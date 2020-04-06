Правительство ФРГ приняло бюджет с задолженностью в 218,5 млрд евро

Правительство Германии в среду, 17 июня, приняло второй в этом году дополнительный бюджет, сформированный с учетом расходов, возникших в связи с пандемией коронавируса. В нем предусмотрена рекордная задолженность в размере 218,5 млрд евро на 2020 год.

"С помощью целенаправленных мер правительство заботится о том, чтобы экономика вновь начала расти", - прокомментировал принятие дополнительного бюджета министр финансов Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz).

Какие расходы предусмотрены в бюджете Германии на 2020 год

Объем расходов, заложенных в бюджет Германии на 2020 год, составляет 509,3 млрд евро. В них учтены, кроме прочего дополнительная финансовая помощь предприятиям малого и среднего бизнеса в размере 25 млрд евро, расходы, связанные со снижением налога на добавленную стоимость в 2020 году, а также дополнительные выплаты на детей (так называемый Kinderbonus). Кроме того, в бюджете учитывается ожидаемое из-за пандемии снижение налоговых поступлений на 40 млрд евро.

Три милларда евро правительство выделяет на развитие начальных школ и детских садов. "Во время кризиса, вызванного коронавирусом, стало особенно очевидно, насколько важен надежный присмотр за детьми", - заявила в этой связи министр ФРГ по делам семьи Франциска Гиффай (Franziska Giffey).

Один миллиард евро будет направлен на преодоление экономических последствий пандемии в культурной сфере, а также на поддержку социальных учреждений.

Превышение максимального порога задолженности

Принятие этого дополнительного бюджета означает превышение почти на 120 млрд евро максимально допустимого порога задолженности бюджета, закрепленного в Основном законе Германии. По немецким законам, это возможно сделать лишь в том случае, если бундестаг объявит "необычайную чрезвычайную ситуацию". Согласно планам правительства, "чрезмерная" часть государственной задолженности будет компенсирована в течение ближайших 20 лет.

По словам Олафа Шольца, обусловленные пандемией COVID-19 ограничительные меры, которые привели к экономическим потерям, были необходимым шагом.

Первый в 2020 году дополнительный бюджет был принят в марте. Он предусматривал новую задолженность бюджета в объеме 156 млрд евро. С принятием второго дополнительного бюджета она увеличивается еще на 62,5 млрд евро.

Смотрите также:

Коронавирус в Германии: эпидемия SARS-CoV-2 Правительство Германии вводит чрезвычайные меры против эпидемии До 25 февраля в ФРГ было "лишь" 16 случаев заражения коронавирусом SARS-Co-2. Но уже через несколько дней в стране не осталось ни одного региона, не затронутого эпидемией, счет пошел на тысячи. Особенно неблагополучна эпидемиологическая ситуация на юге и западе страны. Министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан объявил о программе массированной финансовой поддержки медицинских учреждений.

Коронавирус в Германии: эпидемия SARS-CoV-2 Закрытые школы и детские сады По всей стране теперь закрыты школы и детские сады, бары и клубы, рестораны и кинотеатры, высшие учебные заведения и школы профобучения - такие, как на этом снимке из Северного Рейна - Вестфалии. Открытыми остаются только аптеки и продовольственные магазины. По всей Германии введены резкие ограничения на выход из дома и контакты между людьми. Общественная жизнь замерла.

Коронавирус в Германии: эпидемия SARS-CoV-2 Первоисточник инфекции часто остается неизвестным Особенностью легочного заболевания COVID-19, вызываемого новым коронавирусом из Китая, по мнению ряда экспертов, является то, что цепочку его передачи подчас бывает очень сложно проследить.Так, до сих пор не ясно, где могли заразиться коронавирусом супруги из округа Хайнсберг, которые в данный момент проходят лечение в университетской клинике Дюссельдорфа (на фото).

Коронавирус в Германии: эпидемия SARS-CoV-2 Один из заболевших SARS-CoV-2 - врач Двое пациентов с коронавирусом из Баден-Вюртемберга, 25-летний мужчина из пригорода Гёппингена и его 24-летняя спутница, вероятно, были инфицированы SARS-CoV-2 во время поездки в Милан. Третий заболевший - отец девушки, 60-летний завотделением патологии в университетской клинике в Тюбингене. Коллеги врача сейчас отстранены от оказания помощи пациентам и находятся под наблюдением.

Коронавирус в Германии: эпидемия SARS-CoV-2 Защитные маски на лицах прохожих Эксперты предупреждают, что обычные тонкие маски не обеспечивают стопроцентную защиту от коронавируса, и рекомендуют более дорогие и неудобные маски типа FFP3. Многие жители мегаполисов, таких как Берлин или Гамбург, из-за угрозы заражения COVD-19 стали надевать защитные маски, находясь в местах массового скопления людей или в общественном транспорте.

Коронавирус в Германии: эпидемия SARS-CoV-2 Разработка вакцины против коронавируса Изучение коронавируса и разработка вакцины против него ведутся в нескольких медицинских и научно-исследовательских центрах Германии, в том числе в Институте Роберта Коха (RKI) и Институте вирусологии клиники Шарите в Берлине, Институте вирусологии Марбургского университета и некоторых других. Однако, как сообщили DW в RKI, многие вопросы, связанные с коронавирусом, не удалось прояснить до сих пор.

Коронавирус в Германии: эпидемия SARS-CoV-2 Прогноз распространения вируса в Германии Институт Роберта Коха прогнозирует дальнейший рост числа случаев заражения коронавирусом в Германии, но надеется на некоторое замедление темпов распространения эпидемии вследствие принятых властями ограничительных мер. В отдаленной же перспективе, считают немецкие вирусологи, COVID-19 могут переболеть от 60 до 70 процентов жителей Германии. Автор: Елена Гункель

