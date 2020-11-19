Отравление Навального: куда ведут следы Таякина и других?

Корреспондентка CNN попыталась поговорить с одним из предполагаемых отравителей Навального Олегом Таякиным, придя к нему домой. Сергей Елкин о том, к кому нужно было обратиться журналистке.
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Журналистское расследование Bellingcat покушения на убийство оппозиционера Алексея Навального создает новые проблемы Кремлю, как за границей, так и дома, считает Константин Эггерт.
DW пересказывает главное из новой публикации портала Bellingcat об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального.