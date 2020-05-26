 Немцы придумали, как рассадить оркестр во время пандемии | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 26.05.2020

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Культура и стиль жизни

Немцы придумали, как рассадить оркестр во время пандемии

Германия постепенно выходит из локдауна. Все еще под запретом большие скопления людей. Когда снова будут разрешены концерты? И как они будут организованы?

Coronavirus Cottbus - Musiker musizieren für Krankenhauspatienten (picture-alliance/dpa/P. Pleul)

Темпы снятия ограничений на проведение массовых культурных мероприятий федеральные земли Германии определяют по собственному усмотрению. Нижняя Саксония, например, намерена разрешить концерты и спектакли с сентября. В Северном Рейне-Вестфалии, как говорится в официальном заявлении властей этой федеральной земли, уже "с 30 мая должно быть возможным открытие кинотеатров, театров, опер и концертных залов - при условии, что минимальное расстояние между посетителями составит 1,5 метра".

Кельнская филармония, как следует из заявления ее руководства, готова предложить слушателям с 1 июня "небольшую, но прекрасную программу" преимущественно камерной музыки, которая не требует одновременного присутствия на сцене сотни музыкантов, как в случае, например, с большим симфоническим оркестром. Обеспечить требуемое минимальное расстояние между посетителями в большом зале в Кельнской филармонии не составит труда, если в зал, рассчитанный на 2000 человек, будут допущены всего 400. Концерты будут идти от 60 до 70 минут без перерыва.

Новый порядок для оркестров на сцене

Выбор в пользу камерной музыки продиктован невозможностью соблюдения нужной дистанции между музыкантами в большом оркестре. Кроме того, специфика игры на отдельных инструментах также может представлять риск в условиях латентной угрозы распространения вирусной инфекции. Поэтому ученые из берлинской университетской клиники Charité проанализировали особенности различных инструментов и определили условия для возобновления оркестровых выступлений. Были приняты во внимание такие критерии, как движения во время игры, порядок рассадки и частота дыхания музыкантов. Наиболее пристально были изучены духовые, в частности, прослежена траектория выдыхаемого музыкантом воздуха.

На основе собранных данных исследование определяет различные расстояния в оркестровых рядах: для струнных стулья должны находиться друг от друга на расстоянии 1,5 метра, для духовых инструментов рекомендуют два метра. Медные духовые должны быть защищены экраном из плексигласа. Дирижер должен находиться на расстоянии не менее 1,5 метров от музыкантов во время концерта. Два метра рекомендовано для репетиций, во время которых идет также вербальное общение.

Deutschland Kultur - Coronavirus - 1-zu-1-Konzerte im Flughafen Stuttgart (picture-alliance/dpa/S. Gollnow)

"Возобновление профессиональной деятельности важно не только с экономической точки зрения, - говорится в исследовании. - Работа особенно важна с социально-медицинской точки зрения и стабилизирует здоровье". Ученые также отметили благотворное влияние возобновления концертной деятельности на самочувствие не только музыкантов, но и всего общества, поскольку "искусство и культура имеют жизненно важное значение для населени". Музыка, в частности, обладает целебным эффектом. "Поэтому необходимо срочно возвращать в рабочее состояние сферу искусства и культуры параллельно с открытием промышленных, торговых и образовательных учреждений", - говорится в исследовании Charité.

Музыканты в ожидании концертов

На словах все согласны с тем, что культурная жизнь в Германии должна продолжаться. На деле же музыканты уже не первый месяц вынуждены жить без возможности заниматься своим любимым делом и без ясных перспектив на будущее. А фрилансеры вообще лишились заработков. От федеральной помощи предпринимателям, которые остались без работы из-за пандемии, пользы мало или никакой, потому что она выделяется на профессиональные нужды (например, покупку новых инструментов), которых у людей творческих профессий, лишившихся возможности выступать, на данный момент просто может и не быть.

флейтистка из Кельна Ангелика Шеридан

Флейтистка из Кельна Ангелика Шеридан

"Музыкант, который репетирует дома, не может использовать эту помощь на то, чтобы заплатить за квартиру. Профессиональных расходов фактически нет, потому что все выступления отменены. Все музыканты-фрилансеры, которых я знаю, живут на свои сбережения, которые скоро закончатся. Если так будет продолжаться и после лета, наступит катастрофа", - рассказывает DW флейтистка из Кельна Ангелика Шеридан (Angelika Sheridan). Все ее проекты и концерты были отменены с началом пандемии.

Прекрасная творческая профессия вдруг стала фактором риска? "Именно так. Я очень переживаю. Конечно, невероятные расходы ложатся на коммунальные власти. На чем-то надо экономить. И это - культура. Концерты и фестивали. Или музыкальные школы. И все же надо жить дальше. Больше всего мне не хватает совместного с другими музицирования",- признается Ангелика. Обещания вывести музыкальную жизнь из локдауна вселяют надежду. Но что это будут за концерты с музыкантами за плексигласом? Что за музыка будет тогда звучать со сцены? "Безусловно, новые правила внесут огромные коррективы в исполнение и восприятие музыки. Когда музыканты находятся рядом, им легче слушать и создавать общее звучание. На расстоянии это делать намного сложнее", - поясняет Ангелика.

Виолончелист Маркус Мёлленбек

Виолончелист Маркус Мёлленбек

Коронавирус заставил многих работать из дома и учиться в режиме онлайн. Многие музыканты также продолжают преподавать на расстоянии. Но насколько это эффективно? Для Ангелики Шеридан, которая, помимо концертного исполнительства, преподает в музыкальной школе и консерватории, уроки музыки на удаленке могут быть только временным решением. И вот почему: "Это очень утомительно. Связь прерывается. Звук ужасный. В музыке важны нюансы. А тут приходится гадать, как это может звучать в реальности. Один мой знакомый жаловался, что скрипка его учителя звучит онлайн как труба. Просто катастрофа!"

Преподавать музыку на расстоянии трудно, признает и виолончелист Маркус Мёлленбек (Markus Möllenbeck), музыкант-фрилансер и доцент Университета искусств Фолькванг в Рурской области. Он тоже из-за пандемии оказался без новых финансовых поступлений и в сложном положении неизвестности. Как и многие другие музыканты, во время пандемии он принял участие в концерте без публики, который можно посмотреть на канале YouTube.

Можно ли рассматривать виртуальные концерты в качестве долгосрочной альтернативы живым выступлениям? Маркус Мёлленбек так не считает: "Виртуальные концерты хороши для того, чтобы показать, что мы еще живы, что оркестр жив. Но когда дело доходит до звучания, а ведь это - главное в музыке, Skype или FaceTime бессильны. Трансляция в режиме онлайн искажает звук! И потом, кто будет платить за эти виртуальные концерты? Для музыкантов сейчас наступили очень трудные времена".

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    Аня Хёрихс (Anja Hörichs) работает в специальном центре для взятия анализов у людей с подозрением на коронавирус в городе Бютцов (Мекленбург - Передняя Померания). Центр создан на территории автодорожной мастерской, куда пациенты приезжают на машинах. Каждый день - до пятидесяти человек.

  • Штеффен Бок

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    Автор: Наталия Королева


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