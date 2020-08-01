Участники акции в Хабаровске поддержали протестующих в Беларуси

В Хабаровске более месяца не утихают протесты в поддержку арестованного экс-губернатора края Сергея Фургала. Очередная акция состоялась в субботу, 15 августа. Ее участники вышли с плакатами с требованием судить бывшего чиновника в Хабаровске с участием присяжных. Местные СМИ не называют точное число протестующих, однако отмечают, что шествие по улицам города растянулось на несколько сотен метров.

Некоторые участники акции также указывали на экологические проблемы других российских регионов. Так, онлайн-издание dvnovosti.ru разместило снимок мужчины с плакатом "Хабаровск, Иркутск с тобой. Руки прочь от Байкала". Кроме того, на протесте был замечен плакат "Жыве Беларусь!".

Арест Фургала и отстранение от должности

Сергей Фургал является известным в Хабаровском крае предпринимателем. В сентябре 2018 года во втором туре выборов губернатора края он с большим преимуществом опередил представителя "Единой России", действовавшего губернатора Вячеслава Шпорта. 9 июля 2020 года Фургал был задержан в Хабаровске по обвинению в организации убийств бизнесменов в начале 2000-х годов и доставлен в Москву.

С тех пор в Хабаровске не прекращаются акции в защиту Фургала. Хабаровчан поддержали жители ряда других городов Дальнего Востока. Президент России Владимир Путин 20 июля отстранил чиновника от должности "в связи с утратой доверия". Временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края был назначен депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев. Однако протесты не утихают, их участники начали требовать отставки врио главы региона.

Жестокое подавление протестов в Беларуси после выборов президента

В Беларуси с 9 августа не стихают протесты после президентских выборов, победителем которых, по версии ЦИК, стал Александр Лукашенко. Выступления граждан, отстаивающих свои голоса и убежденных в фальсификации результатов голосования, пресекались ОМОНом и спецназом. При этом силовики действовали с беспрецедентной жестокостью. За прошедшие после выборов дни было задержано более 6 тысяч протестующих, два человека погибли.

Главный соперник Лукашенко на выборах - Светлана Тихановская - была вынуждена покинуть Беларусь и уехать в Литву. Ряд видных западных политиков выразили возмущение позицией белорусских властей и призвали Минск уважать право белорусов на свободу собраний. Европейский Союз намерен ввести санкции против официальных лиц Беларуси, ответственных за жестокое подавление массовых протестов.

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От Москвы до Владивостока: как в России поддерживают Хабаровск Кормление голубей как форма протеста На призыв участников протестов в Хабаровске поддержать их откликнулись жители целого ряда городов России. 1 августа 2020 года они вышли на улицы, чтобы покормить голубей - и таким образом выразить свою солидарность с хабаровчанами в ту пору, когда любые иные формы массовых собраний запретили из-за пандемии коронавируса. На фото - участники акции в поддержку Хабаровска в Петербурге.

От Москвы до Владивостока: как в России поддерживают Хабаровск Акция в поддержку Хабаровска в Москве Десятки москвичей вышли 1 августа на Пушкинскую площадь покормить голубей. Кроме них, свою солидарность с хабаровчанами аналогичным образом выразили жители Петербурга, Казани, Екатеринбурга, Челябинска, Орла, Иркутска, Краснодара и других городов.

От Москвы до Владивостока: как в России поддерживают Хабаровск Требования протестующих Одно из главных требований участников протестов в Хабаровске - освобождение Сергея Фургала из-под ареста и возвращение его в Хабаровск. Кроме того, на многих митингах звучат призывы провести честный, независимый суд присяжных над Фургалом в Хабаровске. "Мы его выбирали - мы его должны судить, если он в чем-то виноват", - говорят участники протестов.

От Москвы до Владивостока: как в России поддерживают Хабаровск "Народный губернатор" Для многих участников протестов в Хабаровске Сергей Фургал - "народный губернатор". За два года на посту главы региона он сократил число своих заместителей с 19 до 8, запретил министрам летать в командировки бизнес-классом, заменил дорогие автомобили в автопарке правительства края на более бюджетные и сократил зарплаты членам правительства и самому себе, заслужив тем самым большую популярность.

От Москвы до Владивостока: как в России поддерживают Хабаровск Неприятие Михаила Дегтярева Многие митингующие в Хабаровске не только требуют освобождения Сергея Фургала, но и открыто выражают неприязнь к бывшему депутату Госдумы Михаилу Дегтяреву, назначенному указом президента РФ Владимира Путина врио главы региона. Прибывшего в Хабаровск Дегтярева участники протеста встретили лозунгами "На чужой край рот не разевай", "Мы тебя не звали" и "Мишаня, иди в баню".

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Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было Начало протестов После закрытия избирательных участков 9 августа тысячи белорусов вышли на улицы Минска и других городов, чтобы выразить свой протест. На тот момент были озвучены результаты официального экзитпола, согласно которым Александр Лукашенко набирал около 80% голосов, его главный соперник Светлана Тихановская - около 7%.

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