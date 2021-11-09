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В этот день в истории Германии произошли сразу три важных события - и позитивные, и негативное, сказал президент ФРГ. Немецкие евреи считают, что 9 ноября Германия должна поминать жертв Холокоста.
По мнению Франка-Вальтера Штайнмайера, достигнув своей военной цели, миссия бундесвера в Афганистане не справилась с более широкой задачей - создать в стране стабильные государственные структуры.
Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл в долину реки Ар с целью узнать, как проходят работы по восстановлению разрушенной инфраструктуры, и побеседовать с людьми, пережившими экологическую катастрофу.
Почтить память жертв трагедии в Бабьем Яре в этом году в Киев приехали президенты Германии, Израиля и Албании. Репортаж DW.
По мнению посла, участие президента ФРГ в мероприятиях памяти жертв Второй мировой войны в Бабьем Яре и Корюковке является "первым шагом на долгом пути примирения Украины и Германии".
В Молдове находится с официальным визитом президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер. Как его встречают в Кишиневе и о чем он говорил со своей молдавской коллегой Майей Санду?
Президент Штайнмайер и его супруга отдали свои голоса на участке в Берлине. На бюллетене Армина Лашета было видно, что он проголосовал за ХДС, вокруг чего уже развернулась дискуссия.
После выборов Германия останется страной, которая "осознает свои международные обязательства и будет их выполнять", заверил президент ФРГ.
На экуменическом богослужении, прошедшем в Ахенском соборе в память о жертвах июльского наводнения, президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер призвал решительно бороться с изменением климата.
Мы должны дать убежище тем, кто имеет на него право по установленным нами самими законам, заявил Франк-Вальтер Штайнмайер. Тем временем из столицы Афганистана эвакуировано уже 76 тысяч человек.
Стена являлась признаком "несправедливого государства, которое в глазах его граждан не было легитимным", заявил Франк-Вальтер Штайнмайер в 60-летнюю годовщину возведения символа холодной войны.
Франк-Вальтер Штайнмайер посетил разрушенный наводнением город. Глава Северного Рейна - Вестфалии и председатель ХДС Армин Лашет пообещал пообещал прямую помощь в обход бюрократии.
"Независимо от того, кто скоро станет федеральным канцлером, мы сделаем все возможное, чтобы и в будущем обеспечить уникальную дружбу между Израилем и Германией", - заявил Франк-Вальтер Штайнмайер в Иерусалиме.
Франк-Вальтер Штайнмайер совершает первый государственный визит с начала пандемии. В Израиле президент Германии встретится с уходящим и новым руководством страны.
"Никто в этой войне не понес больших жертв, чем народы тогдашнего Советского Союза", - заявил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в своей речи по поводу 80-й годовщины нападения нацистской Германии на СССР.
Никто не понес больше жертв на Второй мировой войне, чем Советский Союз, подчеркнул Штайнмайер. Он возложил венок к мемориалу советским воинам в берлинском районе Панков.
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