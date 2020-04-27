Прогноз: от COVID-19 могут умереть миллионы жителей кризисных регионов

Около 3,2 млн жителей 34 неблагополучных стран мира могут умереть из-за пандемии коронавируса SARS-CoV-2, а общее число заражений в этих странах может достичь одного миллиарда. Такой прогноз обнародовала в Нью-Йорке вечером в понедельник, 27 апреля, международная гуманитарная организация International Rescue Committee (IRC).

По мнению ее экспертов, времени, чтобы предотвратить подобное развитие событий в таких странах, как Йемен, Афганистан и Сирия, остается очень мало; для того, чтобы замедлить распространение там коронавирусной инфекции, более благополучные страны должны оказать этим государствам финансовую помощь.

По словам предтавителей IRC, лагеря для беженцев на территории Сирии, Греции и Бангладеш являются наиболее плотно населенными территориями в мире. Из-за этого соблюдение социальной дистанции и других ограничений, призванных замедлить распространение коронавируса, там практически невозможно.

Угроза голода и дальнейшего обеднения из-за коронавируса

С другой стороны, введение комендантского часа и правил соблюдения дистанции в развивающихся странах, не имеющих стабильной системы социальной поддержки населения, в скором времени может привести к голоду и дальнейшему обеднению людей, утверждают докладчики.

Председатель IRC Дэвид Милибэнд назвал эти прогнозы "сигналом для пробуждения" и призвал страны-доноры позаботиться о том, чтобы в бедных и страдающих от войн государствах люди имели доступ к защитной одежде и пунктам для мытья рук, а также получили возможность пройти тест на коронавирус и обеспечить себе условия для самоизоляции.

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