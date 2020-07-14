ВГТРК не покажет зимнюю Олимпиаду в случае отстранения РФ

В пресс-службе холдинга заявили, что откажутся показывать Олимпиаду, если в ней не будет участвовать российская сборная. К бойкоту может присоединиться "Первый канал".