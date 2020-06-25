 Немецкие бизнесмены призвали ЕС открыть въезд для коллег из России | Новости из Германии о России | DW | 25.06.2020

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Россия

Немецкие бизнесмены призвали ЕС открыть въезд для коллег из России

"Свобода перемещений при соблюдении карантина и тестировании на Covid-19 могут подействовать как вторая программа стимулирования", - считает глава Германо-российской внешнеторговой палаты.

Производство машин Mercedes-Benz на заводе в Подмосковье

Производство машин Mercedes-Benz на заводе в Подмосковье

Представители немецкого бизнеса в России призвали Евросоюз смягчить введеные из-за пандемии коронавируса ограничения на въезд в ЕС для российских предпринимателей. Об этом в четверг, 25 июня, заявил в Москве глава Германо-российской внешнеторговой палаты (AHK) Маттиас Шепп (Matthias Schepp). На аналогичные шаги в отношении представителей немецкого и европейского бизнеса должны пойти и российские власти, отметил он. "Свобода перемещений при соблюдении карантина и тестировании на Covid-19 могут подействовать как вторая программа стимулирования", - указал он, имея в виду принятые в странах ЕС программы поддержки экономики.

Послы стран ЕС в пятницу, 26 июня, должны выработать критерии, согласно которым жителям третьих стран с 1 июля вновь будет разрешен въезд на территорию Евросоюза. Основным, согласно информированным источникам, станет эпидемиологическая ситуация в стране. Исходя из этого границы ЕС, вероятнее всего, останутся закрытыми для таких стран как Бразилия, Россия и США.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что решение об открытии российских границ для въезда и выезда пока не принималось. Позиция правительства по этому вопросу, цитирует Пескова агентство "Интерфакс" должна быть сформулирована, "с учетом мнения наших эпидемиологов, с учетом той информации, которую мы получаем от зарубежных стран".

В России до сегодняшнего дня фиксируется свыше 7000 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных приближается к 650 тысячам, что больше, чем в какой-либо другой европейской стране, напоминает агентство dpa.

Второй спецрейс

Спецрейсом авиакомпании Lufthansa из Германии в московский аэропорт "Домодедово" 25 июня прибыла вторая группа европейских менеджеров, которые возобновят работу в РФ. "Сегодня в Москву прибыли 60 топ-менеджеров, из них около 40 - из Германии. Остальные - из Италии, Франции, Нидерландов и Австрии. Среди вернувшихся в Москву бизнесменов представители таких компаний, как Mercedes, SAP и Liebherr. Эти специалисты "застряли" в Германии и в других странах Европы в связи с антикоронавирусными мерами", - заявили "Интерфаксу" в AHK.

Первый спецборт с 50-ю европейскими предпринимателями прибыл в Москву11 июня.

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    Автор: Андрей Гурков


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