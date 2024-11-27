Власти ФРГ не предписывали журналистам из РФ покинуть страну

Федеральное правительство Германии не предписывало сотрудникам российского государственного Первого канала покидать страну и не ограничивало их профессиональную деятельность, заявил в среду, 27 ноября, на правительственной пресс-конференции в Берлине представитель МИД Германии Кристиан Вагнер (Christian Wagner). Он предположил, что речь может идти о претензиях к сотрудникам Первого канала со стороны органов миграционного контроля на уровне городских властей Берлина, однако подчеркнул, что со стороны федеральных властей никаких шагов в отношении сотрудников Первого канала не предпринималось.

По его словам, в случае если сообщения о высылке из РФ двух сотрудников телерадиокомпании ARD подтвердятся, МИД ФРГ самым решительным образом осудит это решение российских властей, поскольку оно ни в коей мере не адекватно.

Корреспондент Первого канала в Берлине заявил о требовании покинуть страну

Ранее в это же день, работающие в Германии журналисты российского Первого канала заявили о "требовании немецких властей покинуть страну". Соответствующий документ они получили 26 ноября, сообщило российское государственное агентство ТАСС со ссылкой на заявление корреспондента Ивана Благого. При этом агентство утверждает, что речь идет о "закрытии немецкого бюро Первого канала". Благой связал данную меру с репортажем Первого канала о задержании гражданина ФРГ в Калининградской области по делу о взрыве на газораспределительной станции. "Требование покинуть страну было получено почти сразу после выхода в эфир сюжета о задержании в России немецкого гражданина", - указал он.

Россия высылает двух журналистов ARD

Через несколько часов после этого сообщения официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила на брифинге, что в качестве ответной меры Россия высылает двух журналистов немецкой медиагруппы ARD. "Немецким корреспондентам в ответ на недружественные действия Берлина, которые были предприняты в отношении российских корреспондентов, в качестве зеркальной меры предписано сдать аккредитационные удостоверения и покинуть территорию Российской Федерации", - сообщила Захарова. Речь, по ее словам, идет о корреспонденте Франке Айшмане (Frank Aischmann) и операторе Свене Феллере (Sven Feller).