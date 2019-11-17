Немецкие острова: Вангероге - остров, принадлежавший Екатерине II (фото)

Вангероге • Вангероге (Wangerooge) - самый восточный из Восточно-Фризских островов, расположенных в Северном море вдоль побережья немецкой федеральной земли Нижняя Саксония.

Официальный статус морского курорта он получил в 1804 году - в тот короткий период, когда здешнее владение Йевер (Herrschaft Jever) принадлежало российской короне. В 1793 году эти земли унаследовала от брата российская императрица Екатерина II - урожденная София Августа Фредерика Ангальт-Цербстская. Позже после окончания Наполеоновских войн царь Александр I уступил это владение своим немецким родственникам - герцогам Ольденбурга.

Фотогалерея: Остров Вангероге

Остров Вангероге Небольшое видится на расстоянии. Так восточно-фризский остров Вангероге, расположенный в Северном море перед побережьем Нижней Саксонии, выглядит с высоты птичьего полета. Площадь этого острова - всего около пяти квадратных километров. Немного. Однако, скажем, Ватикан мог бы поместиться здесь примерно десять раз.

Остров Вангероге Пляжные корзины - неотъемлемый атрибут немецких морских курортов. Комфортно и от ветра защищают. Здесь их больше (1350), чем жителей (1260)! В XVIII-XIX веках на пляжах вообще использовались такие фургоны, позволявшие купальщикам и купальщицам скрываться от посторонних глаз. Фургоны спускали в воду с помощью лошадей, разворачивали, а затем курортники прямо из них заходили в море.

Остров Вангероге На этой фотографии - солончаковые луга и 56-метровая Западная башня 1932 года постройки. Сейчас здесь расположена молодежная турбаза. Раньше на этом месте находилась более старая башня, построенная в 1602 году...

Остров Вангероге На той башне был закреплен геодезический пункт, который использовался во время картографических работ в 1825 году, когда на остров приехал Карл Фридрих Гаусс. Портрет этого математика и геодезиста позже разместили на купюре в 10 немецких марок образца 1991 года, а остров был отмечен на оборотной стороне вместе с другими геодезическими пунктами.

Остров Вангероге Остров находится на территории национального парка Нижнесаксонское ваттовое море. Природа - очень богатая и разнообразная. Одних только птиц в течение года здесь можно встретить около двухсот видов. Из них примерно 80 видов выводят здесь потомство.

Остров Вангероге Деревянный причал на острове Вангероге на открытке 1918 года. Здесь пассажиры кораблей пересаживались в такие вагончики и наоборот… Статус морского курорта этот остров получил в 1804 году.

Остров Вангероге Островная железная дорога протяженностью около трех километров - единственная узкоколейная дорога в Германии, которую эксплуатирует концерн Deutsche Bahn. Всеми остальными узкоколейками владеют другие компании или общества. Была открыта в 1897 году и является до сих пор важным транспортом на острове, где запрещено движение автомобилей.

Остров Вангероге Здесь мы видим Новый маяк, возведенный на Вангероге в конце 1960-х годов, и учебную обсерваторию 2002 года постройки - самую современную школьную обсерваторию в Германии. Принадлежит она здешнему детскому санаторию.

Остров Вангероге Название Вангероге происходит от фризских слов "Wanga" - "луг" и "Oog" - "остров", то есть остров Луговой. В свою очередь, так выглядят здешние песчаные дюны, поросшие вереском и хвойными деревьями.

Остров Вангероге Кстати, о лугах. Эти коровы - единственное стадо, которое летом пасется на Вангероге и других Восточно-Фризских островах, имея на то особое эксклюзивное разрешение. Между ними перемещается на пароме, а зиму проводит на побережье Нижней Саксонии.

Остров Вангероге На этой фотографии пляж выглядит пустынно, однако в основной сезон на острове одновременно отдыхает до десяти тысяч туристов. Постоянно здесь живет менее полутора тысяч человек.

Остров Вангероге Новый маяк мы уже видели. На этой последней фотографии - Старый маяк 1856 года, на котором сейчас расположена смотровая площадка. За ним - храм Святого Николая, возведенный в 1910 году и принадлежащий здешней протестантский общине. Автор: Максим Нелюбин



По случаю присвоения статуса курорта тогдашний регент владения Йевер - княгиня Фридерике Августа Ангальт-Бернбургская символически подарила этому острову купальный фургон - незаменимый атрибут тогдашних морских пляжей. Такие купальные машины, как их еще называли, скрывали купальщиков от посторонних глаз и позволяли мужчинам и женщинам принимать водные процедуры, сохраняя действовавшие тогда строгие правила приличия. Как они выглядели, можно увидеть в фотогалерее выше.

В годы Второй мировой войны острову отводилось важное стратегическое значение, поэтому здесь во времена "третьего рейха" возвели много бункеров. В одном из них сейчас работает кафе "Пудинг" (Café Pudding) - одна из здешних достопримечательностей. Во время войны этот остров подвергался бомбардировкам. Чтобы восстанавливать разрушенное, гости, приезжавшие сюда на отдых в первые послевоенные годы, привозили с собой строительные материалы - так сказать, в качестве оплаты.

Кафе "Пудинг"

Сейчас этот курорт специализируется на лечении заболеваний сердечно-сосудистой системы, органов дыхания и аллергий. На этом острове, очертания которого по форме напоминают морского конька, ежегодно отдыхает или проходит лечение около 120 тысяч человек.

Визитная карточка острова Вангероге

Регион: Северное море

Федеральная земля: Нижняя Саксония

Площадь: 5 км²

Население: 1260 человек

Количество мест в отелях: 7,1 тысячи

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