Отпуск в эпоху COVID-19: чего на самом деле стоит бояться

Лувр и другие: как теперь будут работать музеи

Без больших групповых экскурсий

С 3 июля в Москве заработала Третьяковская галерея. Посетителям на входе измеряют температуру, ходить по залам можно только в масках. Групповые экскурсии - до пяти человек. Чтобы не создавать очереди, заходить предлагают по "сеансам". 15 июля в Петербурге откроется Русский музей, а билеты можно купить уже сейчас - на сайте.