Комментарий: "Макаронный" популизм властей России опасен для них самих

Премьер-министр России Михаил Мишустин 14 декабря подписал пакет документов, который, по мнению правительства, поможет снизить, а затем стабилизировать цены на продукты питания. Это решение было принято после того, как президент Владимир Путин внезапно в жесткой форме обратил внимание профильных министров на подорожание некоторых видов продовольствия. Чем вызвана реакция Путина и к чему могут привести такие экономические эксперименты?

Правительство России проснулось?

В течение большей части 2020 года власти России игнорировали накапливавшиеся проблемы. О надвигающемся продовольственном кризисе их предупреждали еще весной, но вместо того, чтобы корректировать политику, правительство штрафовало "паникеров", намекая, что бизнес просто лоббирует получение господдержки. Затем эксперты выявили серьезный рост потребления хлеба россиянами, что могло быть вызвано падением их доходов.

Иван Преображенский

Еще одним фактором, который повлиял на уровень потребления россиян, могло стать падение курса рубля в 2020 году с примерно 62 рублей за доллар США до 80-ти. Но этот фактор власти не хотят признавать даже сейчас, когда взялись за стабилизацию цен. Иными словами, проблема была заметна давно, но правительство не хотело ее видеть. Возможно, не хотелось привлекать внимание россиян к очевидному ухудшению их положения. А может быть, министры боялись расстроить президента. Жизнь в бункере в период ковида отдалила его еще сильнее от народа.

Это показывает, кстати, сделанное президентом сравнение якобы элитных макарон болоньезе и народного рецепта по-флотски. Оказывается, президент не знает, что беднейшим россиянам мясо доступно разве что в виде курятины. Он думает, что как в его детстве, они все еще едят макароны по-флотски. Между тем замороженные куриные окорочка стоят (135 рублей за кг) примерно как одна банка тушенки (165 рублей за 350-граммовую банку). И уж точно дешевле фарша (170 рублей за кг).

Власти вспомнили про выборы в Думу

Отношение к подорожанию продуктов питания резко поменялось в середине декабря. Власти не просто его заметили, но "подняли на знамя" борьбу за снижение стоимости сахара, мучных изделий и растительного масла. Наверняка их испугали двузначные цифры роста цен на эти товарные группы. Кремль увидел их связь с подготовкой к думским выборам 2021 года. Это самая логичная причина, тем более, что текущий уровень электоральной поддержки самого Путина остается достаточно высоким, если верить данным социологов. Нет и большого роста протестной активности.

Однако все больше данных опросов и исследований позволяют предположить, что россияне действительно начали активно экономить как на еде, так и на многом другом в зависимости от своих приоритетов. Пока эта вынужденная экономия не конвертировалась в обвал рейтингов правительства, президента и правящей партии "Единая Россия", которой на предстоящих в 2021 году выборах надо побеждать, Кремль, похоже, стремится купировать проблему.

Лучшее - враг хорошего?

Но метод он выбрал, мягко говоря, не оптимальный. Подписываемые правительством соглашения с продавцами и производителями предусматривают, что оптовые цены на сахар будут зафиксированы до апреля. Однако заморозка цен не всех порадует в равной степени - за Уралом они будут зафиксированы на более высоком уровне, поскольку будут выводиться с учетом поправочного коэффициента, который связан с расходами на доставку. Так было и в СССР, где существовало три ценовых пояса.

Впрочем, и сама идея регулировать цены не рыночными методами, а соглашениями тоже родом скорее из плановой экономики. Такие меры часто провоцируют продажу товаров туда, где они дороже и, как следствие, искусственное возникновение дефицита. Обычно падает и качество, потому что производители удешевляют, то есть фальсифицируют, "зафиксированные" товары.

Еще одна опасность - отложенный рост цен. Искусственное снижение стоимости ряда товаров в декабре уже в апреле может привести к новому их удорожанию. Производителям надо будет покрывать недополученную прибыль. Причем вероятен именно резкий скачок (если, конечно, внезапно не изменится мировая конъюнктура и что-то резко не подешевеет само). Тогда, конечно, и недовольство населения даст о себе знать. Так что подобный "макаронный" популизм может оказаться опасен не только для кошельков россиян, но и для правящего режима.

Автор: Иван Преображенский - кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе, обозреватель ряда СМИ. Автор еженедельной колонки на DW. Иван Преображенский в Facebook: Иван Преображенский

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