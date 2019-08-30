Новый учебный год в Германии: что изменилось? (фото)

Коронавирус внес свои коррективы и в школьную жизнь. Уже сложно представить себе школьника или учителя без маски. Какие еще правила действуют в школах Германии?
В школах Германии новый учебный год не начинается 1 сентября. Более того, вообще единой даты начала для всей страны не существует в принципе. В федеральных землях она варьируется - каждый год по-разному. И нынешний сезон не стал исключением.
Первой федеральной землей, где начались занятия после летних каникул, стала Мекленбург - Передняя Померания: здесь школьники сели за парты уже 3 августа. В Гамбурге новый учебный год стартовал 6 августа. В Бранденбурге и Берлине регулярные занятия начались с сегодняшнего дня.
На очереди - самая густонаселенная федеральная земля Германии: Северный Рейн - Вестфалия. И здесь в школах, которые откроют свои двери 12 августа, будут действовать самые жесткие, в сравнении с другими землями, правила поведения из-за пандемии коронавируса: ношение масок обязательно не только на территории школы, но и в классах. Правда учащиеся младших классов (с 1-го по 4-й) могут снять маску, сев за парту. До осенних каникул персонал может бесплатно делать тест на наличие коронавируса в организме каждые 14 дней.
Первый учебный день в жизни - это праздник, которого каждый малыш в Германии ждет с особым нетерпением.
Первоклашки во Франкфурте-на-Одере. Регулярные занятия начались в Бранденбурге сегодня, 10 августа, а 8 августа в школах прошли праздничные мероприятия для самых маленьких
В этом году подготовка к нему была смазана из-за пандемии, но учителя постарались сделать все возможное для создания радостной атмосферы.
Каждая федеральная земля сама принимала решение относительно правил, действующих на территории школ. А каждое учебное заведение разрабатывало свой комплекс мер, направленных на приостановление распространения коронавируса.
Главные правила не должны нарушаться ни при каких обстоятельствах: ношение масок, соблюдение дистанции в 1,5 метра, регулярное мытье рук и проветривание помещений.
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