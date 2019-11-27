Новый еврокомиссар готовит в Киеве "промышленный безвиз"

Соглашение о совместном авиапространстве, права национальных меньшинств, "промышленный безвиз", перевод украинской энергетики на возобновляемые источники, пересмотр соглашения о зоне свободной торговли, борьба с коррупцией и помощь по переходу Украины на "цифровую экономику" - главные темы визита в Украину еврокомиссара по вопросам расширения и политике соседства ЕС Оливера Вархеи, состоявшегося 11 и 12 февраля. Киев рассчитывает на подписание нескольких соглашений и расширение объемов торговли с Евросоюзом уже в этом году.

Визит Оливера Вархеи в Киев стал его первой поездкой в государства-члены "Восточного партнерства" после назначения на эту должность в новом составе Еврокомиссии. "Это свидетельствует о важности для нас Украины", - сказал Вархеи. По его словам, реформы в стране идут успешно. Еврокомиссар также отметил прогресс выполнения соглашения об ассоциации Украины с ЕС. Одним из показателей этого он назвал рост товарооборота между сторонами на 60 процентов.

Новые перспективы партнерства

В дальнейших планах Еврокомиссии, по словам Вархеи, поддержка роста экономики в Украине и увеличение рабочих мест. А также сотрудничество в областях энергетики, транспорта, коммуникаций и образования, что должно "способствовать поступлению прямых иностранных инвестиций в страну". "Мы будем совместно работать над улучшением бизнес-среды, обеспечением верховенства права, искоренением коррупции и олигархического влияния, чтобы способствовать развитию демократии и вашей страны", - добавил Вархеи.

По его словам, внимание Еврокомиссии будет приковано к увеличению объемов двусторонней торговли, синхронизации технических стандартов, свободы прессы и соблюдению прав нацменьшинств. Курс Брюсселя на поддержку государственного суверенитета и территориальной целостности Украины останется неизменным, подчеркнул он. "Мы не готовы к каким-либо компромиссам", - заявил еврокомиссар.

Первый результат

В свою очередь, премьер-министр Украины Алексей Гончарук на совместном брифинге сообщил о конкретном результате - подписании соглашения о европейской помощи в 25 миллионов евро программе поддержки электронного управления и цифровой экономики в Украине. Премьер надеется на подписание с ЕС соглашения об общем авиационном пространстве до конца нынешнего года.

Значительной частью переговоров с еврокомиссаром Гончарук назвал подготовку соглашения ACAA, более известной в Украине под названием "промышленный безвиз". "Мы рассчитываем на серьезный прогресс в АСАА уже в этом году и надеемся выйти на подписание в ближайшие годы", - сказал Гончарук. Однако Вархеи отметил, что сначала необходимо гармонизировать украинские технические стандарты и сертификацию с европейскими правилами.

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