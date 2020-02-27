 Промышленная ярмарка в Ганновере отложена из-за коронавируса | Новости из Германии о Германии | DW | 04.03.2020

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Германия

Промышленная ярмарка в Ганновере отложена из-за коронавируса

Крупнейшая в мире промышленная выставка переносится на июль. Ранее из-за распространения SARS-CoV-2 уже отменили Всемирный мобильный конгресс в Барселоне и другие международные мероприятия.

Страной-партнером выставки в этом году является Индонезия

Страной-партнером выставки в этом году является Индонезия

Из-за продолжающегося распространения нового коронавируса SARS-CoV-2 отложено проведение крупнейшей в мире промышленной ярмарки в Ганновере. Мероприятие с участием почти 6 тысяч экспонентов из 70 стран, запланированное в столице Нижней Саксонии с 20 по 24 апреля, перенесено на 13 - 17 июля, сообщил организатор выставки - Deutsche Messe AG в среду, 4 марта.

Ранее из-за коронавируса уже были отменены многие другие международные выставки, в том числе Всемирный мобильный конгресс в Барселоне, крупнейшая в мире туристическая ярмарка ITB в Берлине, Лейпцигская книжная ярмарка, Женевский автосалон и Ремесленная ярмарка в Мюнхене.

Организаторы промышленной ярмарки в Ганновере уже длительное время обменивались информацией с органами здравоохранения. "Мы ежедневно следим за развитием ситуации", - подчеркнул представитель Deutsche Messe AG. Страной-партнером выставки в Ганновере в 2020 году является Индонезия. Свою заинтересованность в участии в ярмарке уже выразили такие компании, как Google, Amazon, Huawei, SAP и Microsoft.

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    Автор: Йохен Кюртен, Татьяна Вайнман


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