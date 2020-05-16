Почему многие магазины одежды не переживут коронавируса

Какой бизнес особенно сильно пострадает от пандемии коронавируса? Чаще всего называют авиакомпании, всю индустрию туризма, рестораны, кинотеатры, такси... В этот список непременно следует включить и магазины одежды. Во всяком случае, в Германии, где розничная торговля именно в этом сегменте опасается наибольшего числа банкротств. Впрочем, ситуация на немецком рынке, думается, достаточно показательна и для других европейских стран, в том числе России.

Непроданный товар из весеннего ассортимента

Казалось бы, шансы на выживание у продавцов одежды должны быть неплохими. Товар у них не скоропортящийся, норма прибыли немалая, так что после свертывания карантинных мер можно спокойно открывать магазины и ждать клиентов с их отложенным за время сидения дома спросом. На самом деле все совсем не так.

Одежда - товар как раз скоропортящийся, поскольку сезонный. Продать модную вещь с хорошей прибылью можно только в преддверии или в начале сезона, затем она быстро теряет в цене. Отсюда - первая специфическая беда, с которой столкнулись из-за COVID-19 немецкие магазины одежды.

Когда они закрывались в середине марта из-за карантина, в витринах еще был весенний ассортимент. Когда в конце апреля вновь открылись сначала бутики и магазины площадью до 800 квадратных метров, а в первых числах мая последовали крупные торговые точки, уже настало время предлагать покупателям летний гардероб. В результате теперь склады забиты нераспроданным товаром, которого, по оценкам Федерального союза розничных торговцев текстилем (BTE), от 200 до 300 миллионов единиц.

Многие немцы из-за коронавируса (временно?) разлюбили шопинг

Из-за пандемии и рецессии нет желания заниматься шопингом

Причем в ближайшие месяцы ситуация, скорее всего, ухудшится. "Вполне возможно, что летом торговцы модой будут сидеть на горе из полумиллиарда непроданных текстильных изделий", - опасается пресс-секретарь BTE Аксель Аугустин (Axel Augustin). Ведь после открытия стационарных магазинов никого наплыва соскучившихся по шопингу покупателей не произошло.

Так, выручка опрошенных продавцов одежды на второй неделе после частичного снятия локдауна оказалась в среднем на 44% ниже, чем в аналогичный период прошлого года, сообщил специализированный отраслевой портал textilwirtschaft.de. Но эта уже беда всей непродовольственной розничной торговли: немцы избегают пока походов по магазинам, поскольку бояться заразиться и в то же время придерживают деньги в условиях разразившегося экономического кризиса.

Исследование американской консалтинговой компании McKinsey о потребительских настроениях в Германии подтверждает: за две недели после частичного открытия магазинов 54% опрошенных так ни разу и не воспользовались вновь предоставившейся им возможностью приобрести одежду, косметику или бытовую электронику, а ходили только в супермаркеты за продуктами питания и предметами первой необходимости. Еще 25% за полмесяца лишь один раз покидали дом ради шопинга.

Такого наплыва покупателей Кельну и другим городам придется еще долго ждать

Карантин и удаленная работа лишили стимула обзавестись обновкой

На эту общую потребительскую сдержанность, вызванную одновременно пандемией коронавируса и рецессией, накладывается вторая специфическая беда индустрии моды. Ведь для чего представители среднего класса, имеющие, как правило, хорошо заполненный гардероб, приобретают новую одежду? Чтобы "на людей посмотреть и себя показать". Однако карантинное сидение дома, запрет на массовые мероприятия, включая вечеринки и крупные семейные торжества, например, свадьбы, а также неясные перспективы летнего отпуска лишили многих потребителей поводов и стимулов обзаводиться обновкой, принаряжаться.

"Мы исходим из того, что до тех пор, пока крупные торжества и праздники будут ограничены или даже запрещены, а миллионы людей будут трудиться в удаленном режиме или неполное рабочее время, нам предстоят значительные потери", - уверен генеральный директор BTE Рольф Пангельс (Rolf Pangels).

Беда для продавцов одежды в том, что массовые мероприятия отменены в Германии как минимум до 31 августа. К тому же нынешним летом очень многие немцы из-за закрытых границ, медленного восстановления воздушного сообщения и страха заразиться в самолете будут отдыхать, скорее всего, не на средиземноморских курортах, а в куда менее многолюдных и модных местах. Туда можно поехать и без обновок.

Банкротство торговых домов изменит облик городов

В свою очередь, на торговых улицах немецких городов по причине все тех же ограничений туризма окажется намного меньше иностранных гостей, обычно охотно покупающих в Германии одежду из-за выгодного соотношения цены и качества. В таких условиях шансы магазинов удачно, без серьезных скидок, продать летний, да и осенний ассортименты весьма невелики.

У богатых традициями универмагов Karstadt и Kaufhof - огромные убытки

"Нормальный сезонный бизнес, как в предыдущие годы, мы ожидаем не ранее рождественского периода, и то только в том случае, если все пойдет хорошо", - сообщил порталу textilwirtschaft.de топ-менеджер торгового концерна C&A Марийн ван дер Зее (Marijn van der Zee) и подытожил: "Для торговцев это катастрофическая ситуация". Причем как для бутиков, так и для больших специализированных магазинов и универмагов с крупными отделами одежды.

"Нам угрожает банкротство традиционных торговых домов, десятилетиями определявших облик центральных улиц наших городов", - бьет тревогу Йозеф Санктйохансер (Josef Sanktjohanser), президент Объединения розничной торговли (HDE). Его опасения подтверждают пришедшие 15 мая сообщения о том, что переживающий хронические трудности торговый концерн Galeria Karstadt Kaufhof допускает закрытие сразу около 80 из 170 своих универмагов, ассортимент которых в значительной мере составляет именно одежда.

Онлайн-магазины и аутлет-центры теснят традиционных торговцев

Так что коронавирус может резко ускорить и придать совершенно новые масштабы процессу, который и без того идет в Германии уже не первый год. "В 2010-м у нас было еще почти 23 000 торговых предприятий с упором на одежду, теперь их число едва дотягивает до 15 000", - жаловался еще в декабре глава BTE Рольф Пангельс.

Немецкая фирма Zalando - один из лидеров онлайн-торговли одеждой и обувью

Одна из ключевых причин этого процесса - растущая конкуренция со стороны онлайн-магазинов. В условиях локдауна и карантина эта конкуренция резко усилилась. По данным института маркетинговых исследований GfK, в апреле 70 процентов жителей Германии совершили по меньшей мере одну покупку в интернете. Судя по опросам, многие заказывали, действительно, именно одежду, хотя ни о каком буме таких продаж речь все же не идет, указывала консалтинговая компания Немецкий институт моды (DMI).

Другой грозный конкурент для традиционных торговых точек в городах - огромные загородные аутлет-центры, где со значительными скидками предлагается нераспроданная магазинами или текстильными фабриками одежда известных брендов. А поскольку в этом году продукции, так и не нашедшей покупателя, окажется особенно много, "аутлет-центры просто завалят товаром", предсказывает специалист по этой бизнес-модели, глава консалтинговой компании Ecostra Йоахим Виль (Joachim Will).

Аутлет-центр в городке Метцингене, где находится штаб-квартира фирмы Hugo Boss

"Гигантская битва скидок во всей индустрии моды"

Он ждет значительного роста посетителей 15 крупных аутлет-центров на территории Германии с общей торговой площадью в 235 000 квадратных метров. Тем более, что их посещение нередко воспринимается как своего рода коллективное развлечение, однодневная экскурсия с семьей или в компании друзей. Потребители, считает эксперт, не захотят, несмотря на пандемию, полностью лишать себя удовольствия заняться шоппингом и порадоваться выгодным покупкам, а затем и похвастаться ими перед знакомыми.

Йоахим Виль не сомневается: в этом году в Германии "дело дойдет до гигантской битвы скидок во всей индустрии моды". Так что жители страны и те туристы, которые получат возможность въехать в ФРГ, будут иметь благодаря коронавирусу хороший шанс весьма выгодно приодеться.

Обратной стороной этого "праздника сниженных цен" станет ускоренное разорение большого числа магазинов одежды, сокращение конкуренции и выбора на немецком фэшн-рынке. Нечто подобное грозит и другим странам. Так, российское издание "Коммерсантъ" со ссылкой на экспертов писало в начале мая, что "после снятия карантинных мер в Москве могут закрыться до 50% магазинов одежды, обуви и аксессуаров".

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