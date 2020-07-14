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Первый канал

Открытое акционерное общество "Первый канал" - российская государственная телекомпания и государственный телеканал.

September 2018+++Wahlbeobachtung in Russland, Golos - Beobachter (c) DW/Evlalia Samedowa

"Голос" обратился в Генпрокуратуру РФ из-за фейков о независимых наблюдателях 14.07.2020

Движение "Голос" утверждает, что федеральные СМИ распространяли ложную информацию о нем, которую подхватили Совет Федерации и другие органы власти.

Entrance to the Belarusian Foreign Ministry in Minsk. Ivan Rudnev/RIA Novosti

В Беларуси лишили аккредитации съемочную группу "Первого канала" 06.05.2020

Из Беларуси выслан корреспондент российского "Первого канала". По данным издания Naviny.by, поводом послужил репортаж о ситуации с коронавирусом.
Russian President Vladimir Putin prepares to address his New Year wishes to the nation in at the Kremlin in central Moscow, on January 1, 2020. (Photo by Mikhail Klimentyev / SPUTNIK / AFP)

Российские каналы скрыли дизлайки под новогодним обращением Путина 02.01.2020

Первый канал и холдинг ВГТРК скрыли счетчики лайков и дизлайков под выступлением Владимира Путина, а также отключили возможность комментировать видео.
Screenshot Youtube The Voice Kids Russia Michella Abramowa

Первый канал объявил победителями "Голос. Дети" всех финалистов 24.05.2019

Дочь певицы Алсу, 11-летняя Микелла Абрамова, на спецвыпуск "Голос. Дети" не пришла. Тем не менее, гендиректор Первого канала Константин Эрнст назвал ее в числе девяти победителей шоу. Нового голосования не проводилось.

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Первый канал аннулировал результаты финала конкурса "Голос. Дети" 16.05.2019

Компания Group-IB, проводящая расследование хода зрительского голосования, выявила массовую автоматизированную отправку СМС за одного участника шоу.
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Партнер Интерпола проверяет результаты телешоу "Голос. Дети" 29.04.2019

Итоговый отчет проверки результатов телешоу, в котором победила дочь Алсу и банкира Яна Абрамова, будет опубликован в открытом доступе.
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"Первый канал" проверяет итоги голосования шоу "Голос. Дети" 27.04.2019

Дочь российской певицы Алсу выиграла финал телешоу, набрав более 56 процентов голосов. Оператор голосования сообщил об "аномальностях" в распределении голосов.

15.01.2019 Propaganda in Russland, russisches Fernsehen, TV, Karikatur, Sergey Elkin.

Что посмотреть по российскому ТВ 15.01.2019

Украина или Украина? Эфиры российских телеканалов в последние годы разнообразием не отличаются, констатирует карикатурист Сергей Елкин.
MOSCOW, RUSSIA - FEBRUARY 4, 2018: A view of the Ostankino TV Tower through snow-covered trees during a snowfall. Artyom Geodakyan/TASS Foto: Artyom Geodakyan/TASS/dpa |

"Останкино" требует от "Первого канала" покрыть долги на 164 млн рублей 25.12.2018

В целом, "Первый" и его подрядчики задолжали телецентру более миллиарда рублей, сообщает "Коммерсант".
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Брилев подтвердил наличие британского гражданства и квартиры в Лондоне 27.11.2018

Спустя несколько дней после публикации расследования Алексея Навального ведущий телеканала "Россия" Сергей Брилев подтвердил, что у него действительно есть британское гражданство и недвижимость в Лондоне.
Logo des ukrainischen Geheimdiensts - SBU *** Bilder von DW-Korrespondent in der Ukraine Alexander Savizki; zugeschickt im September 2010

Украина выдворила двух спецкоров российских телеканалов 09.05.2018

Корреспондентки "Первого канала" и телеканала "Россия" собирались снимать "тенденциозные" сюжеты о праздновании Дня Победы в Украине, сообщили в СБУ.
08.08.2016 ARCHIV - A TV cameraman is seen during the Swimming events during the Rio 2016 Olympic Games at the Olympic Aquatics Stadium in Rio de Janeiro, Brazil, 8 August 2016. Photo: Michael Kappeler/dpa (zu dpa Kein Olympia bei ARD und ZDF: Eurosport sendet exklusiv am 28.11.2016) Foto: Michael Kappeler/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

"Первый канал" покажет зимнюю Олимпиаду выборочно 12.12.2017

В России телевидение покажет зимнюю Олимпиаду в Пхёнчхане. Однако транслироваться будут только соревнования с участием спортсменов из РФ.
18.02.2014 FILE - In this Feb. 18, 2014, file photo, a Russian skating fan holds the country's national flag over the Olympic rings before the start of the men's 10,000-meter speedskating race at Adler Arena Skating Center during the 2014 Winter Olympics in Sochi, Russia. On Monday, July 18, 2016 WADA investigator Richard McLaren confirmed claims of state-run doping in Russia. (AP Photo/David J. Phillip, File) Copyright: picture-alliance/AP Photo

ВГТРК не покажет зимнюю Олимпиаду в случае отстранения РФ 17.11.2017

В пресс-службе холдинга заявили, что откажутся показывать Олимпиаду, если в ней не будет участвовать российская сборная. К бойкоту может присоединиться "Первый канал".
Das ist eine Karikatur von Sergey Elkin. Das Bild darf auf DW-Seiten veröffentlicht werden. Copyright: Sergey Elkin. Thema: Folgen der russischen TV-Propaganda. Bildbeschreibung: Ein Mann mit Fernbedienung an seinem Kopf

Комментарий: Российское телевидение как производитель телебарахла 05.10.2017

Почему премия ТЭФИ никому не интересна, кроме тех, кто ее раздает и получает? Потому что телевидение перестало быть интеллектуальным лидером, считает Александр Плющев.
29.07.2015 ***** epa04865044 A member of the Security Service of Ukraine (SBU) stands next to a screen showing alleged captured Russian officer Vladimir Starkov, during a news conference in Kiev, Ukraine, 29 July 2015. During a joint press conference the Head of the Security Service of Ukraine (SBU) Vasiliy Hrytsak and the Head of the State Border Service of Ukraine Viktor Nazarenko informed the media about recent arrest in eastern Ukraine, as they claim, one Russian army officer. At night on 25 July the Ukrainian border guards captured a truck with ammunition at the Berezove checkpoint in eastern Ukraine with two men in military uniforms. One of this men is Vladimir Starkov who is an officer of Russian army, according to the Head of the Security Service of Ukraine (SBU) Vasiliy Hrytsak. EPA/ROMAN PILIPEY Copyright: picture-alliance/epa/R. Pilipey

СБУ заявила о выдворении журналистки Первого канала 30.08.2017

Первый канал сообщил о похищении своей журналистки в Киеве, а в СБУ пояснили, что ее высылают.
Moskau, 07.08.2017 Bekannter russischer TV-Moderator Andrej Malakhov verlässt den 1. Kanal

Как Андрей Малахов стал героем "Пусть говорят" 07.08.2017

Сообщения об уходе Андрея Малахова с Первого канала породили волну слухов о причинах этого решения. Карикатурист Сергей Елкин об отношении телеведущего к поднявшейся шумихе.

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