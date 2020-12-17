Путин счел, что Навальный пользуется поддержкой спецслужб США

Российский оппозиционер Алексей Навальный пользуется "поддержкой спецслужб США". Так считает президент РФ Владимир Путин, выступивший, в четверг, 17 декабря, на большой пресс-конференции.

Он назвал недавнее расследование об отравлении Навального "легализацией материалов американских спецслужб", отметив, что те пользуются данными геолокации. Конкретных доказательств того, что свои сведения расследователи получили от американской стороны он, однако, не привел. При этом Путин ни разу не назвал оппозиционера по фамилии.

Заявив, что "пациент берлинской клиники пользуется поддержкой спецслужб США", глава государства добавил, что "тогда спецслужбы (российские. - Ред.), конечно, должны за ним присматривать". "Но это совсем не значит, что его травить нужно. Кому он нужен-то. Если бы уж хотели, довели бы до конца", - сказал Путин. Он также признал, что лично дал команду - отпустить политика "на лечение в Германию" - после обращения супруги Навального Юлии. О возможном открытии в РФ полноценного расследования в связи с отравлением оппозиционера, российский президент не сказал ни слова.

Навальный: Путин будет либо молчать, либо нагло лгать

До начала пресс-конференции сам Алексей Навальный напомнил в Facebook, что он и его представители подали два заявления в Следственный комитет РФ, три - в органы МВД и одно - в Федеральную службу безопасности с требованием возбудить уголовные дела по факту попутки убийства, тяжким телесным повреждениям и использованию химоружия. "Везде нам отказали", - написал он. "Сегодня большая пресс-конференция Путина и там он, конечно, либо будет молчать о попытке убийства, организованной по его приказу, либо нагло лгать", - добавил оппозиционер, находящийся на реабилитации в Германии.

Что рассказали расследователи

Ранее были опубликованы результаты расследование, проведенного Bellingcat при поддержке The Insider, CNN и Der Spiegel. По словам репортеров, оно основывалось на анализе данных биллинга мобильных телефонов и баз данных авиапассажиров. Журналисты назвали имена и псевдонимы оперативников, которые, по их данным, участвовали в покушении на Навального. Это Станислав Макшаков, Олег Таякин ("Тарасов"), Алексей Александров ("Фролов"), Иван Осипов ("Спиридонов"), Константин Кудрявцев ("Соколов"), Алексей Кривощеков, Михаил Швец ("Степанов") и Владимир Паняев. Авторы расследования считают, что Алексея Навального могла отравить группа сотрудников Федеральной службы безопасности РФ (ФСБ), сопровождавших его в поездках по России с 2017 года. По версии самого Навального, из полученных данных следует, что покушение на него не могло быть совершено без разрешения главы ФСБ Александра Ботникова и лично президента РФ Владимира Путина. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 16 декабря отрицал возможную причастность Кремля.

Отравление Навального в Томске

Алексей Навальный потерял сознание 20 августа в самолете, вылетевшем из Томска в Москву. После экстренной посадки в Омске его госпитализировали, а через два дня доставили для лечения в берлинскую клинику "Шарите". В искусственной коме Навальный находился в 19 суток. Эксперты спецлаборатории бундесвера по просьбе клиники провели токсикологический анализ проб, взятых у Навального, и обнаружили в них следы боевого вещества группы "Новичок". К аналогичным выводам независимо друг от друга пришли лаборатории в Швеции и Франции, а также эксперты ОЗХО.

Власти РФ отрицают все обвинения в причастности к покушению на оппозиционного политика. ЕС и Великобритания 15 октября ввели санкции за отравление Навального. Москва в ответ заявила о введении контрмер в отношении ведущих сотрудников аппаратов руководителей ФРГ и Франции. Более 50 стран-участниц ОЗХО в конце ноября призвали Россию расследовать отравление политика.

Пресс-конференция Путина в видеоформате

На этот раз пресс-конференция президента РФ Владимира Путина проходит в видеоформате в связи с пандемией коронавируса. Глава государства находится в резиденции в Ново-Огарево. Журналисты и фотографы, в свою очередь, расположились в нескольких пресс-центрах.

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