 Отпуск в эпоху COVID-19: чего на самом деле стоит бояться | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 28.07.2020

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Россия

Отпуск в эпоху COVID-19: чего на самом деле стоит бояться

В Европе опасаются нового всплеска коронавируса в период отпусков. Карикатурист Сергей Елкин - об особенностях летнего отдыха во время пандемии.

Карикатура Сергея Елкина. Отдыхающий купается в море в спасательном круге в форме коронавируса и, увидев акулу, кричит: Акула! Напротив него испуганная акула кричит: Covid-19.

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  • Третьяковская галерея, Москва

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    С 3 июля в Москве заработала Третьяковская галерея. Посетителям на входе измеряют температуру, ходить по залам можно только в масках. Групповые экскурсии - до пяти человек. Чтобы не создавать очереди, заходить предлагают по "сеансам". 15 июля в Петербурге откроется Русский музей, а билеты можно купить уже сейчас - на сайте.

  • Музеи Ватикана

    Лувр и другие: как теперь будут работать музеи

    С измерением температуры

    Уже 1 июня открылись Музеи Ватикана. Сюда пускают каждые 15 минут по предварительной онлайн-записи, которую временно сделали бесплатной. Посетителям измеряют температуру тела: 37,5 - допустимая граница для входа.

  • Музей Альбертина, Вена

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  • Петергоф

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  • В Галерее Уффици

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    Боттичелли на расстоянии

    Галерея Уффици во Флоренции принимает посетителей с 3 июня. Теперь посмотреть на работы Боттичелли получится после измерения температуры тела. Групповые экскурсии - до 10 человек. Всех просят соблюдать дистанцию в 1,8 метра и носить маски. Внутри могут находиться не более 450 человек одновременно.

  • Музей во Франкфурте-на-Майне

    Лувр и другие: как теперь будут работать музеи

    Открыт с начала мая

    Музей "Штедель" во Франкфурте-на-Майне открылся еще в начале мая. Забронировать время посещения можно как онлайн, так и в обычных кассах. Обязательно соблюдение дистанции и ношение масок. Кстати, те, кто забыл их дома, может купить респиратор на входе.

    Автор: Ксения Сафронова


Смотреть видео 25:51

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