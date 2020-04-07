Новая статистика: немцы не боятся коронавируса

Грядущий спад в экономике - главный страх немцев на сегодняшний день, а вовсе не коронавирус как таковой. За свое здоровье и работу немцы практически не беспокоятся. По сравнению с 2019 годом, страх перед тяжелыми болезнями и безработицей повысился у жителей Германии лишь на шесть пунктов: в наши дни боятся заболеть или лишиться работы 45 процентов немцев. Действиями правительства Германии по преодолению кризиса, связанного с пандемией коронавируса, многие респонденты очень довольны. Таковы результаты исследования "Страхи немцев" ("Ängste der Deutschen"), проведенного крупной немецкой страховой компанией R+V. Начиная с 1992 года, она регулярно проводит опросы и выясняет, чего боятся немцы.

Опрос - отражение настроений в обществе

Индекс "немецкого страха" (есть такое понятие - German Angst) сейчас достиг одного из самых низких показателей за все время проведения исследований. Еще ниже (35 процентов) он был лишь в 2019 году. Советник компании R+V, известный политолог Манфред Шмидт (Manfred Schmidt) из Гейдельберга называет такие итоги сенсационными! По его мнению, в нынешней ситуации немцы производят впечатление удивительно беззаботных людей.

"Руку на пульсе" немецких граждан Шмидт держит уже 15 лет, регулярно оценивая для компании R+V результаты опросов "Страхи немцев". Для ученых проводимое по заказу R+V исследование - своего рода сейсмограф, который отражает душевное состояние жителей Германии. Вопросы, которые задают респондентам, затрагивают все сферы: от политики - до проблем в личной жизни.

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