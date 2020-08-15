Немецкие СМИ: Дни белорусского диктатора Лукашенко, похоже, сочтены

События в Беларуси остаются темой первых страниц немецких СМИ. В понедельник, 17 августа, крупнейшие газеты и журналы Германии написали о митингах, прошедших в минувшие выходные в Минске. Немецкие комментаторы приходят к общему выводу: дни белорусского диктатора сочтены, и удержать власть ему не поможет даже могущественный сосед - Россия.

Stern: Белорусам, похоже, удастся сбросить с трона своего диктатора

"Драмой исторического масштаба" называет события в Беларуси немецкий журнал Stern. Ее итог еще неясен, но появляется "все больше признаков того, что белорусскому народу действительно удастся сбросить диктатора Лукашенко с его трона", пишет журналистка Эллен Ивиц (Ellen Ivitz) в комментарии "Отчаянный последний ход Александра Лукашенко". Протестам, охватившим всю страну, не в состоянии помешать ни жестокое полицейское насилие, ни безграничный произвол, ни отчаянные угрозы.

Рабочие МЗКТ скандируют "Уходи!"

Отчаяние Лукашенко ярко проявилось в минувшие выходные, считает Ивиц. Выступая на митинге в свою поддержку, "он прибегнул к выходу, который любят использовать все диктаторы в мире: к сказке о "внешнем враге". Еще римский историк и политик Саллюст говорил о том, что страх перед врагом объединяет нацию. Для Лукашенко роль этого врага теперь играет НАТО".

Обращение Лукашенко 17 августа к рабочим Минского завода колесных тягачей (МЗКТ), по мнению автора комментария, стало еще одной отчаянной попыткой диктатора продемонстрировать, что он не утратил поддержку народа. Но объявившие забастовку рабочие освистали прибывшего на вертолете диктатора и оглушили его возгласами "Уходи!". Лукашенко не оставалось ничего другого, как отправиться восвояси, пообещав напоследок, что для проведения новых выборов его придется убить.

В этих обстоятельствах Лукашенко вынужден искать помощи у своего могущественного соседа - России. Однако "сигналы из Кремля неясны", считает комментатор немецкого еженедельника: похоже, что "помочь Лукашенко сохранить свой пост не входит в приоритетные задачи Кремля". "Весьма сомнительно, что Путин в экстренном случае готов оказать военную помощь официальному Минску. Гораздо больше похоже на то, что российский президент занял выжидательную позицию, наблюдая за тем, какая судьба уготована Лукашенко - тем более, что ему самому грозит такая же опасность с востока России", - заключает Эллен Ивиц.

Der Spiegel: Атмосфера на общенародном митинге напоминала праздник

Участников митинга в поддержку Лукашенко свезли в Минск со всей страны

Еще один немецкий еженедельник, Der Spiegel, опубликовал репортаж с двух акций, прошедших 16 августа в Минске: общенационального мирного митинга и митинга в поддержку Лукашенко, на который, как замечает корреспондент немецкого издания Кристиан Эш (Christian Esch), свезли людей со всей страны. И добавляет, что многие из них, судя по их растерянному виду, были там не по своей воле.

Выступая перед своими "сторонниками", Лукашенко пытался выглядеть как любящий и строгий отец, немного разочарованный своим неблагодарным народом, пишет немецкий журналист в репортаже "Опасная демонстрация силы". Но "достижения" "трудных 90-х лет", о которых говорит Лукашенко, для молодых белорусов - это давнее прошлое. Демонстрацией отчаяния Лукашенко кажутся Кристиану Эшу и предостерегающие слова Лукашенко об опасности, якобы, исходящей от "солдат НАТО, которые скрежещут танковыми гусеницами на западной границе" Беларуси". Эш напоминает, что перед выборами белорусский президент предупреждал об опасности "вмешательства со стороны России".

Присутствие на провластном митинге сына Лукашенко, 15-летнего Николая, стоящего рядом с отцом на трибуне в пиджаке и темных очках, немецкий журналист считает "знаком, который пытается дать президент": "Моя семья в стране. Я не сдамся". Но в то время как вся Беларусь охвачена протестами, Лукашенко зависит от Путина в Кремле, уверен Эш: недаром он уже дважды за последние дни говорил по телефону с российским президентом.

На митинг протеста у стелы в Минске 16 августа пришли 22 тысячи человек

Между тем митинг противников Лукашенко у стелы "Минск - город-герой", собравший десятки тысяч человек, скорее, напоминает праздник, чем гневный протест, говорится далее в репортаже: участники, одетые в красное и белое - цвета национального флага Беларуси - держали плакаты с написанными от руки остроумными надписями, на митинге не было ни сцены, ни речей, ни вождей, ни какого-то другого официоза. И, глядя на общую атмосферу в Минске, можно было предположить, что белорусская сборная ежедневно выигрывает чемпионат мира по футболу, резюмирует автор репортажа.

Die Welt: От Лукашенко отворачиваются даже его бывшие сторонники

Воскресный многочисленный митинг в Минске 16 августа стал темой и для комментария газеты Die Welt. Автор статьи "Слабость Лукашенко делает его еще опаснее" Павел Локшин (Pavel Lokshin) констатирует, что белорусский президент побоялся встретиться с собственным народом. "Как только на проспекте Победителей в Минске собрались 22 тысячи оппозиционно настроенных жителей столицы Беларуси, самодержца с его телохранителями и след простыл. Более явного признака слабости нельзя было и продемонстрировать", - считает журналист.

Путин собирается оказать Лукашенко военную поддержку?

Насилие со стороны правоохранительных органов еще больше политизировало белорусов, отмечает Локшин: если раньше они требовали только проведения справедливых выборов, то теперь к этому прибавилось еще и требование создать трибунал для всех, кто виновен в избиениях и издевательствах над людьми. Крупные государственные предприятия начали забастовки. От Лукашенко отворачиваются даже представители его элит, пишет Die Welt: "два посла Беларуси за рубежом объявили о своей солидарности с демонстрантами, а его приверженцы из ближайшего окружения, по слухам, уже ведут переговоры с Кремлем о побеге в Россию, если Лукашенко утратит власть".

Но "слабость Лукашенко делает его еще более опасным", предупреждает обозреватель немецкого издания. "Похоже, он не понимает, что он полностью утратил легитимность, что от него отвернулись даже те люди, которые прежде голосовали за него. И теперь он пытается отсрочить свое падение лишь с помощью насилия, и это может длиться неделями, возможно, даже месяцами. Но что бы ни произошло, в итоге родится новая Беларусь, потому что жестокость автократа навсегда изменила эту страну", - заключает комментатор Die Welt.

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