 Опрос выявил рост числа случаев тяжелой депрессии из-за коронавируса | Новости из Германии о Германии | DW | 08.06.2020

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Германия

Опрос выявил рост числа случаев тяжелой депрессии из-за коронавируса

Особенно негативно пандемия сказалась на психическом состоянии людей в возрасте от 18 до 25 лет. Ученые бьют тревогу, поскольку нехватка психотерапевтов ощущалась и до пандемии.

Мужчина на фоне винных бутылок

Ограничения, введенные на фоне коронавируса SARS-CoV-2, привели к заметному росту числа случаев тяжелой депрессии среди населения. Особенно сильно пострадала возрастная группа от 18 до 25 лет, сообщил профессор клинической психологии в Частной высшей школе Гёттингена (PFH) Юсеф Шибан (Youssef Shiban) в понедельник, 8 июня, комментируя результаты онлайн-опроса, проведенного его институтом совместно с университетом Регенсбурга, норвежским Университетом прикладных наук и Карлтонским университетом в Оттаве.

Для опроса исследователи использовали так называемую ISR-анкету – инструмент, позволяющий установить симптомы психических расстройств. По словам Шибана, ожидалось, что доля случаев тяжелой депрессии среди населения не превысит одного процента, однако выяснилось, что этот показатель достигает пяти процентов.

Профессор Шибан обеспокоен ростом числа случаев тяжелой депрессии, особенно, учитывая тот факт, что нехватка психотерапевтов ощущалась и до пандемии. По его словам, есть признаки того, что психические последствия от карантинных мер будут ощущаться длительное время. Ученые планируют провести сравнительный анализ ситуации в различных федеральных землях Германии, а также между ФРГ, Норвегией и Канадой.

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    Автор: Наталия Королева


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