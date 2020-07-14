Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.
Открытое акционерное общество "Первый канал" - российская государственная телекомпания и государственный телеканал.
Движение "Голос" утверждает, что федеральные СМИ распространяли ложную информацию о нем, которую подхватили Совет Федерации и другие органы власти.
Из Беларуси выслан корреспондент российского "Первого канала". По данным издания Naviny.by, поводом послужил репортаж о ситуации с коронавирусом.
Первый канал и холдинг ВГТРК скрыли счетчики лайков и дизлайков под выступлением Владимира Путина, а также отключили возможность комментировать видео.
Дочь певицы Алсу, 11-летняя Микелла Абрамова, на спецвыпуск "Голос. Дети" не пришла. Тем не менее, гендиректор Первого канала Константин Эрнст назвал ее в числе девяти победителей шоу. Нового голосования не проводилось.
Компания Group-IB, проводящая расследование хода зрительского голосования, выявила массовую автоматизированную отправку СМС за одного участника шоу.
Итоговый отчет проверки результатов телешоу, в котором победила дочь Алсу и банкира Яна Абрамова, будет опубликован в открытом доступе.
Дочь российской певицы Алсу выиграла финал телешоу, набрав более 56 процентов голосов. Оператор голосования сообщил об "аномальностях" в распределении голосов.
Украина или Украина? Эфиры российских телеканалов в последние годы разнообразием не отличаются, констатирует карикатурист Сергей Елкин.
В целом, "Первый" и его подрядчики задолжали телецентру более миллиарда рублей, сообщает "Коммерсант".
Спустя несколько дней после публикации расследования Алексея Навального ведущий телеканала "Россия" Сергей Брилев подтвердил, что у него действительно есть британское гражданство и недвижимость в Лондоне.
Корреспондентки "Первого канала" и телеканала "Россия" собирались снимать "тенденциозные" сюжеты о праздновании Дня Победы в Украине, сообщили в СБУ.
В России телевидение покажет зимнюю Олимпиаду в Пхёнчхане. Однако транслироваться будут только соревнования с участием спортсменов из РФ.
В пресс-службе холдинга заявили, что откажутся показывать Олимпиаду, если в ней не будет участвовать российская сборная. К бойкоту может присоединиться "Первый канал".
Почему премия ТЭФИ никому не интересна, кроме тех, кто ее раздает и получает? Потому что телевидение перестало быть интеллектуальным лидером, считает Александр Плющев.
Первый канал сообщил о похищении своей журналистки в Киеве, а в СБУ пояснили, что ее высылают.
Сообщения об уходе Андрея Малахова с Первого канала породили волну слухов о причинах этого решения. Карикатурист Сергей Елкин об отношении телеведущего к поднявшейся шумихе.
© 2021 Deutsche Welle |
Защита личных данных |
Legal notice |
Contact