Почему нужно охранять болота, топи и трясины

Дождевые леса Амазонии часто называют "зеленым легкими планеты". Действительно, амазонские джунгли в результате процесса фотосинтеза вырабатывают существенную часть кислорода земной атмосферы и поглощают определенную долю углекислого газа. Однако не менее важную роль в долгосрочном извлечении углекислого газа из воздуха играют болота - в целом по всему миру. Экологи отводят этим ландшафтам роль своего рода "почек" нашей планеты. 2 февраля отмечается Всемирный день водно-болотных угодий. Почему их так важно охранять? Разберемся на примере Германии.
Болота исчезли, слова остались
В немецком языке существует много разных названий и синонимов для обозначения болот, топей, трясин, болотистых озер, топяных лесов и прочих подобных ландшафтов: Moor, Moos, Sumpf, Sumpfland, Bruch, Bruchwald, Fenn, Morast, Pfuhl и так далее.
Раньше болота занимали значительную часть территории нынешней Германии, от морских побережий на севере до альпийских предгорий на юге, в целом - 1,5 млн гектаров. В наши дни от них осталось лишь пять процентов, то есть 95 процентов были осушены ради использования в качестве сельскохозяйственных угодий, добычи торфа и других нужд.
Фотогалерея: Красоты болотных ландшафтов Германии
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Немецкие болота
Короткокрылый зеленчук (нем. Kleine Goldschrecke) на болоте около Мурнау (Бавария)
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Немецкие болота
Болото в Верхней Швабии около Фронройте (Баден-Вюртемберг)
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Немецкие болота
Болото около города Букков (Бранденбург)
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Немецкие болота
Бабочка аврора (она же - зорька, нем. Aurorafalter) на Красном болоте около Герсфельда (Гессен)
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Немецкие болота
Заповедник Дипхольцское болото в Нижней Саксонии. На эту федеральную землю приходится около 40 процентов всех болотных ландшафтов Германии
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Немецкие болота
Голубика (нем. Rauschbeeren), шикша (нем. Krähenbeeren), клюква (нем. Moosbeeren) и брусника (нем. Preiselbeeren), собранные на болоте в Рудных горах (Саксония) на границе Германии и Чехии
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Немецкие болота
Серая цапля на болоте около города Филлинген-Швеннинген (Баден-Вюртемберг)
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Немецкие болота
Плотоядное растение - росянка (нем. Sonnentau) на болоте в окрестностях города Остерхольц-Шармбек (Нижняя Саксония)
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Немецкие болота
Луга цветущих лютиков (нем. Hahnenfuss) на болоте около Мурнау (Бавария)
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Немецкие болота
Болото около города Услар (Нижняя Саксония). Местное туристическое ведомство предлагает по этим местам туры для любителей скандинавской ходьбы
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Немецкие болота
Майский пальчатокоренник (нем. Breitblättrige Knabenkraut) на болоте в восточно-фризском Моордорфе (Нижняя Саксония)
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Немецкие болота
Деревянная дорожка для прогулок по болоту около курорта Бад-Бухау (Баден-Вюртемберг)
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Немецкие болота
Узколистная пушица (нем. Schmalblättriges Wollgras) около Барнсторфа (Нижняя Саксония)
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Немецкие болота
Большое болото около Гифхорна (Нижняя Саксония)
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Немецкие болота
Листья кубышек (нем. Teichrosen) - многолетних водных растений семейства кувшинковых - на болоте в коммуне Айтранг (Бавария)
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Немецкие болота
Болотное озеро на Фризском острове Нордернай (Нижняя Саксония)
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Немецкие болота
Болото на острове Узедом (Мекленбург - Передняя Померания)
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Немецкие болота
Венечный ракитник (нем. Besenginster) на болоте в коммуне Гольденштедт (Нижняя Саксония)
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Немецкие болота
Серые журавли над болотом около Дипхольца (Нижняя Саксония)
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Немецкие болота
Закат солнца над болотным озером в регионе Фронройте (Баден-Вюртемберг)
Автор: Максим Нелюбин
На территории Германии и соседних европейских стран нынешние болота начали образовываться после окончания последней ледниковой эпохи - 10-12 тысяч лет назад. Скорость роста торфяного слоя болот составляет один миллиметр в год, то есть 10 метров за 10 тысяч лет. Торф при этом миллиметр за миллиметром становился и становится своего рода хранилищем углерода, поглощенного растениями из атмосферного углекислого газа и связанного в не полностью разложившихся остатках болотных растений, из которых, собственно, торф и образуется. Разложиться полностью они не могут, так как вода препятствует свободному доступу кислорода. По данным немецкой экологической организации NABU, во всем мире болотистые почвы сейчас содержат вдвое больше запасов углерода, чем все леса вместе взятые.
Немецкие экологи часто сравнивают судьбу болот в Германии с уничтожением буковых лесов, площадь которых также радикально сократилась в результате многовековой хозяйственной деятельности человека. В давние времена буковые леса покрывали большую часть немецких земель. Именно они являются местом действия много древних германских сказаний и легенд. Сейчас их площадь не превышает 15 процентов общей территории немецких лесных массивов. Старые буковые леса Германии даже внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Всемирный день водно-болотных угодий
Болота пока этого статуса не удостоились, но более 30 находятся здесь под особой охраной в соответствии с "Рамсарской конвенцией" - международным соглашением о водно-болотных угодьях. Документ был подписан в иранском городе Рамсаре 2 февраля 1971 года. Эту дату позже выбрали в качестве Всемирного дня водно-болотных угодий. Конвенцию ратифицировало около полутора сотен государств, в том числе Россия, где также насчитывается несколько десятков так называемых "Рамсарских угодий".
Необходимость в конвенции была вызвана массовым осушением болот в середине ХХ века, что привело к резкому сокращению популяции водоплавающих и других птиц, для которых они являются средой обитания (впрочем, не только для них, но и для огромного количества других животных, насекомых и растений, многие из которых находятся под угрозой). Однако сейчас ученые настойчиво указывают еще на одну важную причину для охраны этих ландшафтов и даже ренатурирования осушенных территорий. Болотистые почвы аккумулируют огромное количество углерода и тем самым играют важную роль для защиты земного климата.
"Вечер на болоте". Фриц Овербек, 1896 год
Исчезнувшие болота не только перестают быть естественными хранилищами атмосферного углерода. При осушении болот в атмосферу выделяется огромное количество оксида азота (I), в сотни раз более вредного для земного климата, чем углекислый газ. Треть объема парниковых газов от сельского хозяйства в Германии приходится на использование бывших болотных территорий в качестве полей и пастбищ.
Грядки без торфа
Вклад в дело охраны земного климата и защиту болот может сделать каждый, вернее - каждый, кто покупает землю для цветов, клумб и грядок в садовых центрах, строительных гипермаркетах и других магазинах. Многие сорта такой земли на сто процентов состоят из торфа. Для немецкого рынка существенная часть этого материала импортируется из Восточной Европы. Немецкие экологические организации настоятельно рекомендуют потребителям отказаться от покупки такой земли, а производителям и торговым организациям - перейти на альтернативные сорта (нем. Torffreie Erde) на основе компоста, гумуса, древесного или кокосового волокна.
Помимо человека болотам также угрожает потепление земного климата. Более продолжительная теплая погода уже приводит к удлинению вегетативного периода деревьев и других растений, что увеличивает объемы потребляемой ими воды и приводит к осушению болотистых почв, особенно при длительном отсутствии дождей. Следующим этапом будет постепенная замена в этих местах типичной болотной флоры другими видами растений, предпочитающими более сухие почвы.
Смотрите также:
Где немцы наслаждаются природными красотами
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Немецкие национальные парки
Охрана природы в Германии
В Германии насчитывается шестнадцать национальных парков (Nationalpark), немногим более сотни природных парков (Naturpark) и более 8,5 тысяч природоохранных зон или заповедных территорий (Naturschutzgebiet). Первые природоохранные зоны появились здесь еще во времена Веймарской республики, в законодательство которой понятие "Naturschutzgebiet" было включено в 1920 году.
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Немецкие национальные парки
Статистика и площади
На шестнадцать национальных парков без учета морских территорий приходится всего 0,6 процента площади Германии. Природные парки, где действует наименее строгий охранный режим, занимают 25 процентов (!) территории страны. Многочисленные природоохранные зоны - это в общей сложности еще около четырех процентов площади.
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Немецкие национальные парки
Парки и парки
В некоторых регионах природные парки граничат с национальными парками - например, в Баварском лесу. А в регионе Гарц - вообще три природных парка и один национальный. Национальные парки мы здесь перечислим полностью, но для начала назовем хотя бы несколько популярных природных парков в Германии.
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Немецкие национальные парки
Природные парки
Например, жителям Кельна, Дюссельдорфа или Бонна - прямая дорога в соседний природный парк Бергишес Ланд (Naturpark Bergisches Land). В позапрошлом веке эти места даже называли "Прусской Сибирью" - такие они были дикие и дремучие. Неподалеку также находится парк Семигорье (Naturpark Siebengebirge). Из Гамбурга - рукой подать до Люнебургской пустоши (Naturpark Lüneburger Heide).
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Немецкие национальные парки
Баварский лес
Первый немецкий национальный парк был открыт в 1970 году в Баварском лесу - Nationalpark Bayerischer Wald. Здесь встречаются редкие в Германии животные - например, глухари, рыси, сапсаны, лесные кошки и черные аисты. Большая часть этого парка лежит на высоте выше тысячи метров. Ежегодно здесь бывает более 700 тысяч туристов.
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Немецкие национальные парки
Берхтесгаден
Второй национальный парк Германии - Nationalpark Berchtesgaden - также находится в Баварии. Он был создан в районе Берхтесгаден в 1978 году и является единственным высокогорным немецким национальным парком. Расположен на высоте от 600 до 2700 метров над уровнем моря. Этот парк ежегодно посещает около 1,6 миллиона человек.
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Немецкие национальные парки
Шлезвиг-Гольштейнские ватты
Следующие три парка основали в 1985, 1986 и 1900 годах на прибрежных мелководьях Северного моря. В 2009 году Ваттовые мелководья Германии, Нидерландов и Дании внесли в список Всемирного природного наследия. В Национальном парке Шлезвиг-Гольштейнские ватты (Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer) встречается около 3200 видов животных. В целом на всех этих мелководьях - 10 тысяч видов!
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Немецкие национальные парки
Нижнесаксонские ватты
Национальный парк Нижнесаксонские ватты (Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer) окружает Восточно-Фризские острова. Семь из них - обитаемые: Боркум, Юист, Нордерней, Бальтрум, Лангеог, Шпикерог, Вангероге. Ваттовые мелководья играют, в частности, важную роль для охраны морских и околоводных птиц, которые выводят здесь потомство или останавливаются во время сезонной миграции.
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Немецкие национальные парки
Гамбургское ваттовое море
Национальный парк Гамбургское ваттовое море (Hamburgisches Wattenmeer) - самый небольшой по площади среди трех немецких прибрежных парков на Северном море. Он находится в устье Эльбы недалеко от Куксхафена. В парке обитает 2000 видов животных, из них около 250 видов встречаются только на здешних засоленных лугах. В список ЮНЕСКО этот парк включили позже двух других - в 2011 году.
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Немецкие национальные парки
Национальный парк Ясмунд
На балтийском острове Рюген находится Национальный парк Ясмунд (Nationalpark Jasmund) - самый маленький в Германии. Основан в 1990 году. Особой известью пользуются прибрежные Меловые скалы, служившие мотивом для мастера ландшафтной живописи Каспара Давида Фридриха. Часть здешнего Старого букового леса внесена в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО.
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Немецкие национальные парки
Национальный парк Мюриц
Национальный парк Мюриц (Müritz-Nationalpark) был основан в 1990 году на территории Мекленбургского поозерья, сформировавшегося около 15 тысяч лет назад во время Ледникового периода. Более десяти процентов территории приходится на озера, еще восемь процентов - на болота. На фотографии - одна из березовых рощ. Отметим также, что здешний буковый лес Серран включен в список Всемирного наследия.
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Немецкие национальные парки
Саксонская Швейцария
Эти места около Дрездена в особом представлении не нуждаются. Национальный парк Саксонская Швейцария (Nationalpark Sächsische Schweiz), созданный в 1990 году, славится своими горными ландшафтами. В позапрошлом веке здесь хотели начать активно добывать песчаник, что вызвало протесты. В 1910 было создано общество по защите гор, а в ГДР эти места были взяты под охрану в 1956 году.
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Немецкие национальные парки
Нижняя Долина Одера
Национальный парк Нижняя Долина Одера (Nationalpark Unteres Odertal) основали в Германии в 1995 году на этой приграничной реке в районе Уккермарк. Парк простирается вдоль Одера на полосе шириной от двух до восьми километров. Особой известностью здесь пользуются деревни с многочисленными гнездами аистов на крышах. Заливные луга служат местом отдыха перелетных птиц.
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Немецкие национальные парки
Переднепомеранские лагуны
Национальный парк Переднепомеранские лагуны (Nationalpark Vorpommersche Boddenlandschaft) был создан в ГДР незадолго до воссоединения Германии. Примерно половина площади парка приходится на лагуны - здешние мелководья Балтийского моря. Также он занимает часть полуострова Фишланд-Дарс-Цингст, а также острова Хиддензе, прозванного "Балтийским Капри".
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Немецкие национальные парки
Национальный парк Хайних
В этом обзоре уже несколько раз упоминались старые буковые леса в разных местах, включенные в список Всемирного природного наследия ЮНСЕКО. Национальный парк Хайних (Nationalpark Hainich) был создан в 1997 исключительно для охраны такого здешнего древнего лесного массива. Он является единственным национальным парком в Тюрингии. Эта фотография была сделана во время цветения черемши.
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Немецкие национальные парки
Айфель
Такие представители семейства землеройковых - малые куроты (нем. Sumpfspitzmaus) - обитают в Национальном парке Айфель (Nationalpark Eifel). Он был основан на границе с Бельгией в 2004 году. Здесь встречается более 900 видов охраняемых животных и растений. Для посетителей проложено 240 километров пеших и более 100 километров велосипедных маршрутов.
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Немецкие национальные парки
Келлервальд-Эдерзе
Национальный парк Келлервальд-Эдерзе (Nationalpark Kellerwald-Edersee), основанный в 2004 году в Гессене, принадлежит к числу пяти немецких буковых лесов, включенных в список Всемирного наследия. На территории парка нет населенных пунктов. Уникальный лес сохранился в первозданном виде, так как долгое время им владели здешние князья, использовавшие эти места в качестве охотничьих угодий.
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Немецкие национальные парки
Гарц
Лесной регион Гарц находится сразу в трех федеральных землях - Тюрингии, Саксонии-Анхальт и Нижней Саксонии. Национальный парк Гарц (Nationalpark Harz), созданный в 1990 году и расширенный в 2006 году, занимает сейчас около 10 процентов территории этого региона и является крупнейшим по площади лесным национальным парком Германии.
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Немецкие национальные парки
Шварцвальд
Национальный парк Шварцвальд (Nationalpark Schwarzwald) расположен в одном из самых популярных лесных туристических регионов Германии - знаменитом немецком "Чернолесье". Был основан в 2014 году в северной части Шварцвальда и стал первым национальным парком федеральной земли Баден-Вюртемберг.
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Немецкие национальные парки
Хунсрюк-Хохвальд
Этот самый молодой национальный парк Германии был создан в 2015 году на границе двух федеральных земель - Рейнланд-Пфальца и Саара. Национальный парк Хунсрюк-Хохвальд (Nationalpark Hunsrück-Hochwald) расположен в южной части горного региона Хунсрюк на высоте от 400 до 700 метров над уровнем моря.
Автор: Максим Нелюбин