Новые Санжары без коронавируса: как встречали украинцев после карантина

В Новых Санжарах после 14 дней закончился карантин для 105 украинцев и иностранных граждан, эвакуированных из Уханя из-за эпидемии коронавируса. Репортаж DW о том, как их встречали в этот раз.
Центральные ворота санатория МВД Украины в Новых Санжарах открыли впервые за 14 дней после того, как сюда привезли эвакуированных из Китая украинцев и иностранных граждан. Сегодня, спустя две недели с момента начала карантина, нацгвардейцы и сотрудники МЧС - уже без защитных масок. Не ходят по территории санатория и люди в защитных белых костюмах.
Охрана территории снята и сюда впустили журналистов и родственников эвакуированных. Они буквально бегут к зданиям, где еще за закрытыми дверями находятся их близкие. Некоторые находившиеся в карантине вышли на балконы, выглядывают из окон, машут руками. А некоторые уже с вещами стоят в холле здания санатория.
"Я была готова сама сюда переехать к дочке на эти 14 дней. Но меня не пустили, сказали, что опасно", - рассказывает Светлана Захаренко из Запорожья. Она приехала встречать свою дочь - артистку украинского балета, которая работала по контракту в Китае.
В Новые Санжары прилетел президент Зеленский
Официальное завершение карантина медики назначили на 12 часов дня. Совпало это по времени с прибытием в Новые Санжары президента Украины Владимира Зеленского, который с утра ездил по разным объектам Полтавской области. Его доставили на вертолете, который сел на площадке возле санатория МВД.
Некоторые родственники эвакуированных из Китая уже заметно нервничали в ожидании. "Ну, вот не нравится мне эта театральщина", - в сердцах объяснил DW дядя одного из студентов, который учится в университете Уханя и после эвакуации находился в карантине. Кое-кто даже пытался шутить, напевая песенку крокодила Гены "про волшебника в голубом вертолете" из известного мультфильма.
Некоторым родственникам не нравилось, что их попросили стоять как на съемочной площадке - только справа от входа в санаторий, а также не подходить к своим родным, которых они приехали встречать. Не перемещаться по периметру площади сотрудники охраны президента и СБУ просили и корреспондентов DW.
Но этот четкий порядок, похожий во многом на шоу (расстановку массовки во время съемок), "сломали" нацгвардейцы, которые ровно в 12.00 открыли двери, выпустив людей, находившихся две недели в карантине, в объятия близких. Многие из них просто ничего не говорили, глядя на своих плачущих родителей…
"Иду к вам, иду", - с такими словами опоздавший на несколько минут президент Зеленский появился на площадке возле санатория. В окружении многочисленной охраны он сначала поблагодарил сотрудников, которые обеспечивали порядок на протяжении 14-ти дневного карантина. Затем Зеленский обратился ко всем со словами о том, что сейчас не стоит путешествовать по миру, а лучше переключиться на внутренний туризм в Украине: "Вы же видите, что по сравнению со многими странами Европы, у нас наименьшее количество этих случаев. И мы это контролируем".
В память о "теплом приеме" в Новых Санжарах
Танцор из Одессы Сергей Мейлехзон несколько лет подряд работал по разным контрактам в Китае. Он показывает DW футболку, которую надел в день завершения карантина. "14 дней обсервации. Ради безопасности страны", - цитирует надпись Сергей и добавляет, что, увидев, как о нем и его коллегах по несчастью заботились, "не может теперь не гордиться своей страной". Сергей считает, что на фоне пережитого во время эпидемии в Китае, скорее всего, он очень долго не будет ездить туда.
Сергей и его коллега Катерина Бондарева признают, что были шокированы "теплым приемом" в Новых Санжарах. "Тогда было страшно, но мы это все пережили и простили тех людей", - добавила Катерина. Молодой студент из Черногории Милош Перишич сказал DW, что не очень удивился такому приему в Новых Санжарах: "У меня в стране, наверное, подобное бы тоже случилось".
Новые настроения в Санжарах
В день завершения карантина к воротам санатория пришли и некоторые местные жители. Одни радовались тому, что эвакуированные здоровы. Другие - тому, что они уезжают, не оставив тут коронавирус. Будут ли они рады, если сюда вновь привезут на карантин людей? На этот вопрос DW мнения у стоящих на обочине пожилых женщин разделились. Одна сказала, что, мол, пусть везут в другие города. А вторая ей парировала: "А если мы заболеем, то, что? Нас тоже выгонять? Пусть люди лечатся".
Ситуацию спас дедушка, который сказал, что, мол, будь, что будет - в Новых Санжарах готовы ко всему. Того, что в Новые Санжары вновь привезут людей на карантин, никто не исключает. Местный санаторий в действительности стал своеобразной площадкой по отработке действий всех служб во время потенциальной эпидемии или реальных случаев заражения коронавирусом. Рекомендации медиков будут разосланы по всем регионам.
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