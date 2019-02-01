Почему нужно охранять болота, топи и трясины

Дождевые леса Амазонии часто называют "зеленым легкими планеты". Действительно, амазонские джунгли в результате процесса фотосинтеза вырабатывают существенную часть кислорода земной атмосферы и поглощают определенную долю углекислого газа. Однако не менее важную роль в долгосрочном извлечении углекислого газа из воздуха играют болота - в целом по всему миру. Экологи отводят этим ландшафтам роль своего рода "почек" нашей планеты. 2 февраля отмечается Всемирный день водно-болотных угодий. Почему их так важно охранять? Разберемся на примере Германии.

Болота исчезли, слова остались

В немецком языке существует много разных названий и синонимов для обозначения болот, топей, трясин, болотистых озер, топяных лесов и прочих подобных ландшафтов: Moor, Moos, Sumpf, Sumpfland, Bruch, Bruchwald, Fenn, Morast, Pfuhl и так далее.

Раньше болота занимали значительную часть территории нынешней Германии, от морских побережий на севере до альпийских предгорий на юге, в целом - 1,5 млн гектаров. В наши дни от них осталось лишь пять процентов, то есть 95 процентов были осушены ради использования в качестве сельскохозяйственных угодий, добычи торфа и других нужд.

Фотогалерея: Красоты болотных ландшафтов Германии

Немецкие болота Короткокрылый зеленчук (нем. Kleine Goldschrecke) на болоте около Мурнау (Бавария)

Немецкие болота Болото в Верхней Швабии около Фронройте (Баден-Вюртемберг)

Немецкие болота Болото около города Букков (Бранденбург)

Немецкие болота Бабочка аврора (она же - зорька, нем. Aurorafalter) на Красном болоте около Герсфельда (Гессен)

Немецкие болота Заповедник Дипхольцское болото в Нижней Саксонии. На эту федеральную землю приходится около 40 процентов всех болотных ландшафтов Германии

Немецкие болота Голубика (нем. Rauschbeeren), шикша (нем. Krähenbeeren), клюква (нем. Moosbeeren) и брусника (нем. Preiselbeeren), собранные на болоте в Рудных горах (Саксония) на границе Германии и Чехии

Немецкие болота Серая цапля на болоте около города Филлинген-Швеннинген (Баден-Вюртемберг)

Немецкие болота Плотоядное растение - росянка (нем. Sonnentau) на болоте в окрестностях города Остерхольц-Шармбек (Нижняя Саксония)

Немецкие болота Луга цветущих лютиков (нем. Hahnenfuss) на болоте около Мурнау (Бавария)

Немецкие болота Болото около города Услар (Нижняя Саксония). Местное туристическое ведомство предлагает по этим местам туры для любителей скандинавской ходьбы

Немецкие болота Майский пальчатокоренник (нем. Breitblättrige Knabenkraut) на болоте в восточно-фризском Моордорфе (Нижняя Саксония)

Немецкие болота Деревянная дорожка для прогулок по болоту около курорта Бад-Бухау (Баден-Вюртемберг)

Немецкие болота Узколистная пушица (нем. Schmalblättriges Wollgras) около Барнсторфа (Нижняя Саксония)

Немецкие болота Большое болото около Гифхорна (Нижняя Саксония)

Немецкие болота Листья кубышек (нем. Teichrosen) - многолетних водных растений семейства кувшинковых - на болоте в коммуне Айтранг (Бавария)

Немецкие болота Болотное озеро на Фризском острове Нордернай (Нижняя Саксония)

Немецкие болота Болото на острове Узедом (Мекленбург - Передняя Померания)

Немецкие болота Венечный ракитник (нем. Besenginster) на болоте в коммуне Гольденштедт (Нижняя Саксония)

Немецкие болота Серые журавли над болотом около Дипхольца (Нижняя Саксония)

Немецкие болота Закат солнца над болотным озером в регионе Фронройте (Баден-Вюртемберг) Автор: Максим Нелюбин



На территории Германии и соседних европейских стран нынешние болота начали образовываться после окончания последней ледниковой эпохи - 10-12 тысяч лет назад. Скорость роста торфяного слоя болот составляет один миллиметр в год, то есть 10 метров за 10 тысяч лет. Торф при этом миллиметр за миллиметром становился и становится своего рода хранилищем углерода, поглощенного растениями из атмосферного углекислого газа и связанного в не полностью разложившихся остатках болотных растений, из которых, собственно, торф и образуется. Разложиться полностью они не могут, так как вода препятствует свободному доступу кислорода. По данным немецкой экологической организации NABU, во всем мире болотистые почвы сейчас содержат вдвое больше запасов углерода, чем все леса вместе взятые.

Немецкие экологи часто сравнивают судьбу болот в Германии с уничтожением буковых лесов, площадь которых также радикально сократилась в результате многовековой хозяйственной деятельности человека. В давние времена буковые леса покрывали большую часть немецких земель. Именно они являются местом действия много древних германских сказаний и легенд. Сейчас их площадь не превышает 15 процентов общей территории немецких лесных массивов. Старые буковые леса Германии даже внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Всемирный день водно-болотных угодий

Болота пока этого статуса не удостоились, но более 30 находятся здесь под особой охраной в соответствии с "Рамсарской конвенцией" - международным соглашением о водно-болотных угодьях. Документ был подписан в иранском городе Рамсаре 2 февраля 1971 года. Эту дату позже выбрали в качестве Всемирного дня водно-болотных угодий. Конвенцию ратифицировало около полутора сотен государств, в том числе Россия, где также насчитывается несколько десятков так называемых "Рамсарских угодий".

Необходимость в конвенции была вызвана массовым осушением болот в середине ХХ века, что привело к резкому сокращению популяции водоплавающих и других птиц, для которых они являются средой обитания (впрочем, не только для них, но и для огромного количества других животных, насекомых и растений, многие из которых находятся под угрозой). Однако сейчас ученые настойчиво указывают еще на одну важную причину для охраны этих ландшафтов и даже ренатурирования осушенных территорий. Болотистые почвы аккумулируют огромное количество углерода и тем самым играют важную роль для защиты земного климата.

"Вечер на болоте". Фриц Овербек, 1896 год

Исчезнувшие болота не только перестают быть естественными хранилищами атмосферного углерода. При осушении болот в атмосферу выделяется огромное количество оксида азота (I), в сотни раз более вредного для земного климата, чем углекислый газ. Треть объема парниковых газов от сельского хозяйства в Германии приходится на использование бывших болотных территорий в качестве полей и пастбищ.

Грядки без торфа

Вклад в дело охраны земного климата и защиту болот может сделать каждый, вернее - каждый, кто покупает землю для цветов, клумб и грядок в садовых центрах, строительных гипермаркетах и других магазинах. Многие сорта такой земли на сто процентов состоят из торфа. Для немецкого рынка существенная часть этого материала импортируется из Восточной Европы. Немецкие экологические организации настоятельно рекомендуют потребителям отказаться от покупки такой земли, а производителям и торговым организациям - перейти на альтернативные сорта (нем. Torffreie Erde) на основе компоста, гумуса, древесного или кокосового волокна.

Помимо человека болотам также угрожает потепление земного климата. Более продолжительная теплая погода уже приводит к удлинению вегетативного периода деревьев и других растений, что увеличивает объемы потребляемой ими воды и приводит к осушению болотистых почв, особенно при длительном отсутствии дождей. Следующим этапом будет постепенная замена в этих местах типичной болотной флоры другими видами растений, предпочитающими более сухие почвы.

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