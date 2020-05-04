Немецкие пивные бары и пандемия: кнайпы до и после карантина

Карантин из-за коронавируса в Германии больно ударил по традиционным небольшим пивнушкам (они же - пивные бары или кнайпы) - заведениям, в которых подается преимущественно разливное пиво, но при желании можно заказать и другие алкогольные и безалкогольные напитки, а также простую закуску. В середине марта все такие пивные бары в Германии вынуждены были временно закрыться, как и другие места - кафе, рестораны и так далее. Еду разрешалось продавать только на вынос.

Сейчас пандемия пошла на спад. В мае немецкие федеральные земли начали вводить послабления карантина - в частности, разрешили снова открыться ресторанам и питейным заведениям. Однако многие в результате длительного простоя оказались на грани разорения.

Последствия пандемии

Согласно данным Германского объединения предприятий гостиничного бизнеса и общественного питания (DEHOGA) по состоянию на конец апреля, каждому третьему пивному бару в Германии финансовых средств хватит лишь на первые двадцать дней после выхода из карантина. Реальное положение дел является еще более печальным.

Сколько таких небольших питейных заведений откроется после карантина, пока неясно. Но тем, что уже распахнули свои двери, приходится нелегко. Из-за риска заражения коронавирусом столы и стулья теперь следует расставлять на удаленном расстоянии друг от друга, так что число посадочных мест автоматически сокращается.

"Угловая" пивная в Берлине, 1900 год

В результате немецкие кнайпы, всегда привлекавшие посетителей как раз возможностью тесного живого общения, уже не смогут принимать столько гостей, сколько принимали раньше. Да и гарантии того, что в условиях продолжающейся пандемии люди вообще будут готовы длительное время находиться в закрытом помещении вместе с другими людьми, тоже нет. В любом случае, столь ощутимое уменьшение количества посетителей отразится на прибыли пивных баров, что грозит разорением.

Промилле, телевизоры и запрет на курение

Впрочем, традиционные немецкие кнайпы уже неоднократно сталкивались с разными угрозами для своего существования. Например, это произошло в 1953 году, когда Федеральная судебная палата Германии впервые установила допустимый уровень содержания алкоголя в крови для водителей. Владельцы пивных встретили эту новость настороженно, но граница в 1,5 промилле все же оставляла гостям возможность выпить бокал-другой после работы, не вступая в конфликт с законом.

Плохое будущее пивбарам также предрекали в 1960-е годы, когда немцы начали в массовом порядке обзаводиться телевизорами, перед которыми стали проводить все больше и больше времени. Однако и эти опасения оказались напрасными, как и беспокойства владельцев кнайп в связи с ростом популярности бутылочного пива и в связи с дальнейшими понижениями допустимой нормы содержания алкоголя в крови водителей: сначала - до 0,8 промилле, а позже - до 0,5 промилле.

Пивной бар "Bürger-Klause" в Бохуме задолго до пандемии

Запрет на курение в общественных местах, вступивший в силу в Германии в 2008 году, сначала распространялся на все заведения общепита и бары, но большинство федеральных земель (кроме Саара, Баварии и Северного Рейна - Вестфалии) вскоре сделали исключения для маленьких пивбаров, так что и эту грозу в большинстве регионов они пережили. По данным DEHOGA, в период с 2012 по 2018 годы в Германии закрылось около 3800 кнайп, но при этом наблюдаются сильные региональные различия. Например, в Гамбурге с 2001 по 2011 годы их число сократилось почти вдвое, а в Берлине, наоборот, в два раза увеличилось.

Домашняя атмосфера для непринужденного общения

Классические кнайпы называют "гостиными комнатами немцев". Многие сохраняют свой традиционный облик и домашнюю атмосферу, бюргерский уют - приглушенный свет, обшитые деревом стены, массивную мебель, занавески в цветочек... В меню, помимо пива и прочих напитков, - традиционные простые закуски: в зависимости от региона - рулетики из маринованного филе селедки - рольмопс, крендели, домашние рубленые котлеты и так далее.

Владельцы пивной "Elbschlosskeller" в Гамбурге превратили свою временно закрытую кнайпу в центр помощи нуждающимся - готовили бесплатные обеды и раздавали одежду бездомным

Если в условиях нынешнего карантина некоторые социальные контакты можно поддерживать виртуально - в видеочате, то имитировать посещение кнайпы таким образом не получится. "Присутствовать в подобном заведении можно только физически", - рассуждает в беседе с DW ученый-антрополог, профессор Свободного университета в Берлине Кристоф Вульф (Christoph Wulf).

По его словам, такое же важное значение для людей может иметь, например, партия карточной игры в скат или встреча за бильярдным столом. "Играющие друг с другом попадают в совершенно иной мир - в некую "третью комнату", - отмечает ученый. Как он поясняет, для любителей пропустить стаканчик-другой кнайпе - это больше, чем просто кабак. Посещение пивного бара - важный ритуал, который дает ощущение, что ты находишься в надежном месте и среди своих людей, которым можно доверять.

Сейчас жители Германии много недель были лишены возможности совершить такой ритуал. "В этой ситуации люди - особенно в крупных городах - значительно больше страдали от одиночества", - говорит Вульф. По его словам, по своей натуре человек склонен к общению с другими людьми. "Смысл жизни в одном - встречаться друг с другом, причем не обязательно со специальной целью. Важно не то, о чем ты говоришь, а то, что ты разговариваешь”, - убежден Кристоф Вульф.

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