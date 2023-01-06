Что изображено на новых почтовых марках в Германии?

В начале 2023 года в Германии поступили в продажу три новые почтовые марки из специальных серий, посвященных немецким достопримечательностям и традициям. Как говорится в сообщении на сайте федерального министерства финансов , на новой марке достоинством в 85 центов изображен "Остров цветов" - Майнау на Боденском озере. Ежегодно ботанический сад на этом острове посещает около 1,2 миллиона человек - любителей экзотических растений, бабочек и садово-паркового искусства.

Немецкие достопримечательности - на почтовых марках

Почтовые марки, посвященные острову Майнау, "Цольферайну" и строительству органов в Германии Фото: Harald Tedescostock.adobe.com/Jochen Tack/Julia Warbanow, Berlin

В качестве мотива для марки достоинством в 1,10 евро была выбрана шахта "Цольферайн" - индустриальный памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО в Рурской области. Этот комплекс по добыче и сортировке каменного угля был возведен в 1927-1932 годах и считается эталоном индустриальной архитектуры.

Особая марка достоинством в 2,75 евро посвящена строительству органов в Германии. Традиции и навыки создания этих музыкальных инструментов немецкими мастерами несколько лет назад были внесены ЮНЕСКО в список Нематериального культурного наследия человечества.

В прошлом году в серии "Достопримечательности в Германии" ("Sehenswürdigkeiten in Deutschland"), были выпущены почтовые марки, посвященные, в частности, Голштинским воротам в Любеке, Кельнскому собору и замку Нойшванштайн.

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