Немецкие парикмахерские: что изменилось из-за коронавируса

Популярный в Кельне барбершоп Tiraschci в дни пандемии коронавируса больше напоминает врачебный кабинет. У входа стоит столик с защитными масками и дезинфицирующим средством. Парикмахеры работают в резиновых перчатках и защитных масках. Клиенты тоже закутаны в прозрачные одноразовые халаты. В салоне работает всего три мастера, раньше их было шесть. Между креслами - расстояние в два метра. Администратор салона общается с клиентами через защитное стекло. Никто не ждет своей очереди: барбершоп работает строго по записи. График работы расписан уже на две недели вперед.

В барбершопах бороду пока не стригут

Несмотря на то, что условия работы стали непривычными, владелец салона Мустафа Тирашчи (Mustafa Tiraschci) рад, что жизнь постепенно налаживается. "За тридцать лет трудовой деятельности я впервые был лишен своей работы на целых шесть недель. Я ничего больше не умею делать, поэтому очень сильно переживал", - подчеркивает в интервью DW Мустафа. Конечно, государство оказало и его салону финансовую поддержку в размере девяти тысяч евро, но если учесть, что только на аренду помещения в месяц уходит три с половиной тысячи евро, плюс расходы на коммунальные услуги и другие материалы, то этих средств хватит ненадолго, считает Мустафа. По его словам, из-за того, что многие услуги, на которых специализируется его салон, теперь предложить клиентам просто невозможно, доходы салона могут сильно упасть. Сможет ли он покрыть все издержки, - пока это остается под большим вопросом. По первым дням судить трудно.

Мустафа Тирашчи

Сегодня в барбершопе можно подстричь только волосы. Стрижка и коррекция бород, эпиляция, покраска и другие процедуры во время пандемии запрещены, ведь клиентам нельзя снимать маски. "Если раньше мы предлагали стрижку волос и бороды за пятьдесят евро, то теперь мы с трудом зарабатываем 30 евро - за прическу и мытье головы", - пожимает плечами администратор салона Сема Кифер (Sema Kiefer). Причем, мытье волос перед стрижкой - обязательное условие, так как относится к мерам предосторожности во время пандемии.

По словам Семы Кифер, услуги в их салоне подорожали всего на два евро. В других парикмахерских цены из-за новых условий работы и вынужденных трат на защитные средства возросли еще больше.

Мустафа Тирашчи за работой

Работать в масках трудно

Мастера барбершопа жалуются на то, что работать в масках непривычно и очень неудобно. "После каждой стрижки я выхожу на улицу, чтобы отдышаться, да и нормально пообщаться с клиентами невозможно, общение стало более сухим и формальным", - говорит 25-летний мастер Айхан. Барбершоп - это мужской клуб. Из-за введенных ограничений салон не может предлагать своим клиентам горячие и прохладительные напитки. Общение с клиентами сведено до минимума. Это очень сильно изменило атмосферу в салоне. У тех, кто ждал своей очереди, раньше была возможность поиграть в бильярд, посидеть за стойкой бара, послушать музыку или посмотреть футбольный матч. Владелец барбершопа надеется, что скоро жизнь нормализуется. "Хотя страх, что салон снова придется закрыть крепко засел в голове, - говорит Мустафа. - Ведь если число инфицированных после открытия магазинов и других предприятий сервисных услуг снова возрастет, то, возможно, опять будет объявлен локдаун, который лишит нас возможности работать".

Сема Кифер

Одним из новых условий работы салона стало то, что ему поручили вести так называемые "контактные списки" клиентов. Благодаря тому, что обслуживание происходит не в порядке живой очереди, а по записи, у салона есть имена клиентов и телефонная связь с ними.

"Теперь мы должны сохранять сведения о том, какой мастер обслуживал конкретного клиента, чтобы в случае заражения того или другого можно было выяснить цепочку и сообщить об этом всем, кто был в эти дни в контакте с носителем вируса", - объясняет Сема Кифер. При этом девушка подчеркивает, что в случае, если кто-то из коллег заразится коронавирусом, то салон придется снова закрыть на две-три недели на карантин. Это, конечно, может больно ударить по его сотрудникам. Мастер Айхан - единственный кормилец в семье. Чтобы уберечь сотрудников от заражения, владелец салона обеспечил их всеми необходимыми средствами защиты и строго предписал дезинфицировать руки до и после стрижек, соблюдать дистанцию и не снимать защитных масок во время работы.

Чаевые могут повыситься

Если раньше многие клиенты давали на чай десять процентов от стоимости услуг, то теперь чаевые выросли до пятнадцати, а то и двадцати процентов. "Мы должны проявлять солидарность с теми, кто подвергает себя риску во время пандемии и не может зарабатывать на жизнь, работая на удаленке. Если я раньше давал чаевых за стрижку два евро, то сегодня бросил в копилку четыре евро. Я лучше сэкономлю на чем-то другом, но поддержу тех, кому это сейчас так важно", - говорит в интервью DW постоянный клиент салона Торстеном. Его позицию разделяют все, с кем мне удалось поговорить на выходе из барбершопа.

Хильдегард Дениц

Владелица парикмахерского салона Cutters 45-летняя Хильдегард Дениц (Hildegard Deniz) была вынуждена повысить цены на пять евро за стрижку. Связано это не только с тем, что ей теперь приходится покупать дополнительные средства для гигиены, но и с тем, что она ежемесячно выплачивает кредит банку за помещение салона, который она несколько лет назад приобрела в собственность.

"Я все эти шесть нерабочих недель продолжала погашать свой кредит. Спасли деньги, которые я откладывала на черный день. Я могла себе представить, что заболею или что-то случится и я стану временно нетрудоспособной, но чтобы мне пришлось закрыть салон и лишить себя и своих коллег зарплаты, - такое мне и в страшном сне не снилось. И вот это случилось. Я до сих пор не могу отойти от шока", - признается Хильдегард Дениц.

Она сожалеет о том, что ей пришлось повысить цены, но другого выхода из сложившейся ситуации владелица салона не видит. Хильдегард надеется на понимание со стороны своих клиентов. Когда строгие меры отменят, она собирается вернуть прежние цены.

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