда спецслужбы (российские. - Ред.), конечно, должны за ним присматривать". "Но это совсем не значит, что его травить нужно. Кому он нужен-то. Если бы уж хотели, довели бы до конца", - сказал Путин. Он также признал, что лично дал команду - отпустить политика "на лечение в Германию" - после обращения супруги Навального Юлии. О возможном открытии в РФ полноценного расследования в связи с отравлением оппозиционера, российский президент не сказал ни слова.
Навальный: Путин будет либо молчать, либо нагло лгать
До начала пресс-конференции сам Алексей Навальный напомнил в Facebook, что он и его представители подали два заявления в Следственный комитет РФ, три - в органы МВД и одно - в Федеральную службу безопасности с требованием возбудить уголовные дела по факту попутки убийства, тяжким телесным повреждениям и использованию химоружия. "Везде нам отказали", - написал он. "Сегодня большая пресс-конференция Путина и там он, конечно, либо будет молчать о попытке убийства, организованной по его приказу, либо нагло лгать", - добавил оппозиционер, находящийся на реабилитации в Германии.
Что рассказали расследователи
Ранее были опубликованы результаты расследование, проведенного Bellingcat при поддержке The Insider, CNN и Der Spiegel. По словам репортеров, оно основывалось на анализе данных биллинга мобильных телефонов и баз данных авиапассажиров. Журналисты назвали имена и псевдонимы оперативников, которые, по их данным, участвовали в покушении на Навального. Это Станислав Макшаков, Олег Таякин ("Тарасов"), Алексей Александров ("Фролов"), Иван Осипов ("Спиридонов"), Константин Кудрявцев ("Соколов"), Алексей Кривощеков, Михаил Швец ("Степанов") и Владимир Паняев. Авторы расследования считают, что Алексея Навального могла отравить группа сотрудников Федеральной службы безопасности РФ (ФСБ), сопровождавших его в поездках по России с 2017 года. По версии самого Навального, из полученных данных следует, что покушение на него не могло быть совершено без разрешения главы ФСБ Александра Ботникова и лично президента РФ Владимира Путина. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 16 декабря отрицал возможную причастность Кремля.
Отравление Навального в Томске
Алексей Навальный потерял сознание 20 августа в самолете, вылетевшем из Томска в Москву. После экстренной посадки в Омске его госпитализировали, а через два дня доставили для лечения в берлинскую клинику "Шарите". В искусственной коме Навальный находился в 19 суток. Эксперты спецлаборатории бундесвера по просьбе клиники провели токсикологический анализ проб, взятых у Навального, и обнаружили в них следы боевого вещества группы "Новичок". К аналогичным выводам независимо друг от друга пришли лаборатории в Швеции и Франции, а также эксперты ОЗХО.
Власти РФ отрицают все обвинения в причастности к покушению на оппозиционного политика. ЕС и Великобритания 15 октября ввели санкции за отравление Навального. Москва в ответ заявила о введении контрмер в отношении ведущих сотрудников аппаратов руководителей ФРГ и Франции. Более 50 стран-участниц ОЗХО в конце ноября призвали Россию расследовать отравление политика.
Пресс-конференция Путина в видеоформате
На этот раз пресс-конференция президента РФ Владимира Путина проходит в видеоформате в связи с пандемией коронавируса. Глава государства находится в резиденции в Ново-Огарево. Журналисты и фотографы, в свою очередь, расположились в нескольких пресс-центрах.
Смотрите также:
-
Российская политика в карикатурах
Навальный на "Эхе Москвы": нет проверки, нет экстремизма
Следственный комитет России опроверг сообщения о том, что высказывания Алексея Навального проверяют на экстремизм. Сергей Елкин об эхе, которое вдруг вызвало апрельское интервью политика.
-
Российская политика в карикатурах
Вся президентская свита, или Сколько дочерей у Путина
Дочь знакомой Владимира Путина с миллиардным состоянием "невероятно похожа" на президента РФ, пишет "Проект". Сергей Елкин о родственных связях главы государства и российской элиты.
-
Российская политика в карикатурах
Победа Байдена, или О ком еще молчит Путин
Владимир Путин не спешит поздравить Джо Байдена с победой на выборах в США. Байден пополнил список тех, чьи имена президент РФ предпочитает не произносить вслух, констатирует Сергей Елкин.
-
Российская политика в карикатурах
Почему выборы в США удивляют Путина и Памфилову
Кто победит на президентских выборах в США, до сих пор не ясно. Это удивляет многих в России. Сергей Елкин о том, почему недоумевают президент Владимир Путин и глава ЦИК Элла Памфилова.
-
Российская политика в карикатурах
Путин о курсе рубля, или Обманчивая стабильность
Президент России Владимир Путин заявил, что ему важен не курс рубля, а "предсказуемость и стабильность этого курса". Сергей Елкин - о стабильно низком "полете" российской валюты.
-
Российская политика в карикатурах
Как Песков и Володин защищали Путина от Навального
Алексей Навальный заявил, что за его отравлением стоит президент РФ. За хозяина Кремля обиделись пресс-секретарь Путина Песков и спикер Госдумы Володин. Сергей Елкин о реакции защитников Путина.
-
Российская политика в карикатурах
Почему Навальному не возвращают его одежду
Алексей Навальный потребовал от властей РФ вернуть ему изъятую в Омске одежду - "очень важный вещдок" по делу о его отравлении. У кого вещи сейчас, предполагает Сергей Елкин.
-
Российская политика в карикатурах
Новые санкции ЕС против России - всего лишь пустышка?
Новые санкции Европейского Союза в отношении Кремля в связи с отравлением Алексея Навального могут оказаться пустыми угрозами, прогнозирует карикатурист Сергей Елкин.
-
Российская политика в карикатурах
Отравление Навального и санкции против России: трудности перевода?
Отравление Навального и угроза вмешательства Москвы в белорусский кризис - повод для дискуссии о новых санкциях ЕС в отношении Кремля. Сергей Елкин о том, кто не хочет понять очевидное.
-
Российская политика в карикатурах
Что настигнет Россию быстрее: вторая волна санкций или пандемии?
Отравление Навального стало поводом для дискуссии о введении новых санкций ЕС против России. Они неизбежны, как и вторая волна пандемии коронавируса? Мнение не только Сергея Елкина.
-
Российская политика в карикатурах
Почему Навального не могут отправить в Германию
Российские врачи утверждают, что находящийся в омской больнице Алексей Навальный не транспортабелен. Они против его отправки в Германию. Сергей Елкин знает, кто не дает разрешение.
-
Российская политика в карикатурах
Символы-2020: что Лукашенко и Путин приготовили своим народам
В Беларуси протесты после выборов президента пошатнули позиции Александра Лукашенко, в России последствия COVID-19 ударили по рейтингу Владимира Путина. Их ответ - в карикатуре Сергея Елкина.
-
Российская политика в карикатурах
"Повар Путина" задал перцу на выборах президента Беларуси
Задержание под Минском граждан РФ, подозреваемых к причастности к ЧВК Вагнера (ее финансирует "повар Путина", бизнесмен Пригожин), добавило остроты выборам в Беларуси. Сергей Елкин об этой приправе.
-
Российская политика в карикатурах
Трехдневное голосование в России: кому точно по душе этот закон
Госдума приняла в окончательном чтении закон о трехдневном голосовании на выборах и референдумах в России. Сказочники и лично трехглавый Змей Горыныч одобряют, считает Сергей Елкин.
-
Российская политика в карикатурах
Выборы - понятие растяжимое: в России будут голосовать по несколько дней?
Глава ЦИК Элла Памфилова предложила Путину растянуть сентябрьские выборы на несколько дней - по примеру голосования по поправкам. Взгляд Сергея Елкина на эту инициативу.
-
Российская политика в карикатурах
Голосование по поправкам в конституцию: идти или не идти?
На фоне риска заболеть COVID-19 многие россияне задумываются о том, стоит ли им участвовать в голосовании по поправкам в Конституцию РФ. Так видит эту ситуацию карикатурист Сергей Елкин.
Автор: Сергей Елкин