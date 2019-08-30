 Новый учебный год в Германии: что изменилось? (фото) | Кадр дня | DW | 10.08.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Кадр за кадром

Новый учебный год в Германии: что изменилось? (фото)

Коронавирус внес свои коррективы и в школьную жизнь. Уже сложно представить себе школьника или учителя без маски. Какие еще правила действуют в школах Германии?

Школьник в Дрездене

В школах Германии новый учебный год не начинается 1 сентября. Более того, вообще единой даты начала для всей страны не существует в принципе. В федеральных землях она варьируется - каждый год по-разному. И нынешний сезон не стал исключением. 

Мальчик моет руки

Занятия 10 августа начались и в федеральной земле Шлезвиг - Гольштейн

Первой федеральной землей, где начались занятия после летних каникул, стала Мекленбург - Передняя Померания: здесь школьники сели за парты уже 3 августа. В Гамбурге новый учебный год стартовал 6 августа. В Бранденбурге и Берлине регулярные занятия начались с сегодняшнего дня. 

На очереди - самая густонаселенная федеральная земля Германии: Северный Рейн - Вестфалия. И здесь в школах, которые откроют свои двери 12 августа, будут действовать самые жесткие, в сравнении с другими землями, правила поведения из-за пандемии коронавируса: ношение масок обязательно не только на территории школы, но и в классах. Правда учащиеся младших классов (с 1-го по 4-й) могут снять маску, сев за парту. До осенних каникул персонал может бесплатно делать тест на наличие коронавируса в организме каждые 14 дней.

Первый учебный день в жизни - это праздник, которого каждый малыш в Германии ждет с особым нетерпением.

Первоклашки во Франкфурте-на-Одере

Первоклашки во Франкфурте-на-Одере. Регулярные занятия начались в Бранденбурге сегодня, 10 августа, а 8 августа в школах прошли праздничные мероприятия для самых маленьких

В этом году подготовка к нему была смазана из-за пандемии, но учителя постарались сделать все возможное для создания радостной атмосферы.

Каждая федеральная земля сама принимала решение относительно правил, действующих на территории школ. А каждое учебное заведение разрабатывало свой комплекс мер, направленных на приостановление распространения коронавируса.

Школьный урок

Вот так прошло первое занятие после летних каникул в одной из школ Киля

Главные правила не должны нарушаться ни при каких обстоятельствах: ношение масок, соблюдение дистанции в 1,5 метра, регулярное мытье рук и проветривание помещений.

Смотрите также:

  • Школьный кулек

    Первый день в немецкой школе

    Школьный кулек

    В руках первоклассницы - большой, яркий кулек. Schultüte ("школьный кулек") вручали немецкому школьнику уже 200 лет назад. Так упаковывали все необходимое: дощечку с грифелем и мелом, завтрак, а главное - сладости. С годами в кульках появились цветные карандаши, краски, ластики, компакт-диски, маленькие игрушки...

  • Школьные ранцы

    Первый день в немецкой школе

    Ранцы на любой вкус

    Выбрать для первоклассника ранец непросто из-за обилия мотивов. Девочки больше всего любят лошадок, мальчики - футбол и машинки. Кроме того, ранец должен быть эргономичен, оптимально приспособлен к спине ребенка, изготовлен из прочного материала. Краски всегда яркие. Нередко в экипировку первоклассника (ранец и другие принадлежности) родители и бабушки с дедушками инвестируют пару сотен евро.

  • Ланч-бокс с завтраком

    Первый день в немецкой школе

    Ланч-бокс с завтраком

    Немецкие дети обычно завтракают в школе на большой перемене. Завтрак, как правило, они берут с собой из дома: бутерброды, овощи, яблоки... Молоко по желанию дают в школе. Обедают только те дети, которые остаются на продленку.

  • Первый урок

    Первый день в немецкой школе

    Первый урок

    Первый день и для немецких первоклассников - настоящий праздник. Новичков приветствуют, знакомят со школой и классом, в котором они будут учиться. Ведь уже на следующий день первоклассникам предстоит ориентироваться здесь самостоятельно.

  • Учителя танцуют на празднике для первоклассников

    Первый день в немецкой школе

    Наставники

    Во время праздника, организованного для первоклашек, новички знакомятся не только с учителями, но и со своими "шефами" (в начальной школе это третьеклассники и четвероклассники), которые помогают малышам. Праздник готовят общими усилиями, а учителя здесь - главные артисты (как на этом снимке).

  • Фотография на память

    Первый день в немецкой школе

    На память

    Прежде чем распаковать школьный кулек, который первоклассники с помощью родителей и воспитателей детского сада мастерят часто сами, делают памятную фотографию: чтобы этот особенный день был увековечен.

    Автор: Инга Ваннер, Кейт Мюзер


Контекст

Что в кульке у немецкого первоклассника?

Главная "принадлежность" первоклассника в Германии имеет полуторавековую традицию. Это большой яркий кулек - "шультюте" (Schultüte), с которым малыши приходят в школу в свой первый учебный день.  

Немецкие эксперты: каким должен быть правильный школьный ранец

Первый раз в первый класс, - сколько радости доставляют родителям эти слова! И сколько забот! Одна из главных: какой ранец выбрать. Это, оказывается, целая наука.  

Пригоден ли ребенок к школе: как проверяют дошкольников в Германии?

Дошкольники в Германии проходят обязательное медицинское обследование. Что должны уметь дети перед школой? Как их проверяют?  

Запретные подарки в немецких школах

Какой подарок лучше сделать немецкому учителю, чтобы его не уволили? DW разбиралась в хитрой арифметике.  

Как готовятся к школе в Германии

Готовиться к школе родители будущих первоклссников начинают задолго до начала учебного года. А что нужно для того, чтобы "во всеоружии" отправить ребенка в первый класс в Германии?  

Почти 10 миллионов детей могут не вернуться в школы после пандемии

На фоне кризиса, связанного с распространением коронавируса, в ряде стран мира резко сокращены бюджеты на образование и растет бедность, указывает организация Save the Children.  

В Берлине вручили аттестаты зрелости - на футбольном поле (фото)

Один из самых запоминающихся дней в жизни для выпускников немецких школ в этом году проходит не так, как обычно. Но экзамены они сдали и теперь получают аттестаты.  

В ФРГ школы вернутся к нормальной работе после летних каникул

Федеральное и земельное правительства согласовали дальнейшие шаги в рамках борьбы с пандемией коронавируса. Массовые мероприятия, такие как ярмарки и уличные праздники, останутся под запретом до конца октября.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Начало учебного года в условиях пандемии  

Что говорят об онлайн-обучении в Германии  

Школьная арифметика: сколько стоит выпускной в России?  

Также по теме

Grundschüler

Как готовятся к школе в Германии 30.08.2019

Готовиться к школе родители будущих первоклссников начинают задолго до начала учебного года. А что нужно для того, чтобы "во всеоружии" отправить ребенка в первый класс в Германии?

Реклама

Культура и стиль жизни  

Книги  

История  

Учеба и карьера  

По Германии  

Фоторепортажи  

Кадр за кадром  

Сервис

RSS-ленты  

Рассылки  

Twitter: новости DW

Telegram: канал DW

Facebook: сообщество DW

''В контакте'': учеба и карьера

Youtube: канал DW