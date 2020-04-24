 Путин перенес дату окончания Второй мировой войны | Новости из Германии о России | DW | 24.04.2020

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Россия

Путин перенес дату окончания Второй мировой войны

Президент России подписал закон, устанавливающий днем окончания войны 3 сентября. Из действующего законодательства изъята памятная дата "2 сентября".

Президент России Владимир Путин

В России изменили дату окончания Второй мировой войны. Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому днем окончания Второй мировой войны объявляется 3 сентября. Этот документ в пятницу, 24 апреля, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Соответствующие поправки внесены в закон "О днях воинской славы и памятных датах России". Статья 1 данного закона дополняется абзацем "3 сентября - День окончания Второй мировой войны (1945 год)".

Ранее эти изменения были приняты Госдумой и одобрены Советом Федерации. Из действующего законодательства исключается ранее указанная памятная дата "2 сентября". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать по просьбе журналистов подписание Путиным закона о переносе даты окончания Второй мировой войны.

Перенос парада по случаю Дня победы

16 апреля Путин из-за эпидемии коронавируса распорядился перенести парад 9 мая в Москве в честь Дня победы на более поздний срок. Глава государства отдал соответствующее распоряжение на следующий день после того, как российские ветеранские организации попросили президента перенести парад в честь 75-летия Победы на более позднюю дату, чтобы не подвергать угрозе заражения в первую очередь ветеранов Великой отечественной войны.

Путин не сообщил новой даты проведения парада, однако заверил, что все запланированные мероприятия, приуроченные к 9 мая, состоятся еще в 2020 году.

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    Автор: Григорий Аросев, Александр Савицкий, Киев


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