Новые санкции ЕС за Навального: что нужно о них знать

Министры иностранных дел стран Евросоюза решили ввести санкции за судебное преследование российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом по итогам заседания Совета ЕС в понедельник, 22 февраля, сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. DW поясняет, в чем будут состоять эти меры и почему Евросоюз избрал "минималистский" подход в своих санкциях.
Первое применения нового режима санкций ЕС за нарушения прав человека
Многие обозреватели и политики ожидали санкций за задержание и арест Навального после его возвращения в Москву еще месяцем ранее, на январском Совете ЕС по иностранным делам. Но тогда вместо ограничительных мер было решено, что Боррель полетит в Москву.
С тех пор российские суды вынесли в отношении Навального сразу два решения . "В ответ на события вокруг господина Навального мы достигли политического соглашения о введении ограничительных мер против ответственных за его арест, преследование и суд над ним", - отметил Боррель на пресс-конференции по итогам Совета ЕС. Он ожидает, что окончательное утверждение санкций займет не больше недели.
Верховный представитель ЕС по внешней политике также подчеркнул, что это станет первым случаем применения Евросоюзом нового режима санкций за нарушения прав человека. Он предусматривает запрет на въезд в ЕС и замораживание активов на его территории, если таковые существуют.
Кто будет в списке санкций за преследование Навального?
Боррель отказался называть имена тех, кого внесут в список. Это стандартная для Евросоюза практика - держать в секрете, против кого он готовит санкции. Первая причина такого подхода в том, что в противном случае эти люди или компании смогут подготовиться и, например, вывести деньги из ЕС. Вторая причина в том, что пока нет окончательного решения Совета ЕС о санкциях, оно еще может измениться.
Впрочем, в этот раз в Брюсселе не удержали в секрете имена некоторых кандидатов в санкционный список. По сообщениям ряда информагентств, это председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, генпрокурор Игорь Краснов, директор Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников и командующий нацгвардии Виктор Золотов.
Боррель отказался уточнять, сколько имен он планирует внести в свое предложение по санкциям. При этом он дал понять, что меры будут введены только против российских силовиков, причастных к делу Навального, а российских олигархов это не коснется. "Мы не можем ввести санкции против кого-то потому, что он нам не нравится... Говорят: накажите олигархов. Может, мы и не любим олигархов, но мы должны доказать, что люди, против которых введут санкции, прямо участвовали в том, за что мы их вводим. Это верховенство права", - отметил Боррель.
Впрочем, когда журналисты спросили о списке из четырех фамилий министра иностранных дел Германии Хайко Маса (Heiko Maas), он эту информацию не опроверг, хотя и не подтвердил.
Санкции Евросоюза с предложением России диалога
У многих журналистов вызвало удивление такое небольшое количество имен в списке. Тем более что накануне заседания Совета ЕС руководители основанного Навальным Фонда борьбы с коррупцией Леонид Волков и Иван Жданов встретились с главами МИДов или постпредами всех 27 государств ЕС. В частности, Волков и Жданов убеждали собеседников, что мягкий подход к президенту РФ Владимиру Путину не работает и только убеждает его в слабости Евросоюза.
Впрочем, очевидно, не все министры услышали их советы. Высказавшись в поддержку санкций, Мас отметил: "В то же время мы должны искать пути, как нам оставаться в диалоге с Москвой". Он объяснил это тем, что ЕС нуждается в России для решения многих международных проблем. За диалог с Россией высказался и глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн.
Общаясь с журналистами после заседания, Мас и не отрицал, что новые санкции не направлены непосредственно на то, чтобы изменить политику Москвы. "Есть и такие санкции, которые вводятся, чтобы просто заявить о своей позиции, что мы не готовы мириться с определенными вещами и ничего не предпринимать", - заявил германский министр, указав как на отравление Навального "Новичком", так и на сомнительность судебного процесса над ним. "Мы реагируем на то, что считаем неприемлемым, например, обращение с Алексеем Навальным. Но мы также говорим, что готовы к диалогу по важным вопросам, находящимся в интересах ЕС и в интересах России", - отметил Мас.
Представители ряда других стран ЕС исповедуют совершенно иной подход. Его, в частности, выразил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис, назвавший визит Борреля в Москву шансом для ЕС разобраться, чего он хочет достичь в отношениях с Россией. "Я считаю, что это шанс говорить о ценностях, а не об интересах. Например, как мы можем помочь людям в России, стремящимся к демократии и свободе", - отметил он.
В ЕС работают над новым подходом в отношениях с Россией
Министры согласились на "минималистский" пакет санкций, несмотря на последствия визита Борреля в Москву, который многие в Брюсселе восприняли как провальный. Однако главы МИД сделали свои выводы.
"Совет ЕС един в своей оценке, что Россия движется по пути авторитарного государства, отдаляющего ее от Европы. Министры единогласно восприняли последние действия и реакции России как четкий сигнал отсутствия заинтересованности в сотрудничестве с ЕС. Наоборот, она заинтересована в конфронтации", - подвел итог заседания Боррель.
Главы МИД согласились строить политику в отношении России по трем направлениям. "Давать отпор, когда Россия нарушает международное право и права человека; сдерживать, когда она пытается увеличить на нас давление, в частности с помощью дезинформации и кибератак; вести диалог по вопросам, представляющим для нас интерес", - уточнил глава дипломатии Европейского Союза.
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Навальный и Фонд борьбы с коррупцией: "Дворец для Путина", "Чайка" и другие расследования
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Автор: Марина Барановская