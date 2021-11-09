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Президент ФРГ

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier äußert sich im Schloss Bellevue bei einer Veranstaltung zur Erinnerung an die Ermordung von Matthias Erzberger vor 100 Jahren zur Situation in Afghanistan.

Президент ФРГ подчеркнул многозначность 9 ноября в истории Германии 09.11.2021

В этот день в истории Германии произошли сразу три важных события - и позитивные, и негативное, сказал президент ФРГ. Немецкие евреи считают, что 9 ноября Германия должна поминать жертв Холокоста.
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (4.v.r.), Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU, 6.v.r.) und Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) legen aus Anlass der Beendigung und Würdigung des Einsatzes der Bundeswehr in Afghanistan Kränze in der Cella, dem Ehrenmal der Bundeswehr, in Gedenken an die 59 Gefallenen nieder. +++ dpa-Bildfunk +++

Президент ФРГ признал невыполненными некоторые цели в Афганистане 13.10.2021

По мнению Франка-Вальтера Штайнмайера, достигнув своей военной цели, миссия бундесвера в Афганистане не справилась с более широкой задачей - создать в стране стабильные государственные структуры.
Aktuell, 10.10.2021, Bad Neuenahr-Ahrweiler, Bundespraeisdent Frank-Walter Steinmeier besucht das Ahrtal und verschafft sich einen Ueberblick. HIer bei der Besichtigung der Ahrtorbruecke in Ahrweiler

Президент ФРГ посетил пострадавшие от наводнения районы 10.10.2021

Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл в долину реки Ар с целью узнать, как проходят работы по восстановлению разрушенной инфраструктуры, и побеседовать с людьми, пережившими экологическую катастрофу.
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier bei einer Rede während der Gedenkveranstaltung zum 80. Jahrestag der Massenmorde von Babyn Jar. Bis zur Befreiung der ukrainischen Hauptstadt durch die Rote Armee im November 1943 wurden in Babyn Jar (Altweiberschlucht) rund 100 000 Menschen ermordet. Die Schlucht gilt als das größte Massengrab in Europa.

Президент ФРГ в Бабьем Яре: "В глубокой скорби кланяюсь мертвым" 06.10.2021

Почтить память жертв трагедии в Бабьем Яре в этом году в Киев приехали президенты Германии, Израиля и Албании. Репортаж DW.
***Achtung: Nur zur mit den Rechteinhabern abgesprochenen Berichterstattung verwenden!*** Neuer Botschafter von Ukraine in Deutschland Andriy Melnik (Melnyk), Porträt (C) Ukr. Botschaft Berlin

Посол Украины в ФРГ критикует немецкую культуру памяти 05.10.2021

По мнению посла, участие президента ФРГ в мероприятиях памяти жертв Второй мировой войны в Бабьем Яре и Корюковке является "первым шагом на долгом пути примирения Украины и Германии".
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird von Maia Sandu, Präsidentin der Republik Moldau, an ihrem Amtssitz mit militärischen Ehren begrüßt. Bundespräsident Steinmeier ist zu einem zweitägigen Besuch in der Republik Moldau.

Визит Штайнмайера в Кишинев: о чем Санду просила президента ФРГ 29.09.2021

В Молдове находится с официальным визитом президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер. Как его встречают в Кишиневе и о чем он говорил со своей молдавской коллегой Майей Санду?
BERLIN, GERMANY - SEPTEMBER 26: German President Frank-Walter Steinmeier casts his vote for the general election, at a polling station on September 26, 2021 in Berlin, Germany. About 60 million people are eligible to vote in the German elections for a new federal parliament, the 20th Bundestag. (Photo by Focke Strangmann - Pool/Getty Images)

Президент ФРГ и другие политики проголосовали на выборах в бундестаг 26.09.2021

Президент Штайнмайер и его супруга отдали свои голоса на участке в Берлине. На бюллетене Армина Лашета было видно, что он проголосовал за ХДС, вокруг чего уже развернулась дискуссия.
President of Germany Frank-Walter Steinmeier addresses the 76th Session of the U.N. General Assembly at United Nations headquarters in New York, on Friday, Sept. 24, 2021. (John Angelillo /Pool Photo via AP)

Штайнмайер: Союзники смогут положиться на ФРГ и после выборов 24.09.2021

После выборов Германия останется страной, которая "осознает свои международные обязательства и будет их выполнять", заверил президент ФРГ.
28.8.2021, Aachen****Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU)verfolgt im Dom einen ökumenischen Gottesdienst für die Opfer der Hochwasserkatastrophe im Westen Deutschlands. Im Hintergrund (M) steht Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier.

В Ахенском соборе почтили память жертв наводнения 28.08.2021

На экуменическом богослужении, прошедшем в Ахенском соборе в память о жертвах июльского наводнения, президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер призвал решительно бороться с изменением климата.
Niedersachsen, Hannover, Am Flughafen Hannover Langenhagen ist heute die erste Bundeswehr-Maschine vom Typ Airbus A310 der Luftwaffe mit geflüchteten Menschen aus Afghanistan eingetroffen. Unter den rund 160 Passagieren waren 30 bis 40 Kinder und Jugendliche. Flüchtlinge, *** Lower Saxony, Hanover, The first German Air Force Airbus A310 aircraft carrying refugees from Afghanistan arrived at Hanover Langenhagen Airport today Among the 160 or so passengers were 30 to 40 children and young refugees,

Президент ФРГ призвал Европу к солидарности по беженцам из Афганистана 25.08.2021

Мы должны дать убежище тем, кто имеет на него право по установленным нами самими законам, заявил Франк-Вальтер Штайнмайер. Тем временем из столицы Афганистана эвакуировано уже 76 тысяч человек.
Frank-Walter Steinmeier bei der zentralen Gedenkveranstaltung zum 60. Jahrestag des Mauerbaus auf dem Vorplatz der Kapelle der Versöhnung an der Gedenkstätte Berliner Mauer an der Bernauer Straße. Berlin, 13.08.2021

Президент ФРГ: строительство Берлинской стены - "свидетельство провала" ГДР 13.08.2021

Стена являлась признаком "несправедливого государства, которое в глазах его граждан не было легитимным", заявил Франк-Вальтер Штайнмайер в 60-летнюю годовщину возведения символа холодной войны.
17/07/2021*** Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (l-r), Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) und Carolin Weitzel (CDU), Bürgermeisterin von Erftstadt, sprechen mit einem Anwohner in Erftstadt. Steinmeier und Laschet wollen sich vor Ort ein Bild der Schäden durch das Hochwasser machen. +++ dpa-Bildfunk +++

Президент ФРГ призвал к солидарности в помощи пострадавшим 17.07.2021

Франк-Вальтер Штайнмайер посетил разрушенный наводнением город. Глава Северного Рейна - Вестфалии и председатель ХДС Армин Лашет пообещал пообещал прямую помощь в обход бюрократии.
Israeli President Reuven Rivlin speaks during a joint news conference with his German counterpart Frank-Walter Steinmeier in Jerusalem July 1, 2021. REUTERS/Ronen Zvulun

Президент ФРГ пообещал Израилю поддержку и при новом правительстве в Берлине 01.07.2021

"Независимо от того, кто скоро станет федеральным канцлером, мы сделаем все возможное, чтобы и в будущем обеспечить уникальную дружбу между Израилем и Германией", - заявил Франк-Вальтер Штайнмайер в Иерусалиме.
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier geht auf dem Flughafen Ben Gurion nach der Landung mit dem Airbus A350 der Luftwaffe die Gangway hinunter. Der Bundespräsident hält sich für einen dreitägigen Staatsbesuch in Israel auf.

Президент ФРГ призвал бороться с антисемитизмом во всем мире 30.06.2021

Франк-Вальтер Штайнмайер совершает первый государственный визит с начала пандемии. В Израиле президент Германии встретится с уходящим и новым руководством страны.

Что сказал президент ФРГ о нападении нацистской Германии на СССР. Полная версия на русском языке. 23.06.2021

"Никто в этой войне не понес больших жертв, чем народы тогдашнего Советского Союза", - заявил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в своей речи по поводу 80-й годовщины нападения нацистской Германии на СССР.
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier legt zum Gedenken an den 80. Jahrestag des deutschen Überfalls auf die Sowjetunion am sowjetischen Ehrenmal Schönholzer Heide einen Kranz nieder. +++ dpa-Bildfunk +++

Президент ФРГ почтил память жертв нападения нацистской Германии на СССР 22.06.2021

Никто не понес больше жертв на Второй мировой войне, чем Советский Союз, подчеркнул Штайнмайер. Он возложил венок к мемориалу советским воинам в берлинском районе Панков.
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