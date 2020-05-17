От "легкого гриппа" до катастрофы: как Бразилия стала очагом пандемии

Бразилия вышла на третье место в мире по числу выявленных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, уступая по этому показателю лишь США и России. По данным на вторник, 19 мая, общее число инфицированных в этой латиноамериканской стране превысило 250 000 человек, а официальное количество летальных исходов вследствие COVID-19 увеличилось до 16 853.

При этом в Бразилии, по сравнению с США, Россией и Великобританией, тестируется лишь крохотная доля населения, поэтому реальное число заразившихся, очевидно, в несколько раз выше. Больницы страны переполнены, и все больше людей умирают дома, так и не сдав анализы на коронавирус. Признаков спада эпидемии пока нет: число заболевших продолжает расти, а кадры массовых захоронений в Манаусе и Сан-Паулу уже облетели весь мир.

"Хоть я и Мессия, но чудеса творить не могу"

В то же время президент страны Жаир Болсонару, похоже, не слишком обеспокоен сложившейся ситуацией. Он называет коронавирус всего лишь "легким гриппом" и утверждает, что "истерика" вокруг него выгодна Китаю, который пытается таким способом навредить самому Болсонару и президенту США Дональду Трампу.

Жаир Болсонару в разгар эпидемии приветствует своих сторонников

В марте Болсонару нанес демонстративный визит американскому лидеру, прилетев во Флориду. По возвращении из поездки у более 20 членов бразильской делегации выявили коронавирус.

Болсонару сознательно игнорирует рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и собственного Минздрава, которые призывают граждан придерживаться правил социального дистанцирования. Он с удовольствием пожимает руки своим сторонникам, которые каждую неделю протестуют перед президентским дворцом, требуя отмены ограничительных мер. Я, мол, бывший спортсмен, и вирус ему нипочем, хвастается Болсонару.

Сторонники Болсонару протестуют против карантинных мер

Участники акций протеста публично критикуют губернаторов штатов и мэров городов, распорядившихся закрыть на карантин торговые центры и магазины, не торгующие товарами первой необходимости. В ответ на упреки оппонентов в том, что число умерших в стране продолжает расти, Болсонару отвечает: "Что же я могу поделать? Хоть меня и зовут Мессия (второе имя Жиара Болсонару - Мессиас. - Ред.), но чудеса творить я не могу".

Молитвы и антималярийный препарат

Несмотря на это, президент призвал жителей страны молиться за избавление от коронавируса. Кроме того, как и Дональд Трамп, он рекомендовал применять для лечения COVID-19 противомалярийный препарат хлорохин и поручил лаборатории вооруженных сил Бразилии произвести один миллион таблеток этого лекарственного средства.

Министр здравоохранения Луис Энрике Мандета, однако, отказался выдавать разрешение на использование этого препарата в борьбе с коронавирусом. Вскоре он лишился своего поста: в середине апреля Мандену отправили в отставку. Однако его преемник онколог Нельсон Тейч также не спешил одобрять хлорохин: он подал в отставку 16 мая, не проработав на своей должности и месяца.

То, что хлорохин помогает больным справиться с коронавирусом, до сих пор не доказано. У многих пациентов это препарат, наоборот, может вызвать сердечную аритмию. По оценкам врачей, в последние недели у себя дома скончались сотни бразильцев, самостоятельно применявших хлорохин без разрешения врачей. Тем не менее в министерстве здравоохранения планируют уже в ближайшие дни официально одобрить применение этого лекарства для лечения от коронавируса.

Болсонару против местных властей

Министры здравоохранения Мандета и Тейч навлекли на себя гнев президента, в том числе, и из-за своей поддержки ограничительных мер, принятых местными властями. Болсонару же подчеркивает, что закрытие на карантин магазинов, ресторанов и школ губительно для бразильской экономики.

В Бразилии не успевают хоронить умерших от последствий пандемии коронавируса

Однако у президента связаны руки, ведь решения о введении или ослаблении карантина принимаются на уровне штатов и городов. Поскольку в ряде регионов государственные клиники уже переполнены, местные органы власти все чаще принимают жесткие меры.

В некоторых районах Рио-де-Жанейро уже введены локдауны. То же самое происходит и в штате Сан-Паулу, где от короновируса уже скончалось больше человек, чем в Китае.

50 млн бразильцев претендуют на пособия

Под давлением парламента бразильское правительство решило в течение трех месяцев выплачивать финансовую помощь лицам, работавших без договоров, а также матерям-одиночкам. Размер пособия составляет около 100 евро в месяц: на него претендуют около 50 млн бразильцев - почти каждый четвертый житель страны. Из-за огромного спроса перед отделениями банков образовались длинные очереди, что привело к новым случаям заражения.

Вместе с тем угроза экономической рецессии может снова привести к росту популярности Болсонару, рейтинг которого в последнее время неуклонно снижался. Для этого президенту Бразилии нужно попросту обвинить в страданиях населения местные власти.

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