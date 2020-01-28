 Первый случай заболевания коронавирусом выявлен в ОАЭ | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 29.01.2020

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Мир

Первый случай заболевания коронавирусом выявлен в ОАЭ

Все заболевшие в ОАЭ - члены одной семьи родом из китайской провинции Хубэй, в которой началось распространение нового коронавируса. Этой первый выявленный случай заболевания новым вирусом на Ближнем Востоке.

Эмират Абу-Даби

Эмират Абу-Даби, ОАЭ

В Объединенных Арабских Эмиратах зарегистрирован первый на Ближнем Востоке случай заболевания коронавирусом. Как сообщило в среду, 29 января, министерство здравоохранения ОАЭ, заболевшие - члены семьи родом из китайской провинции Хубэй, где находится город Ухань, ставший очагом распространения вируса. О числе заболевших не сообщается. По данным властей ОАЭ, они находятся в стабильном состоянии под надзором медиков.

Контекст

Опасения из-за коронавируса распространяются быстрее его самого. Хотя вирус не так опасен, как можно предположить, и меры по борьбе с ним, принимаемые КНР, очень эффективны, уверен Фабиан Шмидт. (29.01.2020)

Общее число заразившихся коронавирусом из Китая за сутки увеличилось в Германии до четырех человек. Все они работали в одной компании. (28.01.2020)

Власти эмиратов распорядились контролировать всех пассажиров, прибывающих из Китая в аэропорты Дубая и Абу-Даби. По их данным, в прошлом году только через аэропорт Дубая транзитом проследовали 3,6 миллиона китайцев. В ОАЭ расположены филиалы нескольких сотен китайских компаний.

Распространение коронавируса 2019-nCoV

Первые случаи заражения новым коронавирусом были связаны с оптовым рынком морепродуктов в городе Ухань в китайской провинции Хубэй. До его закрытия 1 января на этом рынке продавались не только морские млекопитающие, но и летучие мыши, куры, кролики и змеи. По мнению китайских вирусологов, один из этих видов мог стать источником заражения.

По состоянию на 29 января заражение коронавирусом 2019-nCoV в мире выявлено у примерно 6000 человек, а число скончавшихся превысило 132 человека. Все жертвы вируса до сих пор были в Китае. Власти КНР ограничили транспортное сообщение с рядом мегаполисов, фактически поместив под карантин свыше 56 млн человек в 18 городах провинции Хубэй.

Кроме того, случаи заболевания подтверждены в Гонконге, Макао, на Тайване, а также в Австралии, Вьетнаме, Канаде, Малайзии, Непале, Сингапуре, США, Таиланде, Германии, Франции, Южной Корее и Японии.

Смотрите также:

  • Симптомы китайского коронавируса напоминают признаки гриппа и простуды.

    Новый коронавирус из Китая

    Симптомы коронавируса

    Симптомы китайского коронавируса напоминают признаки гриппа и простудных заболеваний. В первую очередь, это общее недомогание, кашель и повышенная температура. По наблюдениям китайских врачей, особенно уязвимы перед вирусом пожилые люди и люди с ослабленным иммунитетом. Инкубационный период составляет от одного до 14 дней, причем в это время опасность заражения вирусом сохраняется.

  • Диаметр коронавируса 2019-nCoV из Китая оставляет от 80 до 160 нанометров.

    Новый коронавирус из Китая

    Коронавирус под микроскопом

    Вирус 2019-nCoV, вспышка которого произошла в Китае, относится к семейству коронавирусов, хорошо известных ученым. В 2003 году вирус из этого семейства вызвал вспышку острого респираторного синдрома (Sars), а в 2012-м - ближневосточного респираторного синдрома (Mers) .

  • Вспышка пневмонии, вызываемой коронавирусом 2019-nCoV началась в городе Ухане в конце декабря 2019 года. Изначально вирус передавался от диких животных к человеку, впоследствии - от человека к человеку.

    Новый коронавирус из Китая

    Вирус появился в городе Ухань в центральном Китае

    Впервые коронавирус 2019-nCoV был выявлен в городе Ухань в центральной части Китая. Предположительно источником инфекции стал местный рынок морепродуктов, на котором продавались, кроме прочего, змеи, летучие мыши и другие дикие животные, употребляемые китайцами в пищу. Население города составляет около 11 млн человек.

  • Из-за угрозы заражения новым коронавирусом из Китая пассажиры метро в Шри-Ланке носят респираторные маски. Сотрудники метро измеряют температуру тела людей на станциях с помощью специальных тепловых датчиков.

    Новый коронавирус из Китая

    Респираторные маски и датчики температуры тела

    Из-за вспышки легочного заболевания, вызванного коронавирусом 2019-nCoV в Китае, сотрудники аэропортов и метро уже в нескольких странах начали регулярно замерять температуру тела пассажиров. Респираторные маски - еще одна мера предосторожности, призванная противостоять распространению вируса.

  • Пожилая китаянка с респираторной маской на лице на пустынной улице города Уханя, ставшего очагом распространения смертоносного коронавируса.

    Новый коронавирус из Китая

    Опустевшие улицы Уханя

    Опасаясь заражения опасным коронавируом, жители города Уханя, с 22 января фактически находящегося на карантине, стараются избегать людных мест. Кинотеатры, рестораны и музеи города прекратили работу, многие фирмы рекомендовали своим сотрудникам перейти на работу из дома.

  • Десятки экскаваторов строят в ускоренном темпе больницу для пациентов, зараженных коронавирусом 2019-nCoV в городе Ухань.

    Новый коронавирус из Китая

    Экстренная постройка новой больницы в Ухане

    Учитывая скорость распространения нового коронавируса, китайские власти распорядились в рекордные сроки, за десять дней, построить в городе Ухань новую больницу для пациентов, инфицированных вирусом 2019-nCoV. По данным на 28 января, число скончавшихся от коронавируса в Китае составило 106 человек. Еще более 4,5 тысяч человек в КНР и ряде других стран на сегодняшний день заражены этим вирусом.

  • Из-за вспышки коронавируса отдельные города в Китае фактически оказались отрезаны от внешнего мира. Магазины, рестораны и кинотеатры прекратили работу. Ожидается, что связанный с этим спад потребления будет иметь негативные последствия для китайской экономики.

    Новый коронавирус из Китая

    Последствия для экономики Китая

    По мнению многих экспертов, вспышка коронавируса в Китае, из-за которой города с многомиллионным населением фактически оказались под карантином, будет иметь негативные последствия для экономики КНР. В первую очередь, речь идет о спаде потребления в период празднования Нового года по лунному календарю и отказе китайцев от уже запланированных поездок.

  • Исследование коронавируса ведется в лабораториях Института вирусологии берлинской клиники Шарите.

    Новый коронавирус из Китая

    Коронавирус за пределами Китая

    Кроме КНР инфицирование коронавирусом было зафиксировано в ряде других стран, в том числе США, Франции, Японии и Южной Корее. В ночь на 28 января власти Баварии подтвердили первый случай заболевания коронавирусом в Германии. По данным властей ФРГ, страна хорошо подготовлена к борьбе с коронавирусом. В Институте вирусологии берлинской клиники "Шарите" врачи разработали метод диагностики вируса.

  • В связи со вспышкой легочного заболевания, вызываемого коронавирусом 2019-nCoV, целый ряд государств объявил о намерении провести воздушным путем эвакуацию своих граждан из города Ухань.

    Новый коронавирус из Китая

    Эвакуация иностранных граждан из Уханя

    В связи со вспышкой легочного заболевания, вызываемого коронавирусом 2019-nCoV, целый ряд государств объявил о намерении провести эвакуацию своих граждан самолетами из города Ухань,транспортное сообщение с которым по указанию властей КНР было прервано. В том числе, о подобных планах заявили США, Германия и Нидерланды. По данным МИД ФРГ, на сегодня в Ухане проживают около 90 граждан Германии.

    Автор: Елена Гункель


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Как отразится эпидемия коронавируса на туризме в России

Контекст

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Число жертв коронавируса увеличивается каждый день. Китайские власти принимают беспрецедентные меры, чтобы ограничить дальнейшее распространение инфекции. (28.01.2020)  

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