Президент ФРГ и другие политики проголосовали на выборах в бундестаг

Президент Штайнмайер и его супруга отдали свои голоса на участке в Берлине. На бюллетене Армина Лашета было видно, что он проголосовал за ХДС, вокруг чего уже развернулась дискуссия.