 Немецкие острова: Вангероге - остров, принадлежавший Екатерине II (фото) | Кадр дня | DW | 29.12.2019

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Кадр за кадром

Немецкие острова: Вангероге - остров, принадлежавший Екатерине II (фото)

Некоторое время этот немецкий остров в Северном море принадлежал Российской короне, но было это очень давно.

Остров Вангероге

Вангероге • Вангероге (Wangerooge) - самый восточный из Восточно-Фризских островов, расположенных в Северном море вдоль побережья немецкой федеральной земли Нижняя Саксония.

Официальный статус морского курорта он получил в 1804 году - в тот короткий период, когда здешнее владение Йевер (Herrschaft Jever) принадлежало российской короне. В 1793 году эти земли унаследовала от брата российская императрица Екатерина II - урожденная София Августа Фредерика Ангальт-Цербстская. Позже после окончания Наполеоновских войн царь Александр I уступил это владение своим немецким родственникам - герцогам Ольденбурга.

Фотогалерея: Остров Вангероге

  • Остров Вангероге

    Остров Вангероге

    Небольшое видится на расстоянии. Так восточно-фризский остров Вангероге, расположенный в Северном море перед побережьем Нижней Саксонии, выглядит с высоты птичьего полета. Площадь этого острова - всего около пяти квадратных километров. Немного. Однако, скажем, Ватикан мог бы поместиться здесь примерно десять раз.

  • Остров Вангероге

    Остров Вангероге

    Пляжные корзины - неотъемлемый атрибут немецких морских курортов. Комфортно и от ветра защищают. Здесь их больше (1350), чем жителей (1260)! В XVIII-XIX веках на пляжах вообще использовались такие фургоны, позволявшие купальщикам и купальщицам скрываться от посторонних глаз. Фургоны спускали в воду с помощью лошадей, разворачивали, а затем курортники прямо из них заходили в море.

  • Остров Вангероге

    Остров Вангероге

    На этой фотографии - солончаковые луга и 56-метровая Западная башня 1932 года постройки. Сейчас здесь расположена молодежная турбаза. Раньше на этом месте находилась более старая башня, построенная в 1602 году...

  • 10 немецких марок образца 1991 года

    Остров Вангероге

    На той башне был закреплен геодезический пункт, который использовался во время картографических работ в 1825 году, когда на остров приехал Карл Фридрих Гаусс. Портрет этого математика и геодезиста позже разместили на купюре в 10 немецких марок образца 1991 года, а остров был отмечен на оборотной стороне вместе с другими геодезическими пунктами.

  • Остров Вангероге

    Остров Вангероге

    Остров находится на территории национального парка Нижнесаксонское ваттовое море. Природа - очень богатая и разнообразная. Одних только птиц в течение года здесь можно встретить около двухсот видов. Из них примерно 80 видов выводят здесь потомство.

  • Остров Вангероге

    Остров Вангероге

    Деревянный причал на острове Вангероге на открытке 1918 года. Здесь пассажиры кораблей пересаживались в такие вагончики и наоборот… Статус морского курорта этот остров получил в 1804 году.

  • Остров Вангероге

    Остров Вангероге

    Островная железная дорога протяженностью около трех километров - единственная узкоколейная дорога в Германии, которую эксплуатирует концерн Deutsche Bahn. Всеми остальными узкоколейками владеют другие компании или общества. Была открыта в 1897 году и является до сих пор важным транспортом на острове, где запрещено движение автомобилей.

  • Остров Вангероге

    Остров Вангероге

    Здесь мы видим Новый маяк, возведенный на Вангероге в конце 1960-х годов, и учебную обсерваторию 2002 года постройки - самую современную школьную обсерваторию в Германии. Принадлежит она здешнему детскому санаторию.

  • Остров Вангероге

    Остров Вангероге

    Название Вангероге происходит от фризских слов "Wanga" - "луг" и "Oog" - "остров", то есть остров Луговой. В свою очередь, так выглядят здешние песчаные дюны, поросшие вереском и хвойными деревьями.

  • Остров Вангероге

    Остров Вангероге

    Кстати, о лугах. Эти коровы - единственное стадо, которое летом пасется на Вангероге и других Восточно-Фризских островах, имея на то особое эксклюзивное разрешение. Между ними перемещается на пароме, а зиму проводит на побережье Нижней Саксонии.

  • Остров Вангероге

    Остров Вангероге

    На этой фотографии пляж выглядит пустынно, однако в основной сезон на острове одновременно отдыхает до десяти тысяч туристов. Постоянно здесь живет менее полутора тысяч человек.

  • Остров Вангероге

    Остров Вангероге

    Новый маяк мы уже видели. На этой последней фотографии - Старый маяк 1856 года, на котором сейчас расположена смотровая площадка. За ним - храм Святого Николая, возведенный в 1910 году и принадлежащий здешней протестантский общине.

    Автор: Максим Нелюбин


По случаю присвоения статуса курорта тогдашний регент владения Йевер - княгиня Фридерике Августа Ангальт-Бернбургская символически подарила этому острову купальный фургон - незаменимый атрибут тогдашних морских пляжей. Такие купальные машины, как их еще называли, скрывали купальщиков от посторонних глаз и позволяли мужчинам и женщинам принимать водные процедуры, сохраняя действовавшие тогда строгие правила приличия. Как они выглядели, можно увидеть в фотогалерее выше.

В годы Второй мировой войны острову отводилось важное стратегическое значение, поэтому здесь во времена "третьего рейха" возвели много бункеров. В одном из них сейчас работает кафе "Пудинг" (Café Pudding) - одна из здешних достопримечательностей. Во время войны этот остров подвергался бомбардировкам. Чтобы восстанавливать разрушенное, гости, приезжавшие сюда на отдых в первые послевоенные годы, привозили с собой строительные материалы - так сказать, в качестве оплаты.

Кафе Пудинг

Кафе "Пудинг"

Сейчас этот курорт специализируется на лечении заболеваний сердечно-сосудистой системы, органов дыхания и аллергий. На этом острове, очертания которого по форме напоминают морского конька, ежегодно отдыхает или проходит лечение около 120 тысяч человек.

Визитная карточка острова Вангероге

  • Регион: Северное море
  • Федеральная земля: Нижняя Саксония
  • Площадь: 5 км²
  • Население: 1260 человек
  • Количество мест в отелях: 7,1 тысячи

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    Автор: Максим Нелюбин


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Ссылки в интернете

www.wangerooge.de

Туристический сайт острова Вангероге

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Осенний Узедом  

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